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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 355356357358
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:06

  change_pm написав:
  akurt написав:
  change_pm написав:подивись там фотоси на сайті...

Дісно нехай хоч фото подивляться...
Я бачив такі житлові комплекси в Дубаї та в Шарджі.
Страшенна пустеля, скали якісь голі та гострі, і раптом за поворотом - оазіс ось саме з такими будинками.
В нас такі мають тільки колишні митники та податківці.

Я вже 100500 разів флаю кажу, поїдь на заробітки туди, подивись, як людє живуть...

зі. чесно кажучи я собі не уявляю людину, яка знімає таку вилу за 160-200К дірхамів...

у мене таких поруч немає...

і що воно мені дасть?
тим більше тут такі обнадійливі перспективи:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:07

  akurt написав:
  change_pm написав:подивись там фотоси на сайті...

Дісно нехай хоч фото подивляться...
Я бачив такі житлові комплекси в Дубаї та в Шарджі.
Страшенна пустеля, скали якісь голі та гострі, і раптом за поворотом - оазіс ось саме з такими будинками.
В нас такі мають тільки колишні митники та податківці.

Ще циганскі барони на закарпатті таке мають. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:14

Мабуть, навіть помпезніще…
Але то ж барони…
А тут - звичайні громадяни…
Вже через місяць остаточно з Дубая переселяється в Аланію приятель - жінка з дитиною вже в Аланіі - то розказував, що там на весілля громадянину (!!!) пропонують від держави (!!!) або готівкою 20 лімонів баксів, або ось такий готовий будинок в такому поселенні.
Молодий вибирає за порадою молодої…
akurt
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