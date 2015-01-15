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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лис, 2021 19:43
Талмуд: "Благодаря жирку неудачника кот и ласка устраивают свадьбу!" (Имрей Ноам).
Мы грустим, что ты остался голым босым и без квартиры.
Но летом и осенью 2019 надо было думать головОМ, а не ногОМ.
Рецепт теперь один. Это после того, как ты, сидя в Израиле, вкинул кучу бабла рукопопым в Украине:
УспаГойся.
Уже никаких твоих ошибок не вернуть. Сходи к ребе - посоветуйся, как дальше в этой ситуации тебе жить - благо у тебя синагога за углом. Так и скажи ребе:
"Никто на Финансовом форуме Украины мне нИ хочет пАмАгАть".
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 02 лис, 2021 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: Вів 02 лис, 2021 20:45
Уже был у ребе кстати. Спросил нужно ли турецкому депозитчику и бедному пенсу отвечать "око за око", если он уж очень хамовитый такой? Он сказал нужно послать пару шекелей и оставить в покое несчастного старика.
На прощание ребе спросил телефон маклера в Киеве ибо тоже квартиркой под инвестицию в Украине заинтересовался.
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roberto dark
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Додано: Вів 02 лис, 2021 20:49
roberto dark написав:
Уже был у ребе кстати. Спросил нужно ли турецкому депозитчику и бедному пенсу отвечать "око за око", если он уж очень хамовитый такой? Он сказал нужно послать пару шекелей и оставить в покое несчастного старика.
На прощание ребе спросил телефон маклера в Киеве ибо тоже квартиркой под инвестицию в Украине заинтересовался.
У меня никогда не было много денег, но мне всегда хватало. Так научил папа. Он был простой человек и сморкался сильно вслух на концертах симфонического оркестра. Но, как заработать, а главное – как сохранить, он знал. Папа говорил, что надо дружить.
А этот шлемазл иногда нам помогает плакать и смеяться слезами.
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Мизантрóп
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Додано: Вів 02 лис, 2021 21:07
Роберто, в Талмуде - не верите мне - сходите утром в Синагогу за углом - переспросите - в Санедрин, 106а, сказано: "Когда верблюд пытается приобрести рога, он лишается ушей".
Вам же сказано: успаГОЙтесь.
Никто из форумчан Вам не собирается помогать материально.
Мы понимаем, сочувствуем, что Вы попали в тяжелую финансовую ситуацию неверным решением в области недвижимости осенью 2019.
Но материально помогать не будем.
Не стоните. Лучше и качественнее работайте.
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akurt
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Додано: Вів 02 лис, 2021 21:15
akurt написав:
Роберто, в Талмуде - не верите мне - сходите утром в Синагогу за углом - переспросите - в Санедрин, 106а,
сказано: "Когда верблюд пытается приобрести рога, он лишается ушей
".
Вам же сказано: успаГОЙтесь.
Никто из форумчан Вам не собирается помогать материально.
Мы понимаем, сочувствуем, что Вы попали в тяжелую финансовую ситуацию неверным решением в области недвижимости осенью 2019.Но материально помогать не будем.
Не стоните. Лучше и качественнее работайте.
Думаю Роберо не примет купюру где ноль нарисован только один раз. Ему будет стыдно покласть их в карманы своих парадно-выходных брук.Он хочет достать при своей женщине цельную сотню и пойти с обеими в кафе «Мороженое» на набережной Средиземноморья.
Почему у вас с тетей Люсей нет внуков и не будет?
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Мизантрóп
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Додано: Вів 02 лис, 2021 21:29
Мизантрóп написав: akurt написав:
Роберто, в Талмуде - не верите мне - сходите утром в Синагогу за углом - переспросите - в Санедрин, 106а,
сказано: "Когда верблюд пытается приобрести рога, он лишается ушей
".
Вам же сказано: успаГОЙтесь.
Никто из форумчан Вам не собирается помогать материально.
Мы понимаем, сочувствуем, что Вы попали в тяжелую финансовую ситуацию неверным решением в области недвижимости осенью 2019.Но материально помогать не будем.
Не стоните. Лучше и качественнее работайте.
Думаю Роберо не примет купюру где ноль нарисован только один раз. Ему будет стыдно покласть их в карманы своих парадно-выходных брук.Он хочет достать при своей женщине цельную сотню и пойти с обеими в кафе «Мороженое» на набережной Средиземноморья.
Почему у вас с тетей Люсей нет внуков и не будет?
Я смотрю вы против обреза, из пушки выстрелили. Глядишь от акурта и "мокрого места" не осталось сегодня вечером. Ведь мы то знаем почему..
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roberto dark
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