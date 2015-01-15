Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Этого так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:46
Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Этого так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
Додано: Нед 31 жов, 2021 14:41
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Let’s stop and take stock. Brits can’t get food. Raw sewage floats down rivers because the chemicals needed to treat water are in short supply. Doctors can’t run blood tests. I’ve chosen those three examples for a reason. Those are three of the most basic goods and services in society: food, water, healthcare.
дехто там інвестував, ой!
але це було, думаю до Брекзіту хоч?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 жов, 2021 14:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 31 жов, 2021 20:06
Пане Флаймане, цікаве запитання, але:
1) головне питання в інвестиціях за кордон - СТАТУС людини/власника. Громадянство, ВНП - і так далі. Це - головне питання. Викопати іржавою лопатою гроші з попід груші кожен може. А ось юридично, що далі... І це - найважливіше питання... Юридичний статус. Раджу всім звернути на це увагу.
Ніхто ніколи не відміняв те, що написав філософ Вольтер "Без бумажки - я какашка!"
2) Можна мріяти не тільки про Велику Британію; Ви ж самі звернули увагу: українські можновладці навіть вивели капітали в Мексику - в Канкун. Подалі... І там, де ТЕПЛО. І немає ні російського газу, ні російської можливої агресії. Тут і Мексика підійде.
3) Про що забувають інвестори.
Про це найяскравіше сказав мій одногрупник, коли я до нього привів якось на влаштування на роботу мого сусіда: "А что он такого умеет делать для моей фирмы, что я буду ему платить зарплату?"
Класні слова!
Ключ до інвестицій!
Ось на днях з Маріуполя в Анталію на власному авто переїжджає приятель - в нього - не повірете - вже є клієнти - а ще не переїхав!!! - я тілько консультую з юридичних питань - тренером з "Великого тенісу".
Гріх не переїхати: купа майданчиків для великого тенісу, всі ввечері освітлюються і всі - безкоштовні.
І є попит від наших людей...
Додано: Нед 31 жов, 2021 20:47
Світ глобальний, можна заробляти лаве сидячи в одній країні, клієнтів мати в іншій, але акурт, як орест з валютної гілки, хоче "традиційної праці" - фабрики/заводи.
Я ще більше скажу, заробляти (відносно багато) і тратити (відносно мало) можна вна Україні. Ось останні дані про "дуже дороге життя":
Як бачимо, майже як пише БІГор, жити в Україні "дуже невигідно". ($136 в місяць, з яких на їдло $49, комуналь + електроенергія + інтернет + мобільний зв"язок $21).
Додано: Нед 31 жов, 2021 20:57
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Нед 31 жов, 2021 21:14
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