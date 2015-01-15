Додано: Вів 02 лис, 2021 09:21

Один з них БЕЗ ВСЯКОЇ МОЄЇ УЧАСТІ звертає на це увагу та сам з"ясовує ситуацію.

відчули запах грошей

Частина перша.На Фінансовому форумі України восени 2020 року було розміщено інформацію про САМИЙ цікавий та самий перспективний - на думку'a -Інфа була три рази в різні дати та кожен раз із словами прогнозу: БЕЗПРОГРАШНИЙ ВАРІАНТ.Ситуація майже "10-в-1": і розташування, і Забудовник, і вулиця, і інфраструктура, і парки, і дитячі майданчики, і спортивні майданчики, і неподалік природний водоспад, і близько до Середзменого моря, і поле для міні-футболу, і ДЮСШ, і транспорт, і... , і... ну ось реально ПОГАНОГО ФОРУМЧАНАМ НЕ РАДИВ.Щоби довго не ритися по архіву форуму, матеріал є тут:Є! Є! Бінго! Рідкість, але були та є адекватні форумчани!Хоче інвестувати - але квартир 1+1 вже немає в продажу на момент його досліджень, а 2+1 не хоче... Не вдалося людині взяти квратиру 1+1 саме тут. Ну хоч спроба була...Про це той форумчанин написав на цьому форумі. Свого роду був звіт.Зауважу, що потім все жа таки інвестував - і досить вдало - в другий будинок - в квартиру як і хотів - 1+1.Обєкт - я думав - здадуть до Нового 2020/2021 року, але трохи затягнули та реально люди заселилися - мабуть - весною 2021.Не всі заселилися.Інвестори загальмували подих -- почекали до 19 жовтня 2021 - БІНГО!Виставили в продаж за 830 000 лір!!!Це 830 000/9,30=доларів при стартовій ціні в 55 000 доларів!Профіт по валюті за 1 рік - майже 100%!!!!!Ви тепер розумієте, чого бісяться тОвАрИсчИ, которіе деякі?