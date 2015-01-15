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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 355356357358>
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:12

  change_pm написав:

42:50 the 0, далі в мінус
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

з бетонної теми
  Xenon написав:Современный Жилой комплекс NadAl Sheba в Дубае

Зображення

А вы говорите у нас бетонные джунгли строят :mrgreen:

хіхі
це 280 лінія, чи більше?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:57

Пане Флаймане - а що вас дивує - в Києві те саме - тільки по вертикалі...
Варто подивитися ціни на ОРЕНДУ...
https://www.bayut.com/to-rent/villas/du ... 7uEALw_wcB
Ціни приблизно ділити на 4 - будуть улюблені українцями долари...
Це ціна оренди за рік...
Зверху виглядає ніби-то кумедно, а на практиці там шикарні будинки...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:48

Навіщо далеко ходити якщо в Туреччині також подібні шедеври є і навіть без людей, бо нікому ніколи не будуть потрібні!!!
Заброшенные замки Бурдж-аль-Бабас. Как цены на нефть породили в Турции город-призрак
https://www.business-vector.info/busine ... ki-120442/
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:23

  flyman написав:з бетонної теми
  Xenon написав:Современный Жилой комплекс NadAl Sheba в Дубае

Зображення

А вы говорите у нас бетонные джунгли строят :mrgreen:

хіхі
це 280 лінія, чи більше?

я в бєтоній так само дав посилання
https://www.nakheel.com/nakheel-residen ... illas.html

мало кому з нас доведеться так жити...

подивись там фотоси на сайті...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:29

  change_pm написав:подивись там фотоси на сайті...

Дісно нехай хоч фото подивляться...
Я бачив такі житлові комплекси в Дубаї та в Шарджі.
Страшенна пустеля, скали якісь голі та гострі, і раптом за поворотом - оазіс ось саме з такими будинками.
В нас такі мають тільки колишні митники та податківці.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 лис, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:30

НЕ: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А що у Європі із купівлею "дачі на морі" по "халявним" цінам? Така ж сама біда як і в Анталії. Кажуть люди, щоб не бути лохом, краще спостерігати море із апартаментів в аренду. :wink:
https://youtu.be/FBMxgOvLJsA
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:40

  akurt написав:
  change_pm написав:подивись там фотоси на сайті...

Дісно нехай хоч фото подивляться...
Я бачив такі житлові комплекси в Дубаї та в Шарджі.
Страшенна пустеля, скали якісь голі та гострі, і раптом за поворотом - оазіс ось саме з такими будинками.
В нас такі мають тільки колишні митники та податківці.

Я вже 100500 разів флаю кажу, поїдь на заробітки туди, подивись, як людє живуть...

зі. чесно кажучи я собі не уявляю людину, яка знімає таку вилу за 160-200К дірхамів...

у мене таких поруч немає...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:45

Там і брат в Києві на лівому березі живе, бо на лівому аж три сінагоги. Зручно.
Там реальна трагедія в нерухомості. В кожного б дах "поїхав". Купити обсяг повітря та ще й рукожопі 1,5 роки вдало - от молодці - гріх було не подоїти нерозумного ізраїльтянина - витягували гроші на підрахунок кількості мішків цементу на стяжку. Півтора роки рахували і півтора роки він надсилав як не 1800, так 2700 доларів на підрахунок кількості мішків цементу. Він же керував за допомогою Вайбера (know-how!!!).
Але форумчанам жива наука: ДУРНИЦЬ В НЕРУХОМОСТІ НЕ РОБИТИ.
Перехрестимося... СВЯТ-СВЯТ-СВЯТ...
Всім - тільки вдалих інвестицій!
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:05

  roberto dark написав:А що у Європі із купівлею "дачі на морі" по "халявним" цінам? Така ж сама біда як і в Анталії. Кажуть люди, щоб не бути лохом, краще спостерігати море із апартаментів в аренду. :wink:
https://youtu.be/FBMxgOvLJsA

Так а навіщо та жінка звернулася до своїх (з бувшого СНД) рієлторів? В тій же Польщі українці набагато більше кидають українців, ніж поляки.
BIGor
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