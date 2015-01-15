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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 350351352353
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 09:21

Ваше питання "Чому ж тиждень?" дуже слушне та цікаве: як відомо, останні 10 років - в цьому році ювілей!!! - як Ви кинули торгувати золотими зливками біля метро "Житомирська" - Ви ніколи (!!!) нікуди (!!!) ні на один день (!!!) не виїжджали далі лівого берега Дніпра.
Звісно, інформація про те, що якісь люди у цікавих справах виїхали на тиждень приводить пана Франта у стан прострації. А вони ще й - який жах - гроші хочуть заробляти...
Хто на що вчився...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 09:31

НАУКА ІНВЕСТИЦІЙ АДЕКВАТНИХ ЛЮДЕЙ

На Фінансовому форумі України восени 2020 року було розміщено інформацію про САМИЙ цікавий та самий перспективний - на думку akurt'a - об"єкт для інвестицій за кордоном.
Інфа була три рази в різні дати та кожен раз із словами прогнозу: БЕЗПРОГРАШНИЙ ВАРІАНТ.
Ситуація майже "10-в-1": і розташування, і Забудовник, і вулиця, і інфраструктура, і парки, і дитячі майданчики, і спортивні майданчики, і неподалік природний водоспад, і близько до Середзменого моря, і поле для міні-футболу, і ДЮСШ, і транспорт, і... , і... ну ось реально ПОГАНОГО ФОРУМЧАНАМ НЕ РАДИВ.
Щоби довго не ритися по архіву форуму, матеріал є тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Є! Є! Бінго! Рідкість, але були та є адекватні форумчани!

Один з них БЕЗ ВСЯКОЇ МОЄЇ УЧАСТІ звертає на це увагу та сам з"ясовує ситуацію.
Хоче інвестувати - але квартир 1+1 вже немає в продажу на момент його досліджень, а 2+1 не хоче... Не вдалося людині взяти квратиру 1+1 саме тут. Ну хоч спроба була...
Про це той форумчанин написав на цьому форумі. Свого роду був звіт.
Зауважу, що потім все жа таки інвестував - і досить вдало - в другий будинок - в квартиру як і хотів - 1+1.

Обєкт - я думав - здадуть до Нового 2020/2021 року, але трохи затягнули та реально люди заселилися - мабуть - весною 2021.
Не всі заселилися.
Інвестори загальмували подих - відчули запах грошей - почекали до 19 жовтня 2021 - БІНГО!
Виставили в продаж за 830 000 лір!!!
Зображення
Це 830 000/9,30= 89 247 доларів при стартовій ціні в 55 000 доларів!

Oсь що значить вивірена точна надійна кориcна інформація на цьому форумі!!!
Профіт по валюті за 1 рік - майже 100%!!!!!
Ви тепер розумієте, чого біситься тОвАрИсчь вище? І не тільки він?

P.S. В мене для форумчан неприємна несподіванка. Коли цифри вище я написав та відправив текст на гілку - перевірив стан оголошення (Форум же Фінансовий, треба щоби все ТОЧНО було).
Дуже неприємно для тих, хто хотів би купити цей об"єкт за 89 247 доларів США.
Ціну змінено 28 жовтня на цифру в 950 000 лір. Було 830 000 стало 950 000...
Зображення
Це вже 100 000 доларів РІВНО. Ціну підвищили в доларах США відразу майже на 11 000 доларів за 2 тижні...

Ну що ж... Ви тепер розумієте, чого бісяться тАвАрИсчИ которые некоторые?
Они просто не хотели и не хотят, чтобы кто-то из форумчан и где-то удачно, беспроигрышно и уверенно (!!!) инвестировал.
Уже сидеть в (слово удалено) по самую шею - то вместе с ними.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:04

  akurt написав:Ваше питання "Чому ж тиждень?" дуже слушне та цікаве: як відомо, останні 10 років - в цьому році ювілей!!! - як Ви кинули торгувати золотими зливками біля метро "Житомирська" - Ви ніколи (!!!) нікуди (!!!) ні на один день (!!!) не виїжджали далі лівого берега Дніпра.
Звісно, інформація про те, що якісь люди у цікавих справах виїхали на тиждень приводить пана Франта у стан прострації. А вони ще й - який жах - гроші хочуть заробляти...
Хто на що вчився...

Зробимо перекличку...

Франт і інші, на щчо вчились?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:04

ААААА!!!! ОППА!!!

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:42

  change_pm написав:

Отож
Мизантрóп
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  #<1 ... 350351352353
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