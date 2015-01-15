Додано: Вів 02 лис, 2021 09:31

Один з них БЕЗ ВСЯКОЇ МОЄЇ УЧАСТІ звертає на це увагу та сам з"ясовує ситуацію.

відчули запах грошей

Ціну підвищили в доларах США відразу майже на 11 000 доларів за 2 тижні...

Они просто не хотели и не хотят, чтобы кто-то из форумчан и где-то удачно, беспроигрышно и уверенно (!!!) инвестировал.

На Фінансовому форумі України восени 2020 року було розміщено інформацію про САМИЙ цікавий та самий перспективний - на думку'a -Інфа була три рази в різні дати та кожен раз із словами прогнозу: БЕЗПРОГРАШНИЙ ВАРІАНТ.Ситуація майже "10-в-1": і розташування, і Забудовник, і вулиця, і інфраструктура, і парки, і дитячі майданчики, і спортивні майданчики, і неподалік природний водоспад, і близько до Середзменого моря, і поле для міні-футболу, і ДЮСШ, і транспорт, і... , і... ну ось реально ПОГАНОГО ФОРУМЧАНАМ НЕ РАДИВ.Щоби довго не ритися по архіву форуму, матеріал є тут:Є! Є! Бінго! Рідкість, але були та є адекватні форумчани!Хоче інвестувати - але квартир 1+1 вже немає в продажу на момент його досліджень, а 2+1 не хоче... Не вдалося людині взяти квратиру 1+1 саме тут. Ну хоч спроба була...Про це той форумчанин написав на цьому форумі. Свого роду був звіт.Зауважу, що потім все жа таки інвестував - і досить вдало - в другий будинок - в квартиру як і хотів - 1+1.Обєкт - я думав - здадуть до Нового 2020/2021 року, але трохи затягнули та реально люди заселилися - мабуть - весною 2021.Не всі заселилися.Інвестори загальмували подих -- почекали до 19 жовтня 2021 - БІНГО!Виставили в продаж за 830 000 лір!!!Це 830 000/9,30=доларів при стартовій ціні в 55 000 доларів!Профіт по валюті за 1 рік - майже 100%!!!!!Ви тепер розумієте, чого біситься тОвАрИсчь вище? І не тільки він?В мене для форумчан неприємна несподіванка. Коли цифри вище я написав та відправив текст на гілку - перевірив стан оголошення (Форум же Фінансовий, треба щоби все ТОЧНО було).Дуже неприємно для тих, хто хотів би купити цей об"єкт задоларів США.Ціну змінено 28 жовтня на цифру в 950 000 лір. Було 830 000 стало 950 000...Це вжедоларів РІВНО.Ну що ж... Ви тепер розумієте, чого бісяться тАвАрИсчИ которые некоторые?Уже сидеть в (слово удалено) по самую шею - то вместе с ними.