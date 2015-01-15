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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:17
flyman написав: change_pm написав:
UAE: Husband not obliged to pay traffic fines committed by spouse
фемінізм переміг скрєпи?
так скоро ще ЛГБТ паради будеш відвідувати в Дубаї.
тут маразм крєпчаєhttps://news.finance.ua/ua/news/-/503056/170-tys-grn-abo-3-roky-vyaznytsi-pokarannya-za-pidrobku-covid-sertyfikativ
170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку COVID-сертифікатів
а ти пишеш, що будуть відміняти тупі theкони... наприймають ще тупіших... краще з коровами общатись, там хоть інтелект є якийсь .. вони слухають і по очам бачу, що розуміють.Відстороненим від роботи людям зарплата не виплачуватиметься. За законодавством, заробітна плата нараховується за виконану роботу. А оскільки відсторонений співробітник виконувати її не може, то, відповідно, і грошей йому платити ні за що.
роботодавці Польщі аплодують стоячи
С коровами сейчас общаться безопаснее - они все привиты.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:23
flyman написав:
тут маразм крєпчаєhttps://news.finance.ua/ua/news/-/503056/170-tys-grn-abo-3-roky-vyaznytsi-pokarannya-za-pidrobku-covid-sertyfikativ
170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку COVID-сертифікатів
а ти пишеш, що будуть відміняти тупі theкони... наприймають ще тупіших... краще з коровами общатись, там хоть інтелект є якийсь .. вони слухають і по очам бачу, що розуміють.Відстороненим від роботи людям зарплата не виплачуватиметься. За законодавством, заробітна плата нараховується за виконану роботу. А оскільки відсторонений співробітник виконувати її не може, то, відповідно, і грошей йому платити ні за що.роботодавці Польщі аплодують стоячи
скоро навіть theдупу не буде кому підтерти
Нажаль там також треба зробити вакцинацію... тому не вийде антиваксу виїхати і працювати в РП без щепльонки (((
Чесно, був би внаненьці і не маючи бажання вакцинуватить, я би 2 рази вколовся в повітря... і протест, і документ, і все чесно перед репресивною системою...
Востаннє редагувалось change_pm
в Сер 03 лис, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:25
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:30
change_pm написав: flyman написав:
тут маразм крєпчаєhttps://news.finance.ua/ua/news/-/503056/170-tys-grn-abo-3-roky-vyaznytsi-pokarannya-za-pidrobku-covid-sertyfikativ
170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку COVID-сертифікатів
а ти пишеш, що будуть відміняти тупі theкони... наприймають ще тупіших... краще з коровами общатись, там хоть інтелект є якийсь .. вони слухають і по очам бачу, що розуміють.Відстороненим від роботи людям зарплата не виплачуватиметься. За законодавством, заробітна плата нараховується за виконану роботу. А оскільки відсторонений співробітник виконувати її не може, то, відповідно, і грошей йому платити ні за що.роботодавці Польщі аплодують стоячи
скоро навіть theдупу не буде кому підтерти
Нажаль там також треба зробити вакцинацію... тому не вийде антиваксу виїхати і працювати в РП без щепльонки (((
Чесно, був би внаненьці і не маючи бажання вакцинуватить, я би 2 рази вколовся в повітря... і протест, і документ, і все чесно перед реперсивною системою...
з двох зол, ліпше вибрати менше, тому вколотися і в Польщу, але там, думаю таки є варіант самоізоляції без щепьонки, але це не точно
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:43
change_pm написав:
і живиє будуть завідовать мьортвим (с)
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:44
flyman написав:
з двох зол, ліпше вибрати менше, тому вколотися і в Польщу
, але там, думаю таки є варіант самоізоляції без щепьонки, але це не точно
ех,флай... колотись треба там, де будеш жити...
читаю в фейсбуці питання від вколотих у арабів, і маючих проблему завантажити цей сертифікат в Дію, коли повернулись внаненьку...
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:47
flyman написав: change_pm написав:
і живиє будуть завідовать мьортвим (с)
ти слухав? я наразі дивлюсь на щвидкості 1.75...
хорошо там розкрив тєму пропаганди вакси - антивакси...
і всі інші тєми тоже хорошо (хоча я і так це розумію)
the казли!
зі. піду почищу автомат...
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:51
change_pm написав: flyman написав:
з двох зол, ліпше вибрати менше, тому вколотися і в Польщу
, але там, думаю таки є варіант самоізоляції без щепьонки, але це не точно
ех,флай... колотись треба там, де будеш жити...
читаю в фейсбуці питання від вколотих у арабів, і маючих проблему завантажити цей сертифікат в Дію, коли повернулись внаненьку...
я би не вертався,
зараз навпаки думаю, якби і куди вибратися бо ще один строк the ненька не витягне як держава
по відео:
ковід побороли,
енергетичної кризи нема,
це перемога!
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:57
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:
з двох зол, ліпше вибрати менше, тому вколотися і в Польщу
, але там, думаю таки є варіант самоізоляції без щепьонки, але це не точно
ех,флай... колотись треба там, де будеш жити...
читаю в фейсбуці питання від вколотих у арабів, і маючих проблему завантажити цей сертифікат в Дію, коли повернулись внаненьку...
я би не вертався,
зараз навпаки думаю, якби і куди вибратися бо ще один строк the ненька не витягне як держава
це ж мої слова 10 річної давнини )))
донт воррі, все буде Галичина
іншалла і Тернопілля також туди підтягнеться...
А там і може від моржа до моржа щось сформується...
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:59
change_pm написав:
це ж мої слова 10 річної давнини )))
донт воррі, все буде Галичина
іншалла і Тернопілля також туди підтягнеться...
А там і може від моржа до моржа щось сформується...
10 років тому слуг не було
від "можа до можа" - це "ЄС класу В".
Пролема ЗУ, що там нема промисловості.
Тому населення десь на заробітках переважно.
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