Додано: Вів 02 лис, 2021 01:04

Собаки гавкають - а караван іде (східна мудрість).

В ці дні спрацьовує знамените українське "Не зівай Хомко, на те й ярмарок!"

Цілий тиждень в Анталії та Аланії перебувала делегація рієлторів з України.

Учасники делегації власноруч обмацали та обдивилися, зробили нотатки та фото багатьох об"єктів нерухомості, які вже з наступного понеділка будуть пропонувіати українцям для купівлі.



Делегацію приймала потужна рієлторська група Trust United Real Estate Agency.

Ну ось, поки голодні та безробітні заливають дуровиною, сміттями та слинями Фінансовий форум України, не зівають активні українські рієлтори.



З точки зору арифметки:

- середня вартість НОВОЇ ГОТОВОЇ ПІД КЛЮЧ з повним ремонтом та частково з меблями (кухня+прихожа+ побутова техніка) квартири 1+1 в Аланії станом на листопад 2021 року складає 120 000$;

- вартість НОВИХ ПІД КЛЮЧ квартир в Аланії станом на грудень 2020 складала від 40 000 до 80 000$ (40 000$ - на етапі фундаменту із введенням в 2022 році);

- приємний намалювався профіт від купівлі квартир в Аланії (слава Богу, є форумчани, Я ЗНАЮ ЇХ ОСОБИСТО, які думали головОМ, а не ногОМ, та вклалися вчасно);

- звичайна ставка рієлторів в Туреччині - 6%; максимальна - 10%, мінімальна 2%+2%.

- очікуваний заробіток рієлторів зі Львова 120 000х6%=7 200 доларів США з однієї квартири 1+1.

- при оформленні купівлі-продажу нерухомості в Туреччині не приймають НІЯКОЇ участі адвокати та нотаріуси: виключна прерогатива держави. Податок на купівлю - 4% від ціни, вказаної в Акті експертизи нерухомості, платить в касі банку особисто Покупець, він же оплачує особисто в касі банку вартість послуг Державного кадастрового центра (близько 100$).

Тобто у українських рієлторів прибуток буде ЧИСТИМИ. Ні з ким ділитися не треба.



Висновок: Хто був нічим - той і залишиться нічим. Як би не підплигував та не підтанцьовував на Фінансовому форумі України, придумуючі все нові та нові неймовірно цікаві дуровини. Це замість того, щоби шукати собі роботу.

А люди не зівають... Працюють...