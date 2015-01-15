Додано: Пон 01 лис, 2021 10:16

к моему искреннему удивлению

я вставлял в раздумья инвестора свои "5 копеек" и, кроме того, мы прислушались к мнению моих турецких друзей

Пригодится для калькулятора.

падала

Эта инвестиция началась в августе 2020 и неоднократно и подробно - как и многие другие варианты- освещалась на этом форуме.Можно посмотреть:Арифметика и движения там простые:- в августе 2020 я ехал на авто по Анталии в том районе, где обычно никогда не бываю, и заметил строящийся объект. На строительном заборе были координаты Застройщика - мы на следующий день с нашими украинцами подъехали в Офис продаж.(это на этапе стен корпусов) в продаже в комплексе на 10 домов и 408 квартир в продаже остались всего 3 (ТРИ) квартиры 2+1 площадью 100-110 кв. м. Искреннее удивление подкреплялось множественными раздумьями форумчан о том, на сколько и в какой именно день недели (по их мнению просто надо посмотреть, в какой день недели все подешевеет в 2-4-44-444 раза) цена на недвижимость упадет в 3-5-100 раз. Все целое на этом форуме и можно почитать, например, за февраль 2020.- после раздумий в течение 5-ти дней () было принято решение ИНВЕСТИРОВАТЬ.- цена по Прайс-листуЗАПОМНИМ ЭТУ ЦИФРУ. Лира/доллар по состянию на август 2020:Тоже запомним.- Условия покупки: Заключение Предварительного договора с оплапой в 50%. При оплате в 100% скидка от Застройщика в 50 000 лир или примерно в 7 000 долларов. Отказались от такого варианта по причинам финансовым.- Предоплата в 50% нашими украинцами произведена в 2 приема с интервалом в 3 недели: с собой в первый визит с Украины привезли разрешенные таможней 2х10 000 евро.- Зафиксирован(!!!!!) в сумме 650 000 лир с условием оплаты до окончания строительства - осень 2021.- производилась оплата в зависимости от курса лира/доллар: как только лирадо курса 8,50 (тут многие псевдоэкономисты с начальным финансовым образованием, что для иностранца это здорово и приятно - падение лиры) - слив баксов и немедленная оплата очередного транша.- в июле 2021 принято решение "не играться с курсом" лира/доллар и сделать 100% выплату, с оформлением права собственности на 2 квартиры. Ибо была высока вероятность того - я консультировался с моими турецкими друзьями - что лира упадет ниже 9,00 и Застройщик может попросить/наклонить/уговорить (мало ли какие еще будут аргументы) в силу форс-мажора заключить Допсоглашение к Предварительному договору.- Право собственности - TAPU - оформлено в Государственном кадастровом центре Анталии (вся процедура заняла пару часов) в конце июля 2021 года. Что было отмечено дружественным ужином. За дружественным ужином была озвучена интересная информация: а) на сайте объявлений о продаже недвижимости уже было объявление по продаже про Договору переуступки такой же квартиры там же залир. Объявление исчезло через 1 неделю. Получатся, уже был профит в 1 850 000-1 300 000=550 000 лир. б) Застройщик предлагал выкупить (!!!) еще не оформленную Правом собственности квартиру за 1 700 000 лир. в) Все дружно пришли к выводу, что давать Застройщику профит в 1 850 000-1 700 000=150 000 лир незачем.- Вчера состоялся визит моих друзей на объект - готовят к сдаче в период с 10 по 15 ноября.- Что же, одну из двух квартир выставили в продажу за скромные 2 300 000 лир.Попробую спрогнозировать - вернемся к этому вопросу 15 января 2021. Итак, прогноз: почти сразу после сдачи и введения Комплекса в эксплуатацию появятся объявлении о цене вСкрин объявления о продаже по состоянию на 15 января попробую выставить.