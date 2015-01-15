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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:46
За два дня,засрали всю ветку,какими то своими влажными фантазиями ни о чем..Наваяли 8 страниц хер знает о чем...Зашел почитать-ничего не понял...Какое то сборище видосов и мыслей ни о чем...денег нет,с голой жопой,но рассуждают о плюсах эмиграции в Португалию и еще куда то там...С бомжами у мусорников надо посоветоваться,куда они рекомендуют вложиться..Флай,тебя конечно забанили,но ты реально "красавец"...Сколько можно мурыжить уже одно и то же...
И этот снова,со своими билетами в Турцию по 52 доллара....Ну...и "хули толку" с них...Дальше что??И в Герминию с Польшей у Ренейр тоже есть меньше 100 баксов и ниже....И что??? За полгода хотя бы родил адекватный ответ-52 бакса это с багажом,или без??....все мычишь в ответ,что корабли на Корфу не ходят,а на поставленный вопрос-ответить не можешь...А ходят то,проверил в этом году,из Черногории с Албанией лично,вместо турецкого теоретика,не отрывающего свою пятую точку уже сколько месяцев или лет,с родного мусорника в Анталии,зато "всезнайка",банально не мог проверить живя в Туреччине,ходят ли корабли из банального турецкого Фетхие на Греческие острова....,хоть знал то об этом,рассуждая об Албании и других Балканских и не только странах,неся здесь всякую ересь весной и летом...Бу-бу-бу....Умник наш любезный,просравший свою ветку...Приступы свои купировать надо и не выглядеть посмешищем,чтоб весь форум не настраивать против себя...
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osafly
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:46
Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Этого так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
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akurt
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Додано: Суб 30 жов, 2021 12:40
Шабат шалом друзі! Постраждалий інвеШтор акурт із своїм зброєносцем "санчо панса" change_pm, методично добивають чергову гілку, своїми ДУЖЕ "вумними" думками. Слухаємо їх та записуємо, поки ще і її не забанили. P S. Як там погода у Анталії? +19 чи ще нижче? Дощі..Дощі..А я на пляж зібрався...У нас +28 ( море +26) і літо в самому розпалі.
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roberto dark
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Faceless, Ірина_, Модератор
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