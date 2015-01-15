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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

За два дня,засрали всю ветку,какими то своими влажными фантазиями ни о чем..Наваяли 8 страниц хер знает о чем...Зашел почитать-ничего не понял...Какое то сборище видосов и мыслей ни о чем...денег нет,с голой жопой,но рассуждают о плюсах эмиграции в Португалию и еще куда то там...С бомжами у мусорников надо посоветоваться,куда они рекомендуют вложиться..Флай,тебя конечно забанили,но ты реально "красавец"...Сколько можно мурыжить уже одно и то же...
И этот снова,со своими билетами в Турцию по 52 доллара....Ну...и "хули толку" с них...Дальше что??И в Герминию с Польшей у Ренейр тоже есть меньше 100 баксов и ниже....И что??? За полгода хотя бы родил адекватный ответ-52 бакса это с багажом,или без??....все мычишь в ответ,что корабли на Корфу не ходят,а на поставленный вопрос-ответить не можешь...А ходят то,проверил в этом году,из Черногории с Албанией лично,вместо турецкого теоретика,не отрывающего свою пятую точку уже сколько месяцев или лет,с родного мусорника в Анталии,зато "всезнайка",банально не мог проверить живя в Туреччине,ходят ли корабли из банального турецкого Фетхие на Греческие острова....,хоть знал то об этом,рассуждая об Албании и других Балканских и не только странах,неся здесь всякую ересь весной и летом...Бу-бу-бу....Умник наш любезный,просравший свою ветку...Приступы свои купировать надо и не выглядеть посмешищем,чтоб весь форум не настраивать против себя...
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:46

Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Этого так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.nakedcapitalism.com/2021/10/want-to-see-a-modern-country-commit-suicide-take-a-hard-look-at-britain.html
Let’s stop and take stock. Brits can’t get food. Raw sewage floats down rivers because the chemicals needed to treat water are in short supply. Doctors can’t run blood tests. I’ve chosen those three examples for a reason. Those are three of the most basic goods and services in society: food, water, healthcare.

дехто там інвестував, ой!
але це було, думаю до Брекзіту хоч?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 жов, 2021 14:43, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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  #<1 ... 348349350351
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