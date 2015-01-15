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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:23

  akurt написав:Ось на днях з Маріуполя в Анталію на власному авто переїжджає приятель - в нього - не повірете - вже є клієнти - а ще не переїхав!!! - я тілько консультую з юридичних питань - тренером з "Великого тенісу".
Гріх не переїхати: купа майданчиків для великого тенісу, всі ввечері освітлюються і всі - безкоштовні.
І є попит від наших людей...

В інших країнах - відсутні майданчики для тенісу?
Чи вони не освітлюються увечері?
  akurt написав:в августе 2020 я ехал на авто по Анталии в том районе, где обычно никогда не бываю, и заметил строящийся объект. На строительном заборе были координаты

ось звідки пан Акурт бере інформацію!
З написів на парканах!
Да уж, да уж!

  akurt написав:Тому людина їде туди, де і завірюхи немає, і майданчики є, і клієнти вже в черзі стоять...
Краще їхати в Африку - там точно немає завірюх.
Правда, в Україні вже років 30 їх не було, але п.Акурт того не знає.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 лис, 2021 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:27

В інших країнах в завірюху у великий теніс не грають.
Крім того, гра заради гри річ корисна - але за неї не платять.
Тому людина їде туди, де і завірюхи немає, і майданчики є, і клієнти вже в черзі стоять...
До речі - людина великим тенісом займається вже 14 років... Із своїх 28...
Майже пенсіонер...
Дякую за уточнення, навіть приємно будо прочитати:
  Frant написав:ось звідки пан Акурт бере інформацію!
З написів на парканах!
Да уж, да уж!

Так і було... Весь паркан був прикрашений інформацією про Забудовника - потім достатньо було знайти в інтернеті.
Приблизно так в ці дні прикрашені паркани будівельних майданчиків двох найвідоміших проєктів:
- Fenix centre - нформація про інвестицію була подана мною доклдадно в минулому році а протім - оновленна - на минулому тижні - старт вкладень влітку 2020 - 54 000 доларів, на фінальнмоу етапі восени 2020, коли було закрито продаж - 108 000 доларів (профіт в 100%), а зараз перекупи виставили на продаж більше, ніж за 150 000 доларів. Паркан дуже красиво прикрашений інформацією. Оновлена інфа тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
- новий проєкт від AKG-group - не пракан, а витвір мистецтва - я теж давав інформацію - але там дорого від слів "ДУЖЕ ДОРОГО", ціна по прайс-листам за квартири 3+1 - 4 000 000 (!!!) лір.
Інформація тут:
https://www.alikemalgurdal.com
Як і прогнозували форумчани все дешевшає та дешевшає....
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:50

Таки версія osafly про 💊 справдилась. "Гребе" старого акурта, від транквілізаторів - не "по-дитячому". Цікаво чи хтось в здоровому глузді ще читає його дурниці-небилиці про турецьку нерухомість?
P.S. УВАГА! В Анталію під'їхали нові олигархі із Маріуполя та український "Роджер Федерер". Ось це дійсно цікаво. З нетерпінням чекаємо продовження .))
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 01 лис, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:54

  change_pm написав:
  flyman написав:Мені продавець сказав, що якщо пише сир, значить сир.
Був би сирний продукт, то писало би сирний продукт.
Для особливо чутливих є сир "Російський" в-ва Шостка, десь біля 160 грн. кг акційна ціна.
Думаєш, тільки в Туреччині "дешеві йогурти в яких ложка стоїть"?

Ладно, ось що пишуть на dou
https://dou.ua/forums/topic/35173/#2265166

40% of US dollars in existence were printed in the last 12 months.

Відчуваю, що після рейза рейта на 25% відносно доковідних мені не доплачують.
Тре щось робити, щоб побороти такі переживання. Найкращий варіант - підняти рейт відносно доковідного на 50%.

Кажуть вумні люди, шо на заборі також написано...

До чього тут Туречинна?

З того ж доу ))))
Следующее: на какие усилия вы готовы ради такой прибавки? +1000 могут давать не просто так. На новом месте может оказаться потогонка, либо начальник-самодур, либо толпа дебилов вместо команды, либо таймтрекеры и анальные зонды и т.д. Одно дело поменять «шило на мыло» и получть прибавку, а другое дело вместе с прибавкой получить кучу головняка. Оно вам надо?

Зонди :lol: Воно тобі треба :?:


Звідти ж
На рынке происходит:
1) Возросшая потребность в информатизации бизнеса.
2) Отлаживание процессов удаленного сотрудничества.
3) Повышение объемов инвестиций в цифровые компании.
4) Исчерпание трудовой базы в странах первого мира.

Эффект — большее количество иностранных продуктов, готовых сотрудничать с Украиной на более выгодных условиях. А рост платежеспособного спроса при неизменном предложении (количестве опытных специалистов с хорошим английским) — это закономерный рост цены.

Навіщо зонди?
Можна просто ще взяти паралельно проект на парт/фулттайм, як там пишуть: "побути зайчиком", якось так:
https://news.ycombinator.com/item?id=27454589
Раніше би йшло півтори-дві години з іпенів Ірпенів до охфіса, і ще стільки ж взад, а тепер при "новій нормі", ці 3-4 години можна попрацювати на якогось заморського дядька із мішками свіжонадрукованих "зелених спинок".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 лис, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:03

  roberto dark написав:"Гребе" старого акурта, від транквілізаторів - не "по-дитячому". Цікаво чи хтось в здоровому глузді ще читає його дурниці-небилиці про турецьку нерухомість?
P.S. УВАГА! В Анталію під'їхали нові олигархі із Маріуполя та український "Роджер Федерер". Ось це дійсно цікаво

В Маріуполі - зима))) Сніг сиплеться, завірюха мете))) і електроенергії увечері там немає - за версією п.Акурта.
Тому багаті маріупольці тікають в теплу Туреччину. Купляють там нерухомість і щовечері на освітлених площадках - грають в теніс, попиваючи дешевий йогурт і заїдаючи його смачною дешевою скумбрією))

П.С. Списався наш рейнджер, геть списався. Маємо черговий розділ "Жізнь Кліма Чугункіна")))
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:50

Пане Франте, наче я винний в тому, що у Вас немає роботи останні три роки, а у хлопця в 28 років є та ще й робота тренерська.
І не футбол в колгоспі, а спорт особливий. Вчиться і ви.
Хлопець вчився 14 років.

Я ж писав репліку пану Флайману на попередній сторінці: почитайте пункт 3.
Коли хочете інвестувати назом‘ячене бабло за кордон, то треба думати за рахунок чого будете жити.
Он вчора по ТВ був судовий документальний фільм про нашого українця в San Diego - то на кордоні з Мексикою, куди хочуть переїхати деякі форумчани.
Хлопець відкрив ресторацію: подають Блрщ, вареники, сало… а працюють у нього на салі та на Блрщі - хто? Мексиканці!!!!
Тому що він платить 14$ за годину, а в Мексиці платять 14$ за день.
Тому я ваше роздратування розумію: немає в сіті тієї людини, яка б за ваші навички та знання хотіла б заплатити хоча б 1,4$ в день.
А я весь час говорив: «Думати треба головОМ, а не ногОМ.
Я вам ще наводку дам: я зазвичай з 8-00 до 11-00 катаюся на ровері вздовж Середземного моря.
Так ось з 8-00 до 10-00 щоденно наш чоловік з Заркова на набережній Анталії проводить тренування з боксу. Цікаво, що в нього вчаться не тільки чоловіки (є в дуже поважному віці», але й дівчата!
Ось так!
То засвойте якусь професію за яку люди згодні платити гроші.
Наприклад я заробляю юридичними та фінансовими консультаціями. Які не які гроші, а маю, слава Богу.
akurt
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