RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 350351352353>
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:27

В інших країнах в завірюху у великий теніс не грають.
Крім того, гра заради гри річ корисна - але за неї не платять.
Тому людина їде туди, де і завірюхи немає, і майданчики є, і клієнти вже в черзі стоять...
До речі - людина великим тенісом займається вже 14 років... Із своїх 28...
Майже пенсіонер...
Дякую за уточнення, навіть приємно будо прочитати:
  Frant написав:ось звідки пан Акурт бере інформацію!
З написів на парканах!
Да уж, да уж!

Так і було... Весь паркан був прикрашений інформацією про Забудовника - потім достатньо було знайти в інтернеті.
Приблизно так в ці дні прикрашені паркани будівельних майданчиків двох найвідоміших проєктів:
- Fenix centre - нформація про інвестицію була подана мною доклдадно в минулому році а протім - оновленна - на минулому тижні - старт вкладень влітку 2020 - 54 000 доларів, на фінальнмоу етапі восени 2020, коли було закрито продаж - 108 000 доларів (профіт в 100%), а зараз перекупи виставили на продаж більше, ніж за 150 000 доларів. Паркан дуже красиво прикрашений інформацією. Оновлена інфа тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
- новий проєкт від AKG-group - не пракан, а витвір мистецтва - я теж давав інформацію - але там дорого від слів "ДУЖЕ ДОРОГО", ціна по прайс-листам за квартири 3+1 - 4 000 000 (!!!) лір.
Інформація тут:
https://www.alikemalgurdal.com
Як і прогнозували форумчани все дешевшає та дешевшає....
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6306
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:54

  change_pm написав:
  flyman написав:Мені продавець сказав, що якщо пише сир, значить сир.
Був би сирний продукт, то писало би сирний продукт.
Для особливо чутливих є сир "Російський" в-ва Шостка, десь біля 160 грн. кг акційна ціна.
Думаєш, тільки в Туреччині "дешеві йогурти в яких ложка стоїть"?

Ладно, ось що пишуть на dou
https://dou.ua/forums/topic/35173/#2265166

40% of US dollars in existence were printed in the last 12 months.

Відчуваю, що після рейза рейта на 25% відносно доковідних мені не доплачують.
Тре щось робити, щоб побороти такі переживання. Найкращий варіант - підняти рейт відносно доковідного на 50%.

Кажуть вумні люди, шо на заборі також написано...

До чього тут Туречинна?

З того ж доу ))))
Следующее: на какие усилия вы готовы ради такой прибавки? +1000 могут давать не просто так. На новом месте может оказаться потогонка, либо начальник-самодур, либо толпа дебилов вместо команды, либо таймтрекеры и анальные зонды и т.д. Одно дело поменять «шило на мыло» и получть прибавку, а другое дело вместе с прибавкой получить кучу головняка. Оно вам надо?

Зонди :lol: Воно тобі треба :?:


Звідти ж
На рынке происходит:
1) Возросшая потребность в информатизации бизнеса.
2) Отлаживание процессов удаленного сотрудничества.
3) Повышение объемов инвестиций в цифровые компании.
4) Исчерпание трудовой базы в странах первого мира.

Эффект — большее количество иностранных продуктов, готовых сотрудничать с Украиной на более выгодных условиях. А рост платежеспособного спроса при неизменном предложении (количестве опытных специалистов с хорошим английским) — это закономерный рост цены.

Навіщо зонди?
Можна просто ще взяти паралельно проект на парт/фулттайм, як там пишуть: "побути зайчиком", якось так:
https://news.ycombinator.com/item?id=27454589
Раніше би йшло півтори-дві години з іпенів Ірпенів до охфіса, і ще стільки ж взад, а тепер при "новій нормі", ці 3-4 години можна попрацювати на якогось заморського дядька із мішками свіжонадрукованих "зелених спинок".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 лис, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26436
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 2098 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:50

Пане Франте, наче я винний в тому, що у Вас немає роботи останні три роки, а у хлопця в 28 років є та ще й робота тренерська.
І не футбол в колгоспі, а спорт особливий. Вчиться і ви.
Хлопець вчився 14
То засвойте якусь професію, за яку люди згодні платити гроші. За написання дурниць на Фінансовому форумі - самі ж знаєте - грошей не платять..
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6306
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:54

  Frant написав:Ще дехто возить передачі з Анталії у Львів чи Дніпропетровськ. Власною "Хондою". 10 дол/кг вантажу. Підробляє, як може. Не стидається копійчаних заробків. :D

Які це "10 дол/кг вантажу"?
То Вас ваш ізраїльський коллега по нещастях хоче развести на комісіних на посередницьких послугах. Ще й на багато... от же хитрий ізраїльтянин...
Насправді - 60$ за 1 кг вантажу.
Я би узяв Вас на пакування картонних коробок скотчем.
Гадаю, могли б бути оператором рулона скотча.
Це Вам не - цитую ваші слова як фахівця з унітазів з київської гілки: "Коли з'єднання труб [бачка унітаза] потечуть - треба знімати плитку і все розбирати. Естети-гуманітарщики, тут гілка не про сантехніку і не про сортири )))".
Ну а чого ні, якщо Ви в сортирах розбираєтеся...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6306
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:44

...

Зеленський у Ґлазґо домовлявся з еміром Катару про скраплений газ

https://tsn.ua/groshi/zelenskiy-u-glazg ... 99733.html
я щаслив, шо внаненьці буде скраплений гас... Тіко, як же ж він до нас в труби попаде? :mrgreen:

зі. а что у the зі зростом? він, як ввпукін?
change_pm
 
Повідомлень: 4850
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:58

бач, воно як )))

Іспанська поліція влаштувала облави на нелегальних грибників

Національна гвардія – поліцейський підрозділ міністерства внутрішніх справ Іспанії – упродовж вихідних, пов’язаних із Днем усіх святих, проводить у лісах рейди на нелегальних збирачів грибів. Мешканців гірських та лісових територій просять співпрацювати із гвардійцями і повідомляти про людей, які не мають дозволу на збір грибів – про «лісову мафію», пише PAP.

Справа в тому, що в Іспанії для збирання грибів чи ягід у лісах потрібно придбати спеціальний дозвіл – це можна зробити онлайн. Є три види дозволів: рекреаційний – на збирання до 5 кг у день, комерційний – до 50 кг та операційний – для великих покупців та продавців грибів. Рекреаційний дозвіл коштує 3-5 євро для мешканців регіону і 10 євро – для нерезидентів. Гриби можна збирати тільки у визначений час і у певних місцях.

https://zaxid.net/v_ispaniyi_politseysk ... v_n1529389

мені цікаво, скільки коштує робота поліції в токаму випадку?
судячи з усього, уряд "піднімає" грошву на впарюванні штрафів... :mrgreen:

зі. цінуйте неньку!!!
change_pm
 
Повідомлень: 4850
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:40

  change_pm написав:
Іспанська поліція влаштувала облави на нелегальних грибників

Національна гвардія – поліцейський підрозділ міністерства внутрішніх справ Іспанії – упродовж вихідних, пов’язаних із Днем усіх святих, проводить у лісах рейди на нелегальних збирачів грибів. Мешканців гірських та лісових територій просять співпрацювати із гвардійцями і повідомляти про людей, які не мають дозволу на збір грибів – про «лісову мафію», пише PAP.

Справа в тому, що в Іспанії для збирання грибів чи ягід у лісах потрібно придбати спеціальний дозвіл – це можна зробити онлайн. Є три види дозволів: рекреаційний – на збирання до 5 кг у день, комерційний – до 50 кг та операційний – для великих покупців та продавців грибів. Рекреаційний дозвіл коштує 3-5 євро для мешканців регіону і 10 євро – для нерезидентів. Гриби можна збирати тільки у визначений час і у певних місцях.

https://zaxid.net/v_ispaniyi_politseysk ... v_n1529389

мені цікаво, скільки коштує робота поліції в токаму випадку?
судячи з усього, уряд "піднімає" грошву на впарюванні штрафів... :mrgreen:

зі. цінуйте неньку!!!

хз., може там гриби для перегляду мультиків на ворсистому на стіні.

А от в нас ... в сараї опенька'с :)
https://fi202x.blogspot.com/2021/11/blog-post.html
а у вас?

з.і.
Давно тут наголошую, поки що найвигідніше жити вна неньці, а не вестися на дешеві йогурти і турецьке підданство. Ковід тільки ще більш "усугубив" переконання.

групи збирачів грибів, переважно з Румунії

Це европейці звідти, де акурт завантажувався дешевим пійлом під назвою "піво", і яку сильно нахвалював (дивно, що не з Болгарії, яку акурт так не любить) ?!

п.п.с.
Найоптимальніша інвестиція в нерухомість - дача на Поліссі, якби не пручався пан проффессор.
Для декого, хто невиїзний із Туреччини, це вже "інвестиція в закордонну нерухомість".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26436
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 2098 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:47

  flyman написав:Це европейці звідти, де акурт завантажувався дешевим пійлом під назвою "піво", і яку сильно нахвалював (дивно, що не з Болгарії, яку акурт так не любить) ?!

Дивно, що голод та холод з людиною роблять...
Дві золоті медалі форуму...
Наставник...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6306
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 01:04

Собаки гавкають - а караван іде (східна мудрість).
В ці дні спрацьовує знамените українське "Не зівай Хомко, на те й ярмарок!"
Цілий тиждень в Анталії та Аланії перебувала делегація рієлторів з України.
Учасники делегації власноруч обмацали та обдивилися, зробили нотатки та фото багатьох об"єктів нерухомості, які вже з наступного понеділка будуть пропонувіати українцям для купівлі.

Делегацію приймала потужна рієлторська група Trust United Real Estate Agency.
Ну ось, поки голодні та безробітні заливають дуровиною, сміттями та слинями Фінансовий форум України, не зівають активні українські рієлтори.

З точки зору арифметки:
- середня вартість НОВОЇ ГОТОВОЇ ПІД КЛЮЧ з повним ремонтом та частково з меблями (кухня+прихожа+ побутова техніка) квартири 1+1 в Аланії станом на листопад 2021 року складає 120 000$;
- вартість НОВИХ ПІД КЛЮЧ квартир в Аланії станом на грудень 2020 складала від 40 000 до 80 000$ (40 000$ - на етапі фундаменту із введенням в 2022 році);
- приємний намалювався профіт від купівлі квартир в Аланії (слава Богу, є форумчани, Я ЗНАЮ ЇХ ОСОБИСТО, які думали головОМ, а не ногОМ, та вклалися вчасно);
- звичайна ставка рієлторів в Туреччині - 6%; максимальна - 10%, мінімальна 2%+2%.
- очікуваний заробіток рієлторів зі Львова 120 000х6%=7 200 доларів США з однієї квартири 1+1.
- при оформленні купівлі-продажу нерухомості в Туреччині не приймають НІЯКОЇ участі адвокати та нотаріуси: виключна прерогатива держави. Податок на купівлю - 4% від ціни, вказаної в Акті експертизи нерухомості, платить в касі банку особисто Покупець, він же оплачує особисто в касі банку вартість послуг Державного кадастрового центра (близько 100$).
Тобто у українських рієлторів прибуток буде ЧИСТИМИ. Ні з ким ділитися не треба.

Висновок: Хто був нічим - той і залишиться нічим. Як би не підплигував та не підтанцьовував на Фінансовому форумі України, придумуючі все нові та нові неймовірно цікаві дуровини. Це замість того, щоби шукати собі роботу.
А люди не зівають... Працюють...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6306
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:53

  flyman написав:п.п.с.
Найоптимальніша інвестиція в нерухомість - дача на Поліссі, якби не пручався пан проффессор.
Для декого, хто невиїзний із Туреччини, це вже "інвестиція в закордонну нерухомість".

Як то казали наши діди - кому і кобила наречена :mrgreen:

В принципі для когось з ДНР, то Полісся вже закордон...

А давай-ка обговоримо:
- як з ДНР првезти куешки на купівлю?
- кому здавати дачу?
- скіко % доходність?
- кому потім продати і через який час?
change_pm
 
Повідомлень: 4850
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 350351352353>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 827, 828, 829
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8284 1134012
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 22:54
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52565
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104729
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99987)
02.11.2021 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.