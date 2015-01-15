Додано: Пон 01 лис, 2021 12:50

Пане Франте, наче я винний в тому, що у Вас немає роботи останні три роки, а у хлопця в 28 років є та ще й робота тренерська.

І не футбол в колгоспі, а спорт особливий. Вчиться і ви.

Хлопець вчився 14 років.



Я ж писав репліку пану Флайману на попередній сторінці: почитайте пункт 3.

Коли хочете інвестувати назом‘ячене бабло за кордон, то треба думати за рахунок чого будете жити.

Он вчора по ТВ був судовий документальний фільм про нашого українця в San Diego - то на кордоні з Мексикою, куди хочуть переїхати деякі форумчани.

Хлопець відкрив ресторацію: подають Блрщ, вареники, сало… а працюють у нього на салі та на Блрщі - хто? Мексиканці!!!!

Тому що він платить 14$ за годину, а в Мексиці платять 14$ за день.

Тому я ваше роздратування розумію: немає в сіті тієї людини, яка б за ваші навички та знання хотіла б заплатити хоча б 1,4$ в день.

А я весь час говорив: «Думати треба головОМ, а не ногОМ.

Я вам ще наводку дам: я зазвичай з 8-00 до 11-00 катаюся на ровері вздовж Середземного моря.

Так ось з 8-00 до 10-00 щоденно наш чоловік з Заркова на набережній Анталії проводить тренування з боксу. Цікаво, що в нього вчаться не тільки чоловіки (є в дуже поважному віці», але й дівчата!

Ось так!

То засвойте якусь професію за яку люди згодні платити гроші.

Наприклад я заробляю юридичними та фінансовими консультаціями. Які не які гроші, а маю, слава Богу.