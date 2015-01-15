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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:08
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:57
Пане Флаймане - а що вас дивує - в Києві те саме - тільки по вертикалі...
Варто подивитися ціни на ОРЕНДУ...
Ціни приблизно ділити на 4 - будуть улюблені українцями долари...
Це ціна оренди за рік...
Зверху виглядає ніби-то кумедно, а на практиці там шикарні будинки...
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:48
Навіщо далеко ходити якщо в Туреччині також подібні шедеври є і навіть без людей, бо нікому ніколи не будуть потрібні!!!
Заброшенные замки Бурдж-аль-Бабас. Как цены на нефть породили в Турции город-призрак
Додано: Сер 03 лис, 2021 19:23
я в бєтоній так само дав посилання
мало кому з нас доведеться так жити...
подивись там фотоси на сайті...
Додано: Сер 03 лис, 2021 19:29
Дісно нехай хоч фото подивляться...
Я бачив такі житлові комплекси в Дубаї та в Шарджі.
Страшенна пустеля, скали якісь голі та гострі, і раптом за поворотом - оазіс ось саме з такими будинками.
В нас такі мають тільки колишні митники та податківці.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 лис, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 лис, 2021 19:30
НЕ: Інвестуємо в нерухомість закордоном
А що у Європі із купівлею "дачі на морі" по "халявним" цінам? Така ж сама біда як і в Анталії. Кажуть люди, щоб не бути лохом, краще спостерігати море із апартаментів в аренду.
Додано: Сер 03 лис, 2021 19:40
Я вже 100500 разів флаю кажу, поїдь на заробітки туди, подивись, як людє живуть...
зі. чесно кажучи я собі не уявляю людину, яка знімає таку вилу за 160-200К дірхамів...
у мене таких поруч немає...
Додано: Сер 03 лис, 2021 19:45
Там і брат в Києві на лівому березі живе, бо на лівому аж три сінагоги. Зручно.
Там реальна трагедія в нерухомості. В кожного б дах "поїхав". Купити обсяг повітря та ще й рукожопі 1,5 роки вдало - от молодці - гріх було не подоїти нерозумного ізраїльтянина - витягували гроші на підрахунок кількості мішків цементу на стяжку. Півтора роки рахували і півтора роки він надсилав як не 1800, так 2700 доларів на підрахунок кількості мішків цементу. Він же керував за допомогою Вайбера (know-how!!!).
Але форумчанам жива наука: ДУРНИЦЬ В НЕРУХОМОСТІ НЕ РОБИТИ.
Перехрестимося... СВЯТ-СВЯТ-СВЯТ...
Всім - тільки вдалих інвестицій!
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:05
Так а навіщо та жінка звернулася до своїх (з бувшого СНД) рієлторів? В тій же Польщі українці набагато більше кидають українців, ніж поляки.
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