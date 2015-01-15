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Талмуд: "Благодаря жирку неудачника кот и ласка устраивают свадьбу!" (Имрей Ноам). Мы грустим, что ты остался голым босым и без квартиры. Но летом и осенью 2019 надо было думать головОМ, а не ногОМ. Уже никаких ошибок не исправить. Сходи к ребе - посоветуйся, как дальше в этой ситуации тебе жить - благо синагога за углом. Так и скажи ребе: "Никто на Финансовом форуме Украины мне нИ хочет пАмАгАть".
Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 лис, 2021 02:18, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark написав:Уже был у ребе кстати. Спросил нужно ли турецкому депозитчику и бедному пенсу отвечать "око за око", если он уж очень хамовитый такой? Он сказал нужно послать пару шекелей и оставить в покое несчастного старика. На прощание ребе спросил телефон маклера в Киеве ибо тоже квартиркой под инвестицию в Украине заинтересовался.
У меня никогда не было много денег, но мне всегда хватало. Так научил папа. Он был простой человек и сморкался сильно вслух на концертах симфонического оркестра. Но, как заработать, а главное – как сохранить, он знал. Папа говорил, что надо дружить. А этот шлемазл иногда нам помогает плакать и смеяться слезами.
Дуже несподівана. Вчора в групі мешканців мого будинка в Вайбер з’явилося запитання від мешканця квартири 4: "Я дізнався, що в нашому будинку виставлено на продаж квартиру 2+1. Хто реальний власник квартири 2+1 в нашому будинку"? Дані про реального власника можна дізнатися в Туреччині одним з двох методів: а) спитати у голови ОСББ будинка - він знає власників та номери телефонів. б) подивитися на сайті (назву видалено). Диспут викликав ажіотаж і я розумію чому: а) той хто спитав першим, пару тижнів тому продав квартиру 3+1 в Стамбулі - продав мудро і за хороші гроші - будинку біло 42 роки і вже пора будо давно продавати. б) таких квартир в будинку на 19 квартир всього 3 - це трикімнатні квартири. Ще одна трикімнатна іншого планування є на "нульовому" поверсі (по-нашому "перший"), або це квартири 1+1, або дворівневі квартири великої площі.
Для мене є цікавою арифметика інвестицій і знання того, чого вартує на сьогодні моя власна квартира.
Отже, цифри: - рік введення в експлуатацію будинка та купівлі квартири - 2017, вересень 2017. - параметри квартири (з оголошення, реально може бути розбіжність в менший бік: брутто 120 кв.м, нетто - 100.) - поверх - 3 (по-нашому "4"). - точна ціна на мент купівлі.... тут проблема. Справа в тому, що станом на вересень 2017 саме такі квартири вже були продано - я ціну не питав або не говорили, і мене не інтересувала квартира 2+1. Але більш/менш точно дізнаємося. Нам допоможе те, що НЕ люблять багато форумчан: калькулятор! - я купив квартиру у вересні 2017 року за 168 000 лір (рієлтор просив 170 000 лір, але ми його обійшли). - ліра долар були - тут я точно пам’ятаю - бо зливав бакси і ніс цілий рюкзак грошей - 3,51 ліри за долар. - тоді моя інвестиція: 168000/3,51=47 863 долари США. - точно пам’ятаю, що за квартиру 2+1 просили на 20 000 доларів більше. Я ще жінці говорив, що за 1 спальню доплачувати 20 000 доларів немає сенсу. - тоді інвестиція в квартиру 2+1 буде МАКСИМАЛЬНО 47863+20000=67863 долари США. - схоже на правду, бо в 2019 чи в 2020 році в нашому будинку було виставлено на продаж дворівневу квартиру і озвучена була ціна в 84 000 доларів США. Я хотів написати на форумі, що рекомендую комусь із форумчан забрати НОВЕНЬКУ (там ніхто не жив) дворівневу чудову велику під ключ (чудові дерев’яні сходи на другий поверх) квартиру, але промовчав. - можна ще й так перевірити: за квартиру 2+1 на нульовому поверсі в вересні 2017 Забудовник - я точно це пам"ятаю - просив ціну в 220 000 лір або тоді 220000/3,51=62 678 доларів США. Квартири на "нульовому поверсі" в Туреччині завжди дешевші. Тому цифра 67863 долари США є реальною. Більше того: вона є максимальною!!! - тепер беремо калькулятор: квартиру виставлено в продаж за 925 000 лір. Курс ліра/долар на сьогодні: 9,63 ліри за 1 долар. Тоді: 925000/9,63=96 053 доларів США. Ну ось: вкладено 67 863 долари - озвучено 96 053 доларів. Профіт в доларах США: ПЛЮС 41,5%. Або більше. Бо реальну цифру знають тільки Забудовник та Покупець.
Ніби-то непогано, правда: пожити 4 роки і отримати в подарунок 96053-67863=28 190 долари США. Бажаю форумчанам успіхів в інвестиціях.
P.S. Це дуже цікаво - буду моніторити - за який час та за скільки реально буде продано квартиру.
flyman Успіха нема на цьому "святі життя" тому, що він купив на Левандівці за 16к $, а продати мріє, у наступному році - за 30к $ В Туреччині (РЕАЛЬНО ) ЗОВСІМ ІНША АРИФМЕТИКА - КУПИВ ЗА 200 000, А ПРОДАВ ЗА 112 000 євро