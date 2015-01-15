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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:06
change_pm написав: akurt написав: change_pm написав:
подивись там фотоси на сайті...
Дісно нехай хоч фото подивляться...
Я бачив такі житлові комплекси в Дубаї та в Шарджі.
Страшенна пустеля, скали якісь голі та гострі, і раптом за поворотом - оазіс ось саме з такими будинками.
В нас такі мають тільки колишні митники та податківці.
Я вже 100500 разів флаю кажу, поїдь на заробітки туди, подивись, як людє живуть...
зі. чесно кажучи я собі не уявляю людину, яка знімає таку вилу за 160-200К дірхамів...
у мене таких поруч немає...
і що воно мені дасть?
тим більше тут такі обнадійливі перспективи:
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:07
akurt написав: change_pm написав:
подивись там фотоси на сайті...
Дісно нехай хоч фото подивляться...
Я бачив такі житлові комплекси в Дубаї та в Шарджі.
Страшенна пустеля, скали якісь голі та гострі, і раптом за поворотом - оазіс ось саме з такими будинками.
В нас такі мають тільки колишні митники та податківці.
Ще циганскі барони на закарпатті таке мають.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:14
Мабуть, навіть помпезніще…
Але то ж барони…
А тут - звичайні громадяни…
Вже через місяць остаточно з Дубая переселяється в Аланію приятель - жінка з дитиною вже в Аланіі - то розказував, що там на весілля громадянину (!!!) пропонують від держави (!!!) або готівкою 20 лімонів баксів, або ось такий готовий будинок в такому поселенні.
Молодий вибирає за порадою молодої…
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