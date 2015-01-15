Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Этого так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:46
Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Этого так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
Додано: Нед 31 жов, 2021 14:41
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Let’s stop and take stock. Brits can’t get food. Raw sewage floats down rivers because the chemicals needed to treat water are in short supply. Doctors can’t run blood tests. I’ve chosen those three examples for a reason. Those are three of the most basic goods and services in society: food, water, healthcare.
дехто там інвестував, ой!
але це було, думаю до Брекзіту хоч?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 жов, 2021 14:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 31 жов, 2021 20:06
Пане Флаймане, цікаве запитання, але:
1) головне питання в інвестиціях за кордон - СТАТУС людини/власника. Громадянство, ВНП - і так далі. Це - головне питання. Викопати іржавою лопатою гроші з попід груші кожен може. А ось юридично, що далі... І це - найважливіше питання... Юридичний статус. Раджу всім звернути на це увагу.
Ніхто ніколи не відміняв те, що написав філософ Вольтер "Без бумажки - я какашка!"
2) Можна мріяти не тільки про Велику Британію; Ви ж самі звернули увагу: українські можновладці навіть вивели капітали в Мексику - в Канкун. Подалі... І там, де ТЕПЛО. І немає ні російського газу, ні російської можливої агресії. Тут і Мексика підійде.
3) Про що забувають інвестори.
Про це найяскравіше сказав мій одногрупник, коли я до нього привів якось на влаштування на роботу мого сусіда: "А что он такого умеет делать для моей фирмы, что я буду ему платить зарплату?"
Класні слова!
Ключ до інвестицій!
Ось на днях з Маріуполя в Анталію на власному авто переїжджає приятель - в нього - не повірете - вже є клієнти - а ще не переїхав!!! - я тілько консультую з юридичних питань - тренером з "Великого тенісу".
Гріх не переїхати: купа майданчиків для великого тенісу, всі ввечері освітлюються і всі - безкоштовні.
І є попит від наших людей...
Додано: Нед 31 жов, 2021 20:47
Світ глобальний, можна заробляти лаве сидячи в одній країні, клієнтів мати в іншій, але акурт, як орест з валютної гілки, хоче "традиційної праці" - фабрики/заводи.
Я ще більше скажу, заробляти (відносно багато) і тратити (відносно мало) можна вна Україні. Ось останні дані про "дуже дороге життя":
Як бачимо, майже як пише БІГор, жити в Україні "дуже невигідно". ($136 в місяць, з яких на їдло $49, комуналь + електроенергія + інтернет + мобільний зв"язок $21).
Додано: Нед 31 жов, 2021 20:57
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Нед 31 жов, 2021 21:14
Додано: Пон 01 лис, 2021 08:22
Додано: Пон 01 лис, 2021 09:34
Мені продавець сказав, що якщо пише сир, значить сир.
Був би сирний продукт, то писало би сирний продукт.
Для особливо чутливих є сир "Російський" в-ва Шостка, десь біля 160 грн. кг акційна ціна.
Думаєш, тільки в Туреччині "дешеві йогурти в яких ложка стоїть"?
Ладно, ось що пишуть на dou
40% of US dollars in existence were printed in the last 12 months.
Відчуваю, що після рейза рейта на 25% відносно доковідних мені не доплачують.
Тре щось робити, щоб побороти такі переживання. Найкращий варіант - підняти рейт відносно доковідного на 50%.
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:07
Кажуть вумні люди, шо на заборі також написано...
До чього тут Туречинна?
З того ж доу ))))
Зонди Воно тобі треба
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:16
Профит в недвижимости...
Эта инвестиция началась в августе 2020 и неоднократно и подробно - как и многие другие варианты надежных лёгких проверенных аккуратных беспроблемных полезных перспективных и простых инвестиций в зарубежную недвижимость - освещалась на этом форуме.
Можно посмотреть:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Арифметика и движения там простые:
- в августе 2020 я ехал на авто по Анталии в том районе, где обычно никогда не бываю, и заметил строящийся объект. На строительном заборе были координаты Застройщика - мы на следующий день с нашими украинцами подъехали в Офис продаж.
- к моему искреннему удивлению (это на этапе стен корпусов) в продаже в комплексе на 10 домов и 408 квартир в продаже остались всего 3 (ТРИ) квартиры 2+1 площадью 100-110 кв. м. Искреннее удивление подкреплялось множественными раздумьями форумчан о том, на сколько и в какой именно день недели (по их мнению просто надо посмотреть, в какой день недели все подешевеет в 2-4-44-444 раза) цена на недвижимость упадет в 3-5-100 раз. Все целое на этом форуме и можно почитать, например, за февраль 2020.
- после раздумий в течение 5-ти дней (я вставлял в раздумья инвестора свои "5 копеек" и, кроме того, мы прислушались к мнению моих турецких друзей) было принято решение ИНВЕСТИРОВАТЬ.
- цена по Прайс-листу 1 300 000 лир. ЗАПОМНИМ ЭТУ ЦИФРУ. Лира/доллар по состянию на август 2020: 7,37. Тоже запомним. Пригодится для калькулятора.
- Условия покупки: Заключение Предварительного договора с оплапой в 50%. При оплате в 100% скидка от Застройщика в 50 000 лир или примерно в 7 000 долларов. Отказались от такого варианта по причинам финансовым.
- Предоплата в 50% нашими украинцами произведена в 2 приема с интервалом в 3 недели: с собой в первый визит с Украины привезли разрешенные таможней 2х10 000 евро.
- Зафиксирован остаток в турецких лирах (!!!!!) в сумме 650 000 лир с условием оплаты до окончания строительства - осень 2021.
- производилась оплата в зависимости от курса лира/доллар: как только лира падала до курса 8,50 (тут многие псевдоэкономисты с начальным финансовым образованием туго понимают , что для иностранца это здорово и приятно - падение лиры) - слив баксов и немедленная оплата очередного транша.
- в июле 2021 принято решение "не играться с курсом" лира/доллар и сделать 100% выплату, с оформлением права собственности на 2 квартиры. Ибо была высока вероятность того - я консультировался с моими турецкими друзьями - что лира упадет ниже 9,00 и Застройщик может попросить/наклонить/уговорить (мало ли какие еще будут аргументы) в силу форс-мажора заключить Допсоглашение к Предварительному договору.
- Право собственности - TAPU - оформлено в Государственном кадастровом центре Анталии (вся процедура заняла пару часов) в конце июля 2021 года. Что было отмечено дружественным ужином. За дружественным ужином была озвучена интересная информация: а) на сайте объявлений о продаже недвижимости уже было объявление по продаже про Договору переуступки такой же квартиры там же за 1 850 000 лир. Объявление исчезло через 1 неделю. Получатся, уже был профит в 1 850 000-1 300 000=550 000 лир. б) Застройщик предлагал выкупить (!!!) еще не оформленную Правом собственности квартиру за 1 700 000 лир. в) Все дружно пришли к выводу, что давать Застройщику профит в 1 850 000-1 700 000=150 000 лир незачем.
- Вчера состоялся визит моих друзей на объект - готовят к сдаче в период с 10 по 15 ноября.
- Что же, одну из двух квартир выставили в продажу за скромные 2 300 000 лир.
P.S. Попробую спрогнозировать - вернемся к этому вопросу 15 января 2021. Итак, прогноз: почти сразу после сдачи и введения Комплекса в эксплуатацию появятся объявлении о цене в 2 600 000 лир.
Скрин объявления о продаже по состоянию на 15 января попробую выставить.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 лис, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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