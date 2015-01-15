Додано: Нед 31 жов, 2021 20:06

Пане Флаймане, цікаве запитання, але:

1) головне питання в інвестиціях за кордон - СТАТУС людини/власника. Громадянство, ВНП - і так далі. Це - головне питання. Викопати іржавою лопатою гроші з попід груші кожен може. А ось юридично, що далі... І це - найважливіше питання... Юридичний статус. Раджу всім звернути на це увагу.

Ніхто ніколи не відміняв те, що написав філософ Вольтер "Без бумажки - я какашка!"



2) Можна мріяти не тільки про Велику Британію; Ви ж самі звернули увагу: українські можновладці навіть вивели капітали в Мексику - в Канкун. Подалі... І там, де ТЕПЛО. І немає ні російського газу, ні російської можливої агресії. Тут і Мексика підійде.



3) Про що забувають інвестори.

Про це найяскравіше сказав мій одногрупник, коли я до нього привів якось на влаштування на роботу мого сусіда: "А что он такого умеет делать для моей фирмы, что я буду ему платить зарплату?"

Класні слова!

Ключ до інвестицій!

Ось на днях з Маріуполя в Анталію на власному авто переїжджає приятель - в нього - не повірете - вже є клієнти - а ще не переїхав!!! - я тілько консультую з юридичних питань - тренером з "Великого тенісу".

Гріх не переїхати: купа майданчиків для великого тенісу, всі ввечері освітлюються і всі - безкоштовні.

І є попит від наших людей...