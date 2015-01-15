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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 354355356357
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:12

  change_pm написав:

42:50 the 0, далі в мінус
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

з бетонної теми
  Xenon написав:Современный Жилой комплекс NadAl Sheba в Дубае

Зображення

А вы говорите у нас бетонные джунгли строят :mrgreen:

хіхі
це 280 лінія, чи більше?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:57

Пане Флаймане - а що вас дивує - в Кийові те саме - тільки по вертикалі...
Варто подивитися ціни на ОРЕНДУ...
https://www.bayut.com/to-rent/villas/du ... 7uEALw_wcB

Ціни приблизно ділити на 4 - будуть улюблені українцями долари...
akurt
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