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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:27

В інших країнах в завірюху у великий теніс не грають.
Крім того, гра заради гри річ корисна - але за неї не платять.
Тому людина їде туди, де і завірюхи немає, і майданчики є, і клієнти вже в черзі стоять...
До речі - людина великим тенісом займається вже 14 років... Із своїх 28...
Майже пенсіонер...
Дякую за уточнення, навіть приємно будо прочитати:
  Frant написав:ось звідки пан Акурт бере інформацію!
З написів на парканах!
Да уж, да уж!

Так і було... Весь паркан був прикрашений інформацією про Забудовника - потім достатньо було знайти в інтернеті.
Приблизно так в ці дні прикрашені паркани будівельних майданчиків двох найвідоміших проєктів:
- Fenix centre - нформація про інвестицію була подана мною доклдадно в минулому році а протім - оновленна - на минулому тижні - старт вкладень влітку 2020 - 54 000 доларів, на фінальнмоу етапі восени 2020, коли було закрито продаж - 108 000 доларів (профіт в 100%), а зараз перекупи виставили на продаж більше, ніж за 150 000 доларів. Паркан дуже красиво прикрашений інформацією. Оновлена інфа тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
- новий проєкт від AKG-group - не пракан, а витвір мистецтва - я теж давав інформацію - але там дорого від слів "ДУЖЕ ДОРОГО", ціна по прайс-листам за квартири 3+1 - 4 000 000 (!!!) лір.
Інформація тут:
https://www.alikemalgurdal.com
Як і прогнозували форумчани все дешевшає та дешевшає....
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:50

Таки версія osafly про 💊 справдилась. "Гребе" старого акурта, від транквілізаторів - не "по-дитячому". Цікаво чи хтось в здоровому глузді ще читає його дурниці-небилиці про турецьку нерухомість?
P.S. УВАГА! В Анталію під'їхали нові олигархі із Маріуполя та український "Роджер Федерер". Ось це дійсно цікаво. З нетерпінням чекаємо продовження .))
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 01 лис, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:54

  change_pm написав:
  flyman написав:Мені продавець сказав, що якщо пише сир, значить сир.
Був би сирний продукт, то писало би сирний продукт.
Для особливо чутливих є сир "Російський" в-ва Шостка, десь біля 160 грн. кг акційна ціна.
Думаєш, тільки в Туреччині "дешеві йогурти в яких ложка стоїть"?

Ладно, ось що пишуть на dou
https://dou.ua/forums/topic/35173/#2265166

40% of US dollars in existence were printed in the last 12 months.

Відчуваю, що після рейза рейта на 25% відносно доковідних мені не доплачують.
Тре щось робити, щоб побороти такі переживання. Найкращий варіант - підняти рейт відносно доковідного на 50%.

Кажуть вумні люди, шо на заборі також написано...

До чього тут Туречинна?

З того ж доу ))))
Следующее: на какие усилия вы готовы ради такой прибавки? +1000 могут давать не просто так. На новом месте может оказаться потогонка, либо начальник-самодур, либо толпа дебилов вместо команды, либо таймтрекеры и анальные зонды и т.д. Одно дело поменять «шило на мыло» и получть прибавку, а другое дело вместе с прибавкой получить кучу головняка. Оно вам надо?

Зонди :lol: Воно тобі треба :?:


Звідти ж
На рынке происходит:
1) Возросшая потребность в информатизации бизнеса.
2) Отлаживание процессов удаленного сотрудничества.
3) Повышение объемов инвестиций в цифровые компании.
4) Исчерпание трудовой базы в странах первого мира.

Эффект — большее количество иностранных продуктов, готовых сотрудничать с Украиной на более выгодных условиях. А рост платежеспособного спроса при неизменном предложении (количестве опытных специалистов с хорошим английским) — это закономерный рост цены.

Навіщо зонди?
Можна просто ще взяти паралельно проект на парт/фулттайм, як там пишуть: "побути зайчиком", якось так:
https://news.ycombinator.com/item?id=27454589
Раніше би йшло півтори-дві години з іпенів Ірпенів до охфіса, і ще стільки ж взад, а тепер при "новій нормі", ці 3-4 години можна попрацювати на якогось заморського дядька із мішками свіжонадрукованих "зелених спинок".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 лис, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:50

Пане Франте, наче я винний в тому, що у Вас немає роботи останні три роки, а у хлопця в 28 років є та ще й робота тренерська.
І не футбол в колгоспі, а спорт особливий. Вчиться і ви.
Хлопець вчився 14
То засвойте якусь професію, за яку люди згодні платити гроші. За написання дурниць на Фінансовому форумі - самі ж знаєте - грошей не платять..
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:46

  akurt написав:Наприклад, я заробляю юридичними та фінансовими консультаціями. Які не які гроші, а маю, слава Богу.


Господи...Це ж треба як плющить того акурта, від цих нових таблеток. :!: Він вже і юрист і фінансист :shock: Негайно потрібно дозу препарату зменшити, а то скоро мабуть напише, що і сам почав, ЗА ВЕЛИКІ ГРОШІ, тренувати тенісистів разом з боксерами на Олімпіаду :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:25

  roberto dark написав:
  akurt написав:Наприклад, я заробляю юридичними та фінансовими консультаціями. Які не які гроші, а маю, слава Богу.


Господи...Це ж треба як плющить того акурта, від цих нових таблеток. :!: Він вже і юрист і фінансист :shock: Негайно потрібно дозу препарату зменшити, а то скоро мабуть напише, що і сам почав, ЗА ВЕЛИКІ ГРОШІ, тренувати тенісистів разом з боксерами на Олімпіаду :lol:

Ще дехто возить передачі з Анталії у Львів чи Дніпропетровськ. Власною "Хондою". 10 дол/кг вантажу. Підробляє, як може. Не стидається копійчаних заробків. :D
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:42

  Frant написав:
  roberto dark написав:
  akurt написав:Наприклад, я заробляю юридичними та фінансовими консультаціями. Які не які гроші, а маю, слава Богу.


Господи...Це ж треба як плющить того акурта, від цих нових таблеток. :!: Він вже і юрист і фінансист :shock: Негайно потрібно дозу препарату зменшити, а то скоро мабуть напише, що і сам почав, ЗА ВЕЛИКІ ГРОШІ, тренувати тенісистів разом з боксерами на Олімпіаду :lol:

Ще дехто возить передачі з Анталії у Львів чи Дніпропетровськ. Власною "Хондою". 10 дол/кг вантажу. Підробляє, як може. Не стидається копійчаних заробків. :D


10 $ за кг??? :roll: То ви йому нуль помилково приписали, бо за десятку, він, тільки тими перевозками і займався на пенсії.
P.S. Щось, до речі, не відписався наш побратим зі Львову, якому Акурт обіцяв гарні труселя турецькі привезти за 200 гривень. Напевно знову "намахав", або пропив по дорозі.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:54

Гадаю, 2 (два) завзятых інвестора Вас вдало та весело розважають власними прикладами инвестиций.
Вчитися, переймати досвід, виконувати.
Стараються, щоби у Вас всіх було так само погано та безнадійно, як і у них.
akurt
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  #<1 ... 349350351352
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