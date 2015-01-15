|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:46
За два дня,засрали всю ветку,какими то своими влажными фантазиями ни о чем..Наваяли 8 страниц хер знает о чем...Зашел почитать-ничего не понял...Какое то сборище видосов и мыслей ни о чем...денег нет,с голой жопой,но рассуждают о плюсах эмиграции в Португалию и еще куда то там...С бомжами у мусорников надо посоветоваться,куда они рекомендуют вложиться..Флай,тебя конечно забанили,но ты реально "красавец"...Сколько можно мурыжить уже одно и то же...
И этот снова,со своими билетами в Турцию по 52 доллара....Ну...и "хули толку" с них...Дальше что??И в Герминию с Польшей у Ренейр тоже есть меньше 100 баксов и ниже....И что??? За полгода хотя бы родил адекватный ответ-52 бакса это с багажом,или без??....все мычишь в ответ,что корабли на Корфу не ходят,а на поставленный вопрос-ответить не можешь...А ходят то,проверил в этом году,из Черногории с Албанией лично,вместо турецкого теоретика,не отрывающего свою пятую точку уже сколько месяцев или лет,с родного мусорника в Анталии,зато "всезнайка",банально не мог проверить живя в Туреччине,ходят ли корабли из банального турецкого Фетхие на Греческие острова....,хоть знал то об этом,рассуждая об Албании и других Балканских и не только странах,неся здесь всякую ересь весной и летом...Бу-бу-бу....Умник наш любезный,просравший свою ветку...Приступы свои купировать надо и не выглядеть посмешищем,чтоб весь форум не настраивать против себя...
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1245
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:46
Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Этого так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6298
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2411 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 12:40
Шабат шалом друзі! Постраждалий інвеШтор акурт із своїм зброєносцем "санчо панса" change_pm, методично добивають чергову гілку, своїми ДУЖЕ "вумними" думками. Слухаємо їх та записуємо, поки ще і її не забанили. P S. Як там погода у Анталії? +19 чи ще нижче? Дощі..Дощі..А я на пляж зібрався...У нас +28 ( море +26) і літо в самому розпалі.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:39
roberto dark написав:
Шабат шалом друзі! Постраждалий інвеШтор акурт із своїм зброєносцем "санчо панса" change_pm, методично добивають чергову гілку, своїми ДУЖЕ "вумними" думками. Слухаємо їх та записуємо, поки ще і її не забанили. P S. Як там погода у Анталії? +19 чи ще нижче? Дощі..Дощі..А я на пляж зібрався...У нас +28 ( море +26) і літо в самому розпалі.
Шалом,Я дам Вам один хороший совет, и вам это ничего не будет стоить: Пойдите в наше
ателье, спросите там тетю Нину и попросите пришить вам большую пуговицу на лоб.
– Зачем?
– Будете пристегивать нижнюю губу.
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6267
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1188 раз.
- Подякували: 1198 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:48
"Crab bucket theory" на лицо: один опустившийся на дно социально-экономическорй жизни тянет на дно второго, второй тянет третьего...
Сказка...
ИнхВЕстАрЫ...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6298
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2411 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:36
Как то так спокойно и обреченно..как на психотропах. И сообщения по 10 раз ночами не редактирует.
akurt написав:
Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
Дам подсказку,Пегасусу в этом году,знатно ...."воткнул" конкурент в виде Туркиш Эйрлайнс,билеты в Украину со многих турецких городов,были дешевле чем у Пегаса,причем багаж +20кг уже шел включенным в цену билета и там,его нельзя было "выключить" в отличие от Пегаса,где багаж всегда приобретается дополнительно...Вообще Туркиш,считаю одной из лучших авиакомпаний в мире,перелетав десятками компаний...Пегас,малехо обнаглел и спаскудился,особенно в свете регулярных отмен рейсов...Понапрадают билетов,а потом начинают "даты оптимизировать" В итоге,из последних 4 перелетов за пару лет ними,2 рейса-отменены были вообще,с последующим переносом по звонку на выбранные ближайшие даты...Но хоть предупреждают загодя,2 недели как минимум.Но утомили.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1245
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:56
osafly написав:
Как то так спокойно и обреченно..как на психотропах.
И сообщения по 10 раз ночами не редактирует.
Да какие там ещё психотропы? Шмурдяком турецким каким-то, заливает своё горе, по переезду на пенсию, НЕ В ТУ СТРАНУ. Бывает и такое..Пожалеем старика..
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8259
|1128865
|
Суб 30 жов, 2021 18:02
Успіх
|
|241
|52433
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|104674
|
|