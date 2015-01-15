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akurt написав:Ось на днях з Маріуполя в Анталію на власному авто переїжджає приятель - в нього - не повірете - вже є клієнти - а ще не переїхав!!! - я тілько консультую з юридичних питань - тренером з "Великого тенісу". Гріх не переїхати: купа майданчиків для великого тенісу, всі ввечері освітлюються і всі - безкоштовні. І є попит від наших людей...
В інших країнах - відсутні майданчики для тенісу? Чи вони не освітлюються увечері?
akurt написав:в августе 2020 я ехал на авто по Анталии в том районе, где обычно никогда не бываю, и заметил строящийся объект. На строительном заборе были координаты
ось звідки пан Акурт бере інформацію! З написів на парканах! Да уж, да уж!
akurt написав:Тому людина їде туди, де і завірюхи немає, і майданчики є, і клієнти вже в черзі стоять...
Краще їхати в Африку - там точно немає завірюх. Правда, в Україні вже років 30 їх не було, але п.Акурт того не знає.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 лис, 2021 10:41, всього редагувалось 1 раз.
В інших країнах в завірюху у великий теніс не грають. Крім того, гра заради гри річ корисна - але за неї не платять. Тому людина їде туди, де і завірюхи немає, і майданчики є, і клієнти вже в черзі стоять... До речі - людина великим тенісом займається вже 14 років... Із своїх 28... Майже пенсіонер... Дякую за уточнення, навіть приємно будо прочитати:
Frant написав:ось звідки пан Акурт бере інформацію! З написів на парканах! Да уж, да уж!
Так і було... Весь паркан був прикрашений інформацією про Забудовника - потім достатньо було знайти в інтернеті. Приблизно так в ці дні прикрашені паркани будівельних майданчиків двох найвідоміших проєктів: - Fenix centre - нформація про інвестицію була подана мною доклдадно в минулому році а протім - оновленна - на минулому тижні - старт вкладень влітку 2020 - 54 000 доларів, на фінальнмоу етапі восени 2020, коли було закрито продаж - 108 000 доларів (профіт в 100%), а зараз перекупи виставили на продаж більше, ніж за 150 000 доларів. Паркан дуже красиво прикрашений інформацією. Оновлена інфа тут: Інвестуємо в нерухомість закордоном - новий проєкт від AKG-group - не пракан, а витвір мистецтва - я теж давав інформацію - але там дорого від слів "ДУЖЕ ДОРОГО", ціна по прайс-листам за квартири 3+1 - 4 000 000 (!!!) лір. Інформація тут: https://www.alikemalgurdal.com Як і прогнозували форумчани все дешевшає та дешевшає....
Таки версія osafly про 💊 справдилась. "Гребе" старого акурта, від транквілізаторів - не "по-дитячому". Цікаво чи хтось в здоровому глузді ще читає його дурниці-небилиці про турецьку нерухомість? P.S. УВАГА! В Анталію під'їхали нові олигархі із Маріуполя та український "Роджер Федерер". Ось це дійсно цікаво. З нетерпінням чекаємо продовження .))
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 01 лис, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Мені продавець сказав, що якщо пише сир, значить сир. Був би сирний продукт, то писало би сирний продукт. Для особливо чутливих є сир "Російський" в-ва Шостка, десь біля 160 грн. кг акційна ціна. Думаєш, тільки в Туреччині "дешеві йогурти в яких ложка стоїть"?
40% of US dollars in existence were printed in the last 12 months.
Відчуваю, що після рейза рейта на 25% відносно доковідних мені не доплачують. Тре щось робити, щоб побороти такі переживання. Найкращий варіант - підняти рейт відносно доковідного на 50%.
Кажуть вумні люди, шо на заборі також написано...
До чього тут Туречинна?
З того ж доу ))))
Следующее: на какие усилия вы готовы ради такой прибавки? +1000 могут давать не просто так. На новом месте может оказаться потогонка, либо начальник-самодур, либо толпа дебилов вместо команды, либо таймтрекеры и анальные зонды и т.д. Одно дело поменять «шило на мыло» и получть прибавку, а другое дело вместе с прибавкой получить кучу головняка. Оно вам надо?
Зонди Воно тобі треба
Навіщо зонди? Можна просто ще взяти паралельно проект на парт/фулттайм, як там пишуть: "побути зайчиком", якось так: https://news.ycombinator.com/item?id=27454589 Раніше би йшло півтори-дві години з іпенів Ірпенів до охфіса, і ще стільки ж взад, а тепер при "новій нормі", ці 3-4 години можна попрацювати на якогось заморського дядька із мішками свіжонадрукованих "зелених спинок".
roberto dark написав:"Гребе" старого акурта, від транквілізаторів - не "по-дитячому". Цікаво чи хтось в здоровому глузді ще читає його дурниці-небилиці про турецьку нерухомість? P.S. УВАГА! В Анталію під'їхали нові олигархі із Маріуполя та український "Роджер Федерер". Ось це дійсно цікаво
В Маріуполі - зима))) Сніг сиплеться, завірюха мете))) і електроенергії увечері там немає - за версією п.Акурта. Тому багаті маріупольці тікають в теплу Туреччину. Купляють там нерухомість і щовечері на освітлених площадках - грають в теніс, попиваючи дешевий йогурт і заїдаючи його смачною дешевою скумбрією))
П.С. Списався наш рейнджер, геть списався. Маємо черговий розділ "Жізнь Кліма Чугункіна")))