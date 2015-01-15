RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 349350351352>
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:46

Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Этого так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.nakedcapitalism.com/2021/10/want-to-see-a-modern-country-commit-suicide-take-a-hard-look-at-britain.html
Let’s stop and take stock. Brits can’t get food. Raw sewage floats down rivers because the chemicals needed to treat water are in short supply. Doctors can’t run blood tests. I’ve chosen those three examples for a reason. Those are three of the most basic goods and services in society: food, water, healthcare.

дехто там інвестував, ой!
але це було, думаю до Брекзіту хоч?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 жов, 2021 14:43, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26423
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:06

Пане Флаймане, цікаве запитання, але:
1) головне питання в інвестиціях за кордон - СТАТУС людини/власника. Громадянство, ВНП - і так далі. Це - головне питання. Викопати іржавою лопатою гроші з попід груші кожен може. А ось юридично, що далі... І це - найважливіше питання... Юридичний статус. Раджу всім звернути на це увагу.
Ніхто ніколи не відміняв те, що написав філософ Вольтер "Без бумажки - я какашка!"

2) Можна мріяти не тільки про Велику Британію; Ви ж самі звернули увагу: українські можновладці навіть вивели капітали в Мексику - в Канкун. Подалі... І там, де ТЕПЛО. І немає ні російського газу, ні російської можливої агресії. Тут і Мексика підійде.

3) Про що забувають інвестори.
Про це найяскравіше сказав мій одногрупник, коли я до нього привів якось на влаштування на роботу мого сусіда: "А что он такого умеет делать для моей фирмы, что я буду ему платить зарплату?"
Класні слова!
Ключ до інвестицій!
Ось на днях з Маріуполя в Анталію на власному авто переїжджає приятель - в нього - не повірете - вже є клієнти - а ще не переїхав!!! - я тілько консультую з юридичних питань - тренером з "Великого тенісу".
Гріх не переїхати: купа майданчиків для великого тенісу, всі ввечері освітлюються і всі - безкоштовні.
І є попит від наших людей...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:47

  akurt написав:Пане Флаймане, цікаве запитання, але:
1) головне питання в інвестиціях за кордон - СТАТУС людини/власника. Громадянство, ВНП - і так далі. Це - головне питання. Викопати іржавою лопатою гроші з попід груші кожен може. А ось юридично, що далі... І це - найважливіше питання... Юридичний статус. Раджу всім звернути на це увагу.
Ніхто ніколи не відміняв те, що написав філософ Вольтер "Без бумажки - я какашка!"

2) Можна мріяти не тільки про Велику Британію; Ви ж самі звернули увагу: українські можновладці навіть вивели капітали в Мексику - в Канкун. Подалі... І там, де ТЕПЛО. І немає ні російського газу, ні російської можливої агресії. Тут і Мексика підійде.

3) Про що забувають інвестори.
Про це найяскравіше сказав мій одногрупник, коли я до нього привів якось на влаштування на роботу мого сусіда: "А что он такого умеет делать для моей фирмы, что я буду ему платить зарплату?"
Класні слова!
Ключ до інвестицій!
Ось на днях з Маріуполя в Анталію на власному авто переїжджає приятель - в нього - не повірете - вже є клієнти - а ще не переїхав!!! - я тілько консультую з юридичних питань - тренером з "Великого тенісу".
Гріх не переїхати: купа майданчиків для великого тенісу, всі ввечері освітлюються і всі - безкоштовні.
І є попит від наших людей...

Світ глобальний, можна заробляти лаве сидячи в одній країні, клієнтів мати в іншій, але акурт, як орест з валютної гілки, хоче "традиційної праці" - фабрики/заводи.

Я ще більше скажу, заробляти (відносно багато) і тратити (відносно мало) можна вна Україні. Ось останні дані про "дуже дороге життя":
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/136-2021.html
Як бачимо, майже як пише БІГор, жити в Україні "дуже невигідно". ($136 в місяць, з яких на їдло $49, комуналь + електроенергія + інтернет + мобільний зв"язок $21).
  BIGor написав:
  RTC12 написав:Думал что только один пан Акурт не понимает связи девальвации нац. валюты, с уровнем жизни местного населения, ценами на товары и на все местные услуги....
Лучше тогда в Венесуэлу, там за пол доллара уже дают 1 млн. местных боливаров....
Сразу станете миллиардером и будете жировать всю оставшуюся жизнь... :D

В начале отпуска менял долары по 8,20, в конце по 8,50. На 850 лир можно больше купить чем на 820. Да и девальвация и рост цен - ниочем - пример Украина. Валюта укрепляется - цены на все ракетой. Жить в этой стране становится очень невыгодно.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26423
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:на їдло $49

Я не знаю як ти виживаєш на ту "картоплю в мундірах". В мене тіки на польских сир уходить $13 в місяць.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5376
З нами з: 19.09.10
Подякував: 906 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:14

  BIGor написав:
  flyman написав:на їдло $49

Я не знаю як ти виживаєш на ту "картоплю в мундірах". В мене тіки на польских сир уходить $13 в місяць.

Кременецький сир по акційній ціні 140 грн. кіло.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26423
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 08:22

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:на їдло $49

Я не знаю як ти виживаєш на ту "картоплю в мундірах". В мене тіки на польских сир уходить $13 в місяць.

Кременецький сир по акційній ціні 140 грн. кіло.

сирний продукт з пальмою... ну-ну, і ти таке ісиш?
change_pm
 
Повідомлень: 4840
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 959 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:34

  change_pm написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Я не знаю як ти виживаєш на ту "картоплю в мундірах". В мене тіки на польских сир уходить $13 в місяць.

Кременецький сир по акційній ціні 140 грн. кіло.

сирний продукт з пальмою... ну-ну, і ти таке ісиш?

Мені продавець сказав, що якщо пише сир, значить сир.
Був би сирний продукт, то писало би сирний продукт.
Для особливо чутливих є сир "Російський" в-ва Шостка, десь біля 160 грн. кг акційна ціна.
Думаєш, тільки в Туреччині "дешеві йогурти в яких ложка стоїть"?

Ладно, ось що пишуть на dou
https://dou.ua/forums/topic/35173/#2265166

40% of US dollars in existence were printed in the last 12 months.

Відчуваю, що після рейза рейта на 25% відносно доковідних мені не доплачують.
Тре щось робити, щоб побороти такі переживання. Найкращий варіант - підняти рейт відносно доковідного на 50%.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26423
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:07

  flyman написав:Мені продавець сказав, що якщо пише сир, значить сир.
Був би сирний продукт, то писало би сирний продукт.
Для особливо чутливих є сир "Російський" в-ва Шостка, десь біля 160 грн. кг акційна ціна.
Думаєш, тільки в Туреччині "дешеві йогурти в яких ложка стоїть"?

Ладно, ось що пишуть на dou
https://dou.ua/forums/topic/35173/#2265166

40% of US dollars in existence were printed in the last 12 months.

Відчуваю, що після рейза рейта на 25% відносно доковідних мені не доплачують.
Тре щось робити, щоб побороти такі переживання. Найкращий варіант - підняти рейт відносно доковідного на 50%.

Кажуть вумні люди, шо на заборі також написано...

До чього тут Туречинна?

З того ж доу ))))
Следующее: на какие усилия вы готовы ради такой прибавки? +1000 могут давать не просто так. На новом месте может оказаться потогонка, либо начальник-самодур, либо толпа дебилов вместо команды, либо таймтрекеры и анальные зонды и т.д. Одно дело поменять «шило на мыло» и получть прибавку, а другое дело вместе с прибавкой получить кучу головняка. Оно вам надо?

Зонди :lol: Воно тобі треба :?:
change_pm
 
Повідомлень: 4840
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 959 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:16

Профит в недвижимости...

Эта инвестиция началась в августе 2020 и неоднократно и подробно - как и многие другие варианты надежных лёгких проверенных аккуратных беспроблемных полезных перспективных и простых инвестиций в зарубежную недвижимость - освещалась на этом форуме.
Можно посмотреть:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Арифметика и движения там простые:
- в августе 2020 я ехал на авто по Анталии в том районе, где обычно никогда не бываю, и заметил строящийся объект. На строительном заборе были координаты Застройщика - мы на следующий день с нашими украинцами подъехали в Офис продаж.
- к моему искреннему удивлению (это на этапе стен корпусов) в продаже в комплексе на 10 домов и 408 квартир в продаже остались всего 3 (ТРИ) квартиры 2+1 площадью 100-110 кв. м. Искреннее удивление подкреплялось множественными раздумьями форумчан о том, на сколько и в какой именно день недели (по их мнению просто надо посмотреть, в какой день недели все подешевеет в 2-4-44-444 раза) цена на недвижимость упадет в 3-5-100 раз. Все целое на этом форуме и можно почитать, например, за февраль 2020.
- после раздумий в течение 5-ти дней (я вставлял в раздумья инвестора свои "5 копеек" и, кроме того, мы прислушались к мнению моих турецких друзей) было принято решение ИНВЕСТИРОВАТЬ.
- цена по Прайс-листу 1 300 000 лир. ЗАПОМНИМ ЭТУ ЦИФРУ. Лира/доллар по состянию на август 2020: 7,37. Тоже запомним. Пригодится для калькулятора.
- Условия покупки: Заключение Предварительного договора с оплапой в 50%. При оплате в 100% скидка от Застройщика в 50 000 лир или примерно в 7 000 долларов. Отказались от такого варианта по причинам финансовым.
- Предоплата в 50% нашими украинцами произведена в 2 приема с интервалом в 3 недели: с собой в первый визит с Украины привезли разрешенные таможней 2х10 000 евро.
- Зафиксирован остаток в турецких лирах (!!!!!) в сумме 650 000 лир с условием оплаты до окончания строительства - осень 2021.
- производилась оплата в зависимости от курса лира/доллар: как только лира падала до курса 8,50 (тут многие псевдоэкономисты с начальным финансовым образованием туго понимают , что для иностранца это здорово и приятно - падение лиры) - слив баксов и немедленная оплата очередного транша.
- в июле 2021 принято решение "не играться с курсом" лира/доллар и сделать 100% выплату, с оформлением права собственности на 2 квартиры. Ибо была высока вероятность того - я консультировался с моими турецкими друзьями - что лира упадет ниже 9,00 и Застройщик может попросить/наклонить/уговорить (мало ли какие еще будут аргументы) в силу форс-мажора заключить Допсоглашение к Предварительному договору.
- Право собственности - TAPU - оформлено в Государственном кадастровом центре Анталии (вся процедура заняла пару часов) в конце июля 2021 года. Что было отмечено дружественным ужином. За дружественным ужином была озвучена интересная информация: а) на сайте объявлений о продаже недвижимости уже было объявление по продаже про Договору переуступки такой же квартиры там же за 1 850 000 лир. Объявление исчезло через 1 неделю. Получатся, уже был профит в 1 850 000-1 300 000=550 000 лир. б) Застройщик предлагал выкупить (!!!) еще не оформленную Правом собственности квартиру за 1 700 000 лир. в) Все дружно пришли к выводу, что давать Застройщику профит в 1 850 000-1 700 000=150 000 лир незачем.
- Вчера состоялся визит моих друзей на объект - готовят к сдаче в период с 10 по 15 ноября.
- Что же, одну из двух квартир выставили в продажу за скромные 2 300 000 лир.
Зображення

P.S. Попробую спрогнозировать - вернемся к этому вопросу 15 января 2021. Итак, прогноз: почти сразу после сдачи и введения Комплекса в эксплуатацию появятся объявлении о цене в 2 600 000 лир.
Скрин объявления о продаже по состоянию на 15 января попробую выставить.
http://casamax.com.tr/en/homepage/
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 лис, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 349350351352>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 826, 827, 828
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8272 1132336
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 жов, 2021 23:59
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104723
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.