Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:46

За два дня,засрали всю ветку,какими то своими влажными фантазиями ни о чем..Наваяли 8 страниц хер знает о чем...Зашел почитать-ничего не понял...Какое то сборище видосов и мыслей ни о чем...денег нет,с голой жопой,но рассуждают о плюсах эмиграции в Португалию и еще куда то там...С бомжами у мусорников надо посоветоваться,куда они рекомендуют вложиться..Флай,тебя конечно забанили,но ты реально "красавец"...Сколько можно мурыжить уже одно и то же...

И этот снова,со своими билетами в Турцию по 52 доллара....Ну...и "хули толку" с них...Дальше что??И в Герминию с Польшей у Ренейр тоже есть меньше 100 баксов и ниже....И что??? За полгода хотя бы родил адекватный ответ-52 бакса это с багажом,или без??....все мычишь в ответ,что корабли на Корфу не ходят,а на поставленный вопрос-ответить не можешь...А ходят то,проверил в этом году,из Черногории с Албанией лично,вместо турецкого теоретика,не отрывающего свою пятую точку уже сколько месяцев или лет,с родного мусорника в Анталии,зато "всезнайка",банально не мог проверить живя в Туреччине,ходят ли корабли из банального турецкого Фетхие на Греческие острова....,хоть знал то об этом,рассуждая об Албании и других Балканских и не только странах,неся здесь всякую ересь весной и летом...Бу-бу-бу....Умник наш любезный,просравший свою ветку...Приступы свои купировать надо и не выглядеть посмешищем,чтоб весь форум не настраивать против себя...