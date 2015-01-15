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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

За два дня,засрали всю ветку,какими то своими влажными фантазиями ни о чем..Наваяли 8 страниц хер знает о чем...Зашел почитать-ничего не понял...Какое то сборище видосов и мыслей ни о чем...денег нет,с голой жопой,но рассуждают о плюсах эмиграции в Португалию и еще куда то там...С бомжами у мусорников надо посоветоваться,куда они рекомендуют вложиться..Флай,тебя конечно забанили,но ты реально "красавец"...Сколько можно мурыжить уже одно и то же...
И этот снова,со своими билетами в Турцию по 52 доллара....Ну...и "хули толку" с них...Дальше что??И в Герминию с Польшей у Ренейр тоже есть меньше 100 баксов и ниже....И что??? За полгода хотя бы родил адекватный ответ-52 бакса это с багажом,или без??....все мычишь в ответ,что корабли на Корфу не ходят,а на поставленный вопрос-ответить не можешь...А ходят то,проверил в этом году,из Черногории с Албанией лично,вместо турецкого теоретика,не отрывающего свою пятую точку уже сколько месяцев или лет,с родного мусорника в Анталии,зато "всезнайка",банально не мог проверить живя в Туреччине,ходят ли корабли из банального турецкого Фетхие на Греческие острова....,хоть знал то об этом,рассуждая об Албании и других Балканских и не только странах,неся здесь всякую ересь весной и летом...Бу-бу-бу....Умник наш любезный,просравший свою ветку...Приступы свои купировать надо и не выглядеть посмешищем,чтоб весь форум не настраивать против себя...
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:46

Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Этого так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Шабат шалом друзі! Постраждалий інвеШтор акурт із своїм зброєносцем "санчо панса" change_pm, методично добивають чергову гілку, своїми ДУЖЕ "вумними" думками. Слухаємо їх та записуємо, поки ще і її не забанили. P S. Як там погода у Анталії? +19 чи ще нижче? Дощі..Дощі..А я на пляж зібрався...У нас +28 ( море +26) і літо в самому розпалі.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:39

  roberto dark написав:Шабат шалом друзі! Постраждалий інвеШтор акурт із своїм зброєносцем "санчо панса" change_pm, методично добивають чергову гілку, своїми ДУЖЕ "вумними" думками. Слухаємо їх та записуємо, поки ще і її не забанили. P S. Як там погода у Анталії? +19 чи ще нижче? Дощі..Дощі..А я на пляж зібрався...У нас +28 ( море +26) і літо в самому розпалі.

Шалом,Я дам Вам один хороший совет, и вам это ничего не будет стоить: Пойдите в наше :wink: ателье, спросите там тетю Нину и попросите пришить вам большую пуговицу на лоб.
– Зачем?
– Будете пристегивать нижнюю губу.

Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:48

"Crab bucket theory" на лицо: один опустившийся на дно социально-экономическорй жизни тянет на дно второго, второй тянет третьего...
Сказка...
ИнхВЕстАрЫ...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:36

Как то так спокойно и обреченно..как на психотропах. И сообщения по 10 раз ночами не редактирует.

  akurt написав: Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.


Дам подсказку,Пегасусу в этом году,знатно ...."воткнул" конкурент в виде Туркиш Эйрлайнс,билеты в Украину со многих турецких городов,были дешевле чем у Пегаса,причем багаж +20кг уже шел включенным в цену билета и там,его нельзя было "выключить" в отличие от Пегаса,где багаж всегда приобретается дополнительно...Вообще Туркиш,считаю одной из лучших авиакомпаний в мире,перелетав десятками компаний...Пегас,малехо обнаглел и спаскудился,особенно в свете регулярных отмен рейсов...Понапрадают билетов,а потом начинают "даты оптимизировать" В итоге,из последних 4 перелетов за пару лет ними,2 рейса-отменены были вообще,с последующим переносом по звонку на выбранные ближайшие даты...Но хоть предупреждают загодя,2 недели как минимум.Но утомили.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:56

  osafly написав:Как то так спокойно и обреченно..как на психотропах. И сообщения по 10 раз ночами не редактирует.



Да какие там ещё психотропы? Шмурдяком турецким каким-то, заливает своё горе, по переезду на пенсию, НЕ В ТУ СТРАНУ. Бывает и такое..Пожалеем старика.. :cry:

P.S. Какой там курс доллара в Турции сегодня ? 9.61. "Укрепляж" значит)) У нас тоже шекель бьёт рекорды, только по усилению. https://nashe.orbita.co.il/read/107793
Эх..Ещё ДЕНЮХ подкоплю и весной в Анталию как поеду..За 100 шекелей в день буду гулять, похлеще украинских олигархов с акуртовского пляжа :lol:
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 30 жов, 2021 18:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:17

  roberto dark написав:
Да какие там ещё психотропы? Шмурдяком турецким каким-то, заливает своё горе, по переезду на пенсию, НЕ В ТУ СТРАНУ. Бывает и такое..Пожалеем старика.. :cry:


Блин,реально...такой тихий стал,что то не то.Может у него депрессия??Аккурт,Вы это...извините что порой бывал так резок с Вами.Но Вы как Паниковский,из Золотого теленка.Вредный конечно старик :lol: но мы Вас любим :mrgreen: :mrgreen: просто не говорим :lol: Мы Вам дешевого турецкого йогурта купим,который Вы так любите.

osafly
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:32

  osafly написав:
  roberto dark написав:
Да какие там ещё психотропы? Шмурдяком турецким каким-то, заливает своё горе, по переезду на пенсию, НЕ В ТУ СТРАНУ. Бывает и такое..Пожалеем старика.. :cry:


Блин,реально...такой тихий стал,что то не то.Может у него депрессия??Аккурт,Вы это...извините что порой бывал так резок с Вами.Но Вы как Паниковский,из Золотого теленка.Вредный конечно старик :lol: но мы Вас любим :mrgreen: :mrgreen: просто не говорим :lol: Мы Вам дешевого турецкого йогурта купим,который Вы так любите.



+ В точку. А я то думал, какого персонажа он мне всё время напоминает, со своими подсчётами стоимости харчей в Турции и прочими своими "выходками".))
roberto dark
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