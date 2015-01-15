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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:34

  change_pm написав:flyman
Ти зара на Банковій? За пару днів піднімеш грощі на місяць прожиття...

та на городі ще повно роботи, і корови стоять з незакрученими хвостами... поки що нема як, може коли сніг випаде трохи буде часу поїхати в Кийов електричком на "підзаробити".
Я не Успіх, щоб закрити свій МАФ і куї ганяти поки бадяга не вштирит.

Але мені цікаво, якщо явно не чахоточний, чому по дефолту гірше пса?
Навіть собак можна в ГТ перевозити в Києві без сертифіката і намордника.

Я розумію, що бебібумерам ще хочеться пожити як при Льоні, але за який шиш?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 лис, 2021 13:41, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:40

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Ти зара на Банковій? За пару днів піднімеш грощі на місяць прожиття...

та на городі ще повно роботи, і корови стоять з незакрученими хвостами... поки що нема як, може коли сніг випаде трохи буде часу поїхати в Кийов електричком на "підзаробити".
Я не Успіх, щоб закрити свій МАФ і куї ганяти поки бадяга не вштирит.

онекдот:
коли онучка подоїла корову за хвилину, бубуся засумнівалась, що онучка працює вчителькою в Кьойві... :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:42

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Ти зара на Банковій? За пару днів піднімеш грощі на місяць прожиття...

та на городі ще повно роботи, і корови стоять з незакрученими хвостами... поки що нема як, може коли сніг випаде трохи буде часу поїхати в Кийов електричком на "підзаробити".
Я не Успіх, щоб закрити свій МАФ і куї ганяти поки бадяга не вштирит.

Але мені цікаво, якщо явно не чахоточний, чому по дефолту гірше пса?
Навіть собак можна в ГТ перевозити в Києві без сертифіката і намордника.

А мені цікаво, коли хвиля спаде, что буде робити the влада з цими тупими законами?
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:42

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Ти зара на Банковій? За пару днів піднімеш грощі на місяць прожиття...

та на городі ще повно роботи, і корови стоять з незакрученими хвостами... поки що нема як, може коли сніг випаде трохи буде часу поїхати в Кийов електричком на "підзаробити".
Я не Успіх, щоб закрити свій МАФ і куї ганяти поки бадяга не вштирит.

онекдот:
коли онучка подоїла корову за хвилину, бубуся засумнівалась, що онучка працює вчителькою в Кьойві... :lol:

не корову, а бика,
не подоїла, а подр..ла,
і не за хвилину, а за 5.

Головне що на смарт на Левандівці заробила, а не насо..ла.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 лис, 2021 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:44

  flyman написав:не корову, а бика,
не подоїла, а подр..ла,
і не за хвилину, а за 5.

тобі краще знати... я людина з міста, хоча кортоплю колись ховав на дачі з батьками )))
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:47

  change_pm написав:
  flyman написав:не корову, а бика,
не подоїла, а подр..ла,
і не за хвилину, а за 5.

тобі краще знати... я людина з міста, хоча кортоплю колись ховав на дачі з батьками )))

По версії Франта я безробітний селянин в забитому колгоспі за 100 км від Києва,
по легенді акурта, просто безробітний, що підробляє постами на фінас.уа

Тре підтримувати реноме, а то такі люди житимуть без ілюзій, що щось таки досягли.

Ти напиши, що кажуть дубайські лікарі, бо долярчика цікавить, якщо він в день вакцинації прийняв внутріутробно бояру, чи щепьонка не дасть побочки в опівнашосту?
В нього скоро ще раз день бабака, і переживає, чи не буде ефекта метелика.

з.і.
лайфхак:
  zРадио написав:Прошу не ржать (с)

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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:58

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Ти зара на Банковій? За пару днів піднімеш грощі на місяць прожиття...

та на городі ще повно роботи, і корови стоять з незакрученими хвостами... поки що нема як, може коли сніг випаде трохи буде часу поїхати в Кийов електричком на "підзаробити".
Я не Успіх, щоб закрити свій МАФ і куї ганяти поки бадяга не вштирит.

Але мені цікаво, якщо явно не чахоточний, чому по дефолту гірше пса?
Навіть собак можна в ГТ перевозити в Києві без сертифіката і намордника.

А мені цікаво, коли хвиля спаде, что буде робити the влада з цими тупими законами?

буде нова розвага "дехволт" і показування голої дупи емі-(чи може комі-)сарам (вобщім, кравасісям) з МВФа
flyman
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