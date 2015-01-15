Додано: Сер 03 лис, 2021 09:17

НАУКА ІНВЕСТИЦІЙ АДЕКВАТНИХ ЛЮДЕЙ

Частина третя.



Дуже несподівана.

Вчора в групі мешканців мого будинка в Вайбер з’явилося запитання від мешканця квартири 4:

"Я дізнався, що в нашому будинку виставлено на продаж квартиру 2+1. Хто реальний власник квартири 2+1 в нашому будинку"?

Дані про реального власника можна дізнатися в Туреччині одним з двох методів:

а) спитати у голови ОСББ будинка - він знає власників та номери телефонів.

б) подивитися на сайті (назву видалено).

Диспут викликав ажіотаж і я розумію чому:

а) той хто спитав першим, пару тижнів тому продав квартиру 3+1 в Стамбулі - продав мудро і за хороші гроші - будинку біло 42 роки і вже пора будо давно продавати.

б) таких квартир в будинку на 19 квартир всього 3 - це трикімнатні квартири. Ще одна трикімнатна іншого планування є на "нульовому" поверсі (по-нашому "перший"), або це квартири 1+1, або дворівневі квартири великої площі.



Для мене є цікавою арифметика інвестицій і знання того, чого вартує на сьогодні моя власна квартира .



Отже, цифри:

- рік введення в експлуатацію будинка та купівлі квартири - 2017, вересень 2017.

- параметри квартири (з оголошення, реально може бути розбіжність в менший бік: брутто 120 кв.м, нетто - 100.)

- поверх - 3 (по-нашому "4").

- точна ціна на мент купівлі.... тут проблема. Справа в тому, що станом на вересень 2017 саме такі квартири вже були продано - я ціну не питав або не говорили, і мене не інтересувала квартира 2+1. Але більш/менш точно дізнаємося. Нам допоможе те, що НЕ люблять багато форумчан: калькулятор!

- я купив квартиру у вересні 2017 року за 168 000 лір (рієлтор просив 170 000 лір, але ми його обійшли).

- ліра долар були - тут я точно пам’ятаю - бо зливав бакси і ніс цілий рюкзак грошей - 3,51 ліри за долар.

- тоді моя інвестиція: 168000/3,51=47 863 долари США.

- точно пам’ятаю, що за квартиру 2+1 просили на 20 000 доларів більше. Я ще жінці говорив, що за 1 спальню доплачувати 20 000 доларів немає сенсу.

- тоді інвестиція в квартиру 2+1 буде МАКСИМАЛЬНО 47863+20000=67863 долари США.

- схоже на правду, бо в 2019 чи в 2020 році в нашому будинку було виставлено на продаж дворівневу квартиру і озвучена була ціна в 84 000 доларів США. Я хотів написати на форумі, що рекомендую комусь із форумчан забрати НОВЕНЬКУ (там ніхто не жив) дворівневу чудову велику під ключ (чудові дерев’яні сходи на другий поверх) квартиру, але промовчав.

- можна ще й так перевірити: за квартиру 2+1 на нульовому поверсі в вересні 2017 Забудовник - я точно це пам"ятаю - просив ціну в 220 000 лір або тоді 220000/3,51=62 678 доларів США. Квартири на "нульовому поверсі" в Туреччині завжди дешевші. Тому цифра 67863 долари США є реальною. Більше того: вона є максимальною!!!

- тепер беремо калькулятор: квартиру виставлено в продаж за 925 000 лір.

Курс ліра/долар на сьогодні: 9,63 ліри за 1 долар. Тоді: 925000/9,63=96 053 доларів США.

Ну ось: вкладено 67 863 долари - озвучено 96 053 доларів.

Профіт в доларах США: ПЛЮС 41,5%. Або більше. Бо реальну цифру знають тільки Забудовник та Покупець.



Ніби-то непогано, правда: пожити 4 роки і отримати в подарунок 96053-67863=28 190 долари США.

Бажаю форумчанам успіхів в інвестиціях.



P.S. Це дуже цікаво - буду моніторити - за який час та за скільки реально буде продано квартиру.