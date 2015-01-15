RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:46

Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Этого так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6298
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.nakedcapitalism.com/2021/10/want-to-see-a-modern-country-commit-suicide-take-a-hard-look-at-britain.html
Let’s stop and take stock. Brits can’t get food. Raw sewage floats down rivers because the chemicals needed to treat water are in short supply. Doctors can’t run blood tests. I’ve chosen those three examples for a reason. Those are three of the most basic goods and services in society: food, water, healthcare.

дехто там інвестував, ой!
але це було, думаю до Брекзіту хоч?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 жов, 2021 14:43, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26418
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1288 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:06

Пане Флаймане, цікаве запитання, але:
1) головне питання в інвестиціях за кордон - СТАТУС людини/власника. Громадянство, ВНП - і так далі. Це - головне питання. Викопати іржавою лопатою гроші з попід груші кожен може. А ось юридично, що далі... І це - найважливіше питання... Юридичний статус. Раджу всім звернути на це увагу.
Ніхто ніколи не відміняв те, що написав філософ Вольтер "Без бумажки - я какашка!"

2) Можна мріяти не тільки про Велику Британію; Ви ж самі звернули увагу: українські можновладці навіть вивели капітали в Мексику - в Канкун. Подалі... І там, де ТЕПЛО. І немає ні російського газу, ні російської можливої агресії. Тут і Мексика підійде.

3) Про що забувають інвестори.
Про це найяскравіше сказав мій одногрупник, коли я до нього привів якось на влаштування на роботу мого сусіда: "А что он такого умеет делать для моей фирмы, что я буду ему платить зарплату?"
Класні слова!
Ключ до інвестицій!
Ось на днях з Маріуполя в Анталію на власному авто переїжджає приятель - в нього - не повірете - вже є клієнти - а ще не переїхав!!! - я тілько консультую з юридичних питань - тренером з "Великого тенісу".
Гріх не переїхати: купа майданчиків для великого тенісу, всі ввечері освітлюються і всі - безкоштовні.
І є попит від наших людей...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6298
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:47

  akurt написав:Пане Флаймане, цікаве запитання, але:
1) головне питання в інвестиціях за кордон - СТАТУС людини/власника. Громадянство, ВНП - і так далі. Це - головне питання. Викопати іржавою лопатою гроші з попід груші кожен може. А ось юридично, що далі... І це - найважливіше питання... Юридичний статус. Раджу всім звернути на це увагу.
Ніхто ніколи не відміняв те, що написав філософ Вольтер "Без бумажки - я какашка!"

2) Можна мріяти не тільки про Велику Британію; Ви ж самі звернули увагу: українські можновладці навіть вивели капітали в Мексику - в Канкун. Подалі... І там, де ТЕПЛО. І немає ні російського газу, ні російської можливої агресії. Тут і Мексика підійде.

3) Про що забувають інвестори.
Про це найяскравіше сказав мій одногрупник, коли я до нього привів якось на влаштування на роботу мого сусіда: "А что он такого умеет делать для моей фирмы, что я буду ему платить зарплату?"
Класні слова!
Ключ до інвестицій!
Ось на днях з Маріуполя в Анталію на власному авто переїжджає приятель - в нього - не повірете - вже є клієнти - а ще не переїхав!!! - я тілько консультую з юридичних питань - тренером з "Великого тенісу".
Гріх не переїхати: купа майданчиків для великого тенісу, всі ввечері освітлюються і всі - безкоштовні.
І є попит від наших людей...

Світ глобальний, можна заробляти лаве сидячи в одній країні, клієнтів мати в іншій, але акурт, як орест з валютної гілки, хоче "традиційної праці" - фабрики/заводи.

Я ще більше скажу, заробляти (відносно багато) і тратити (відносно мало) можна вна Україні. Ось останні дані про "дуже дороге життя":
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/136-2021.html
Як бачимо, майже як пише БІГор, жити в Україні "дуже невигідно". ($136 в місяць, з яких на їдло $49, комуналь + електроенергія + інтернет + мобільний зв"язок $21).
  BIGor написав:
  RTC12 написав:Думал что только один пан Акурт не понимает связи девальвации нац. валюты, с уровнем жизни местного населения, ценами на товары и на все местные услуги....
Лучше тогда в Венесуэлу, там за пол доллара уже дают 1 млн. местных боливаров....
Сразу станете миллиардером и будете жировать всю оставшуюся жизнь... :D

В начале отпуска менял долары по 8,20, в конце по 8,50. На 850 лир можно больше купить чем на 820. Да и девальвация и рост цен - ниочем - пример Украина. Валюта укрепляется - цены на все ракетой. Жить в этой стране становится очень невыгодно.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26418
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1288 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:на їдло $49

Я не знаю як ти виживаєш на ту "картоплю в мундірах". В мене тіки на польских сир уходить $13 в місяць.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5376
З нами з: 19.09.10
Подякував: 906 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:14

  BIGor написав:
  flyman написав:на їдло $49

Я не знаю як ти виживаєш на ту "картоплю в мундірах". В мене тіки на польских сир уходить $13 в місяць.

Кременецький сир по акційній ціні 140 грн. кіло.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26418
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1288 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 06:47

  akurt написав:я какашка!

Золотые слова о самосознании акурта…
Но мне кажется, что он не какашка, а дерьмо….
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3903
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 348349350351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 826, 827, 828
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8272 1131998
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 жов, 2021 23:59
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52481
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104686
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.