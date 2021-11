flyman написав:

Був би сирний продукт, то писало би сирний продукт.Для особливо чутливих є сир "Російський" в-ва Шостка, десь біля 160 грн. кг акційна ціна.Думаєш, тільки в Туреччині "дешеві йогурти в яких ложка стоїть"?Ладно, ось що пишуть на dou40% of US dollars in existence were printed in the last 12 months.Відчуваю, що після рейза рейта на 25% відносно доковідних мені не доплачують.Тре щось робити, щоб побороти такі переживання.