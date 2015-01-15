Додано: Пон 01 лис, 2021 10:27

клієнти вже в черзі стоять

Frant написав: ось звідки пан Акурт бере інформацію!

З написів на парканах!

Да уж, да уж! ось звідки пан Акурт бере інформацію!З написів на парканах!Да уж, да уж!

В інших країнах в завірюху у великий теніс не грають.Крім того, гра заради гри річ корисна - але за неї не платять.Тому людина їде туди, де і завірюхи немає, і майданчики є, і...До речі - людина великим тенісом займається вже 14 років... Із своїх 28...Майже пенсіонер...Дякую за уточнення, навіть приємно будо прочитати:Так і було...був прикрашений інформацією про Забудовника - потім достатньо було знайти в інтернеті.Приблизно так в ці дні прикрашені паркани будівельних майданчиків двох найвідоміших проєктів:- Fenix centre - нформація про інвестицію була подана мною доклдадно в минулому році а протім - оновленна - на минулому тижні - старт вкладень влітку 2020 - 54 000 доларів, на фінальнмоу етапі восени 2020, коли було закрито продаж - 108 000 доларів (профіт в 100%), а зараз перекупи виставили на продаж більше, ніж за 150 000 доларів. Паркан дуже красиво прикрашений інформацією. Оновлена інфа тут:- новий проєкт від AKG-group - не пракан, а витвір мистецтва - я теж давав інформацію - але там дорого від слів "ДУЖЕ ДОРОГО", ціна по прайс-листам за квартири 3+1 - 4 000 000 (!!!) лір.Інформація тут:Як і прогнозували форумчани все дешевшає та дешевшає....