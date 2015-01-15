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change_pm написав:flyman Ти зара на Банковій? За пару днів піднімеш грощі на місяць прожиття...
та на городі ще повно роботи, і корови стоять з незакрученими хвостами... поки що нема як, може коли сніг випаде трохи буде часу поїхати в Кийов електричком на "підзаробити". Я не Успіх, щоб закрити свій МАФ і куї ганяти поки бадяга не вштирит.
Але мені цікаво, якщо явно не чахоточний, чому по дефолту гірше пса? Навіть собак можна в ГТ перевозити в Києві без сертифіката і намордника.
Я розумію, що бебібумерам ще хочеться пожити як при Льоні, але за який шиш?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 лис, 2021 13:41, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:flyman Ти зара на Банковій? За пару днів піднімеш грощі на місяць прожиття...
та на городі ще повно роботи, і корови стоять з незакрученими хвостами... поки що нема як, може коли сніг випаде трохи буде часу поїхати в Кийов електричком на "підзаробити". Я не Успіх, щоб закрити свій МАФ і куї ганяти поки бадяга не вштирит.
онекдот: коли онучка подоїла корову за хвилину, бубуся засумнівалась, що онучка працює вчителькою в Кьойві...
change_pm написав:flyman Ти зара на Банковій? За пару днів піднімеш грощі на місяць прожиття...
та на городі ще повно роботи, і корови стоять з незакрученими хвостами... поки що нема як, може коли сніг випаде трохи буде часу поїхати в Кийов електричком на "підзаробити". Я не Успіх, щоб закрити свій МАФ і куї ганяти поки бадяга не вштирит.
Але мені цікаво, якщо явно не чахоточний, чому по дефолту гірше пса? Навіть собак можна в ГТ перевозити в Києві без сертифіката і намордника.
А мені цікаво, коли хвиля спаде, что буде робити the влада з цими тупими законами?
change_pm написав:flyman Ти зара на Банковій? За пару днів піднімеш грощі на місяць прожиття...
та на городі ще повно роботи, і корови стоять з незакрученими хвостами... поки що нема як, може коли сніг випаде трохи буде часу поїхати в Кийов електричком на "підзаробити". Я не Успіх, щоб закрити свій МАФ і куї ганяти поки бадяга не вштирит.
онекдот: коли онучка подоїла корову за хвилину, бубуся засумнівалась, що онучка працює вчителькою в Кьойві...
не корову, а бика, не подоїла, а подр..ла, і не за хвилину, а за 5.
Головне що на смарт на Левандівці заробила, а не насо..ла.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 лис, 2021 13:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:не корову, а бика, не подоїла, а подр..ла, і не за хвилину, а за 5.
тобі краще знати... я людина з міста, хоча кортоплю колись ховав на дачі з батьками )))
По версії Франта я безробітний селянин в забитому колгоспі за 100 км від Києва, по легенді акурта, просто безробітний, що підробляє постами на фінас.уа
Тре підтримувати реноме, а то такі люди житимуть без ілюзій, що щось таки досягли.
Ти напиши, що кажуть дубайські лікарі, бо долярчика цікавить, якщо він в день вакцинації прийняв внутріутробно бояру, чи щепьонка не дасть побочки в опівнашосту? В нього скоро ще раз день бабака, і переживає, чи не буде ефекта метелика.
change_pm написав:flyman Ти зара на Банковій? За пару днів піднімеш грощі на місяць прожиття...
та на городі ще повно роботи, і корови стоять з незакрученими хвостами... поки що нема як, може коли сніг випаде трохи буде часу поїхати в Кийов електричком на "підзаробити". Я не Успіх, щоб закрити свій МАФ і куї ганяти поки бадяга не вштирит.
Але мені цікаво, якщо явно не чахоточний, чому по дефолту гірше пса? Навіть собак можна в ГТ перевозити в Києві без сертифіката і намордника.
А мені цікаво, коли хвиля спаде, что буде робити the влада з цими тупими законами?
буде нова розвага "дехволт" і показування голої дупи емі-(чи може комі-)сарам (вобщім, кравасісям) з МВФа