Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В інших країнах в завірюху у великий теніс не грають. Крім того, гра заради гри річ корисна - але за неї не платять. Тому людина їде туди, де і завірюхи немає, і майданчики є, і клієнти вже в черзі стоять... До речі - людина великим тенісом займається вже 14 років... Із своїх 28... Майже пенсіонер... Дякую за уточнення, навіть приємно будо прочитати:
Frant написав:ось звідки пан Акурт бере інформацію! З написів на парканах! Да уж, да уж!
Так і було... Весь паркан був прикрашений інформацією про Забудовника - потім достатньо було знайти в інтернеті. Приблизно так в ці дні прикрашені паркани будівельних майданчиків двох найвідоміших проєктів: - Fenix centre - нформація про інвестицію була подана мною доклдадно в минулому році а протім - оновленна - на минулому тижні - старт вкладень влітку 2020 - 54 000 доларів, на фінальнмоу етапі восени 2020, коли було закрито продаж - 108 000 доларів (профіт в 100%), а зараз перекупи виставили на продаж більше, ніж за 150 000 доларів. Паркан дуже красиво прикрашений інформацією. Оновлена інфа тут: Інвестуємо в нерухомість закордоном - новий проєкт від AKG-group - не пракан, а витвір мистецтва - я теж давав інформацію - але там дорого від слів "ДУЖЕ ДОРОГО", ціна по прайс-листам за квартири 3+1 - 4 000 000 (!!!) лір. Інформація тут: https://www.alikemalgurdal.com Як і прогнозували форумчани все дешевшає та дешевшає....
flyman написав:Мені продавець сказав, що якщо пише сир, значить сир. Був би сирний продукт, то писало би сирний продукт. Для особливо чутливих є сир "Російський" в-ва Шостка, десь біля 160 грн. кг акційна ціна. Думаєш, тільки в Туреччині "дешеві йогурти в яких ложка стоїть"?
40% of US dollars in existence were printed in the last 12 months.
Відчуваю, що після рейза рейта на 25% відносно доковідних мені не доплачують. Тре щось робити, щоб побороти такі переживання. Найкращий варіант - підняти рейт відносно доковідного на 50%.
Кажуть вумні люди, шо на заборі також написано...
До чього тут Туречинна?
З того ж доу ))))
Следующее: на какие усилия вы готовы ради такой прибавки? +1000 могут давать не просто так. На новом месте может оказаться потогонка, либо начальник-самодур, либо толпа дебилов вместо команды, либо таймтрекеры и анальные зонды и т.д. Одно дело поменять «шило на мыло» и получть прибавку, а другое дело вместе с прибавкой получить кучу головняка. Оно вам надо?
Зонди Воно тобі треба
Звідти ж На рынке происходит: 1) Возросшая потребность в информатизации бизнеса. 2) Отлаживание процессов удаленного сотрудничества. 3) Повышение объемов инвестиций в цифровые компании. 4) Исчерпание трудовой базы в странах первого мира.
Эффект — большее количество иностранных продуктов, готовых сотрудничать с Украиной на более выгодных условиях. А рост платежеспособного спроса при неизменном предложении (количестве опытных специалистов с хорошим английским) — это закономерный рост цены.
Навіщо зонди? Можна просто ще взяти паралельно проект на парт/фулттайм, як там пишуть: "побути зайчиком", якось так: https://news.ycombinator.com/item?id=27454589 Раніше би йшло півтори-дві години з іпенів Ірпенів до охфіса, і ще стільки ж взад, а тепер при "новій нормі", ці 3-4 години можна попрацювати на якогось заморського дядька із мішками свіжонадрукованих "зелених спинок".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 лис, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Пане Франте, наче я винний в тому, що у Вас немає роботи останні три роки, а у хлопця в 28 років є та ще й робота тренерська. І не футбол в колгоспі, а спорт особливий. Вчиться і ви. Хлопець вчився 14 То засвойте якусь професію, за яку люди згодні платити гроші. За написання дурниць на Фінансовому форумі - самі ж знаєте - грошей не платять..
Frant написав:Ще дехто возить передачі з Анталії у Львів чи Дніпропетровськ. Власною "Хондою". 10 дол/кг вантажу. Підробляє, як може. Не стидається копійчаних заробків.
Які це "10 дол/кг вантажу"? То Вас ваш ізраїльський коллега по нещастях хоче развести на комісіних на посередницьких послугах. Ще й на багато... от же хитрий ізраїльтянин... Насправді - 60$ за 1 кг вантажу. Я би узяв Вас на пакування картонних коробок скотчем. Гадаю, могли б бути оператором рулона скотча. Це Вам не - цитую ваші словаяк фахівця з унітазів з київської гілки: "Коли з'єднання труб [бачка унітаза] потечуть - треба знімати плитку і все розбирати. Естети-гуманітарщики, тут гілка не про сантехніку і не про сортири )))". Ну а чого ні, якщо Ви в сортирах розбираєтеся...
Іспанська поліція влаштувала облави на нелегальних грибників
Національна гвардія – поліцейський підрозділ міністерства внутрішніх справ Іспанії – упродовж вихідних, пов’язаних із Днем усіх святих, проводить у лісах рейди на нелегальних збирачів грибів. Мешканців гірських та лісових територій просять співпрацювати із гвардійцями і повідомляти про людей, які не мають дозволу на збір грибів – про «лісову мафію», пише PAP.
Справа в тому, що в Іспанії для збирання грибів чи ягід у лісах потрібно придбати спеціальний дозвіл – це можна зробити онлайн. Є три види дозволів: рекреаційний – на збирання до 5 кг у день, комерційний – до 50 кг та операційний – для великих покупців та продавців грибів. Рекреаційний дозвіл коштує 3-5 євро для мешканців регіону і 10 євро – для нерезидентів. Гриби можна збирати тільки у визначений час і у певних місцях.