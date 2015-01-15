Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В інших країнах в завірюху у великий теніс не грають. Крім того, гра заради гри річ корисна - але за неї не платять. Тому людина їде туди, де і завірюхи немає, і майданчики є, і клієнти вже в черзі стоять... До речі - людина великим тенісом займається вже 14 років... Із своїх 28... Майже пенсіонер... Дякую за уточнення, навіть приємно будо прочитати:
Frant написав:ось звідки пан Акурт бере інформацію! З написів на парканах! Да уж, да уж!
Так і було... Весь паркан був прикрашений інформацією про Забудовника - потім достатньо було знайти в інтернеті. Приблизно так в ці дні прикрашені паркани будівельних майданчиків двох найвідоміших проєктів: - Fenix centre - нформація про інвестицію була подана мною доклдадно в минулому році а протім - оновленна - на минулому тижні - старт вкладень влітку 2020 - 54 000 доларів, на фінальнмоу етапі восени 2020, коли було закрито продаж - 108 000 доларів (профіт в 100%), а зараз перекупи виставили на продаж більше, ніж за 150 000 доларів. Паркан дуже красиво прикрашений інформацією. Оновлена інфа тут: Інвестуємо в нерухомість закордоном - новий проєкт від AKG-group - не пракан, а витвір мистецтва - я теж давав інформацію - але там дорого від слів "ДУЖЕ ДОРОГО", ціна по прайс-листам за квартири 3+1 - 4 000 000 (!!!) лір. Інформація тут: https://www.alikemalgurdal.com Як і прогнозували форумчани все дешевшає та дешевшає....
flyman написав:Мені продавець сказав, що якщо пише сир, значить сир. Був би сирний продукт, то писало би сирний продукт. Для особливо чутливих є сир "Російський" в-ва Шостка, десь біля 160 грн. кг акційна ціна. Думаєш, тільки в Туреччині "дешеві йогурти в яких ложка стоїть"?
40% of US dollars in existence were printed in the last 12 months.
Відчуваю, що після рейза рейта на 25% відносно доковідних мені не доплачують. Тре щось робити, щоб побороти такі переживання. Найкращий варіант - підняти рейт відносно доковідного на 50%.
Кажуть вумні люди, шо на заборі також написано...
До чього тут Туречинна?
З того ж доу ))))
Следующее: на какие усилия вы готовы ради такой прибавки? +1000 могут давать не просто так. На новом месте может оказаться потогонка, либо начальник-самодур, либо толпа дебилов вместо команды, либо таймтрекеры и анальные зонды и т.д. Одно дело поменять «шило на мыло» и получть прибавку, а другое дело вместе с прибавкой получить кучу головняка. Оно вам надо?
Зонди Воно тобі треба
Звідти ж На рынке происходит: 1) Возросшая потребность в информатизации бизнеса. 2) Отлаживание процессов удаленного сотрудничества. 3) Повышение объемов инвестиций в цифровые компании. 4) Исчерпание трудовой базы в странах первого мира.
Эффект — большее количество иностранных продуктов, готовых сотрудничать с Украиной на более выгодных условиях. А рост платежеспособного спроса при неизменном предложении (количестве опытных специалистов с хорошим английским) — это закономерный рост цены.
Навіщо зонди? Можна просто ще взяти паралельно проект на парт/фулттайм, як там пишуть: "побути зайчиком", якось так: https://news.ycombinator.com/item?id=27454589 Раніше би йшло півтори-дві години з іпенів Ірпенів до охфіса, і ще стільки ж взад, а тепер при "новій нормі", ці 3-4 години можна попрацювати на якогось заморського дядька із мішками свіжонадрукованих "зелених спинок".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 лис, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Пане Франте, наче я винний в тому, що у Вас немає роботи останні три роки, а у хлопця в 28 років є та ще й робота тренерська. І не футбол в колгоспі, а спорт особливий. Вчиться і ви. Хлопець вчився 14 То засвойте якусь професію, за яку люди згодні платити гроші. За написання дурниць на Фінансовому форумі - самі ж знаєте - грошей не платять..
Frant написав:Ще дехто возить передачі з Анталії у Львів чи Дніпропетровськ. Власною "Хондою". 10 дол/кг вантажу. Підробляє, як може. Не стидається копійчаних заробків.
Які це "10 дол/кг вантажу"? То Вас ваш ізраїльський коллега по нещастях хоче развести на комісіних на посередницьких послугах. Ще й на багато... от же хитрий ізраїльтянин... Насправді - 60$ за 1 кг вантажу. Я би узяв Вас на пакування картонних коробок скотчем. Гадаю, могли б бути оператором рулона скотча. Це Вам не - цитую ваші словаяк фахівця з унітазів з київської гілки: "Коли з'єднання труб [бачка унітаза] потечуть - треба знімати плитку і все розбирати. Естети-гуманітарщики, тут гілка не про сантехніку і не про сортири )))". Ну а чого ні, якщо Ви в сортирах розбираєтеся...
Іспанська поліція влаштувала облави на нелегальних грибників
Національна гвардія – поліцейський підрозділ міністерства внутрішніх справ Іспанії – упродовж вихідних, пов’язаних із Днем усіх святих, проводить у лісах рейди на нелегальних збирачів грибів. Мешканців гірських та лісових територій просять співпрацювати із гвардійцями і повідомляти про людей, які не мають дозволу на збір грибів – про «лісову мафію», пише PAP.
Справа в тому, що в Іспанії для збирання грибів чи ягід у лісах потрібно придбати спеціальний дозвіл – це можна зробити онлайн. Є три види дозволів: рекреаційний – на збирання до 5 кг у день, комерційний – до 50 кг та операційний – для великих покупців та продавців грибів. Рекреаційний дозвіл коштує 3-5 євро для мешканців регіону і 10 євро – для нерезидентів. Гриби можна збирати тільки у визначений час і у певних місцях.
Іспанська поліція влаштувала облави на нелегальних грибників
Національна гвардія – поліцейський підрозділ міністерства внутрішніх справ Іспанії – упродовж вихідних, пов’язаних із Днем усіх святих, проводить у лісах рейди на нелегальних збирачів грибів. Мешканців гірських та лісових територій просять співпрацювати із гвардійцями і повідомляти про людей, які не мають дозволу на збір грибів – про «лісову мафію», пише PAP.
Справа в тому, що в Іспанії для збирання грибів чи ягід у лісах потрібно придбати спеціальний дозвіл – це можна зробити онлайн. Є три види дозволів: рекреаційний – на збирання до 5 кг у день, комерційний – до 50 кг та операційний – для великих покупців та продавців грибів. Рекреаційний дозвіл коштує 3-5 євро для мешканців регіону і 10 євро – для нерезидентів. Гриби можна збирати тільки у визначений час і у певних місцях.
Собаки гавкають - а караван іде (східна мудрість). В ці дні спрацьовує знамените українське "Не зівай Хомко, на те й ярмарок!" Цілий тиждень в Анталії та Аланії перебувала делегація рієлторів з України. Учасники делегації власноруч обмацали та обдивилися, зробили нотатки та фото багатьох об"єктів нерухомості, які вже з наступного понеділка будуть пропонувіати українцям для купівлі.
Делегацію приймала потужна рієлторська група Trust United Real Estate Agency. Ну ось, поки голодні та безробітні заливають дуровиною, сміттями та слинями Фінансовий форум України, не зівають активні українські рієлтори.
З точки зору арифметки: - середня вартість НОВОЇ ГОТОВОЇ ПІД КЛЮЧ з повним ремонтом та частково з меблями (кухня+прихожа+ побутова техніка) квартири 1+1 в Аланії станом на листопад 2021 року складає 120 000$; - вартість НОВИХ ПІД КЛЮЧ квартир в Аланії станом на грудень 2020 складала від 40 000 до 80 000$ (40 000$ - на етапі фундаменту із введенням в 2022 році); - приємний намалювався профіт від купівлі квартир в Аланії (слава Богу, є форумчани, Я ЗНАЮ ЇХ ОСОБИСТО, які думали головОМ, а не ногОМ, та вклалися вчасно); - звичайна ставка рієлторів в Туреччині - 6%; максимальна - 10%, мінімальна 2%+2%. - очікуваний заробіток рієлторів зі Львова 120 000х6%=7 200 доларів США з однієї квартири 1+1. - при оформленні купівлі-продажу нерухомості в Туреччині не приймають НІЯКОЇ участі адвокати та нотаріуси: виключна прерогатива держави. Податок на купівлю - 4% від ціни, вказаної в Акті експертизи нерухомості, платить в касі банку особисто Покупець, він же оплачує особисто в касі банку вартість послуг Державного кадастрового центра (близько 100$). Тобто у українських рієлторів прибуток буде ЧИСТИМИ. Ні з ким ділитися не треба.
Висновок: Хто був нічим - той і залишиться нічим. Як би не підплигував та не підтанцьовував на Фінансовому форумі України, придумуючі все нові та нові неймовірно цікаві дуровини. Це замість того, щоби шукати собі роботу. А люди не зівають... Працюють...