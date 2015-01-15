Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дісно нехай хоч фото подивляться... Я бачив такі житлові комплекси в Дубаї та в Шарджі. Страшенна пустеля, скали якісь голі та гострі, і раптом за поворотом - оазіс ось саме з такими будинками. В нас такі мають тільки колишні митники та податківці.
Я вже 100500 разів флаю кажу, поїдь на заробітки туди, подивись, як людє живуть...
зі. чесно кажучи я собі не уявляю людину, яка знімає таку вилу за 160-200К дірхамів...
у мене таких поруч немає...
і що воно мені дасть? тим більше тут такі обнадійливі перспективи:
Дісно нехай хоч фото подивляться... Я бачив такі житлові комплекси в Дубаї та в Шарджі. Страшенна пустеля, скали якісь голі та гострі, і раптом за поворотом - оазіс ось саме з такими будинками. В нас такі мають тільки колишні митники та податківці.
Как известно, перед визитом в Глазго на международный форум один из богатейших людей мира Билл Гейтс провел 10 дней на курортах Средиземноморского побережья Турции, где отпраздновал свое 66-летие. Миллиардер пребывал на одной из самых богатых яхт в мире, его сопровождало судно охраны. Что интересно, сходил на берег в обычной футболке, джинсах и чуть ли не стоптанных кроссовках. Гости Турции с удовольствием делали фото миллиардера в кроссовках. Для приема гостей во время прзднования дня рождения была задействована еще одна яхта, на которую всех гостей доставляли вертолетами. Стало известно о подробностях ужина Билла Гейтса с самыми богатыми бизнесменами Турции. Речь идет о желании Билла Гейтса инвестировать в экономику Турецкой республики. Было озвучено его желание - цитирую - "купить 3 миллиона квадратных метров земли в провинциях Мугла и Айдын". Для справки: обе провинции - на побережье Средиземного моря и соседствуют с провинцией Анталия. Озвученная цель покупки земельных участков - развитие сельского хозяйства и производство продуктов питания. Продуктов. Питания.
P.S. На дне рождения Билла Гейтса присутствовал Джефф Безос (Amazon). Неизвестно, что именно сказал на своем дне рождения Билл Гейтс Джеффу Безосу, но Джефф Безос решил "бросить якорь" в Турции. Мега-яхта со стальным бронекорпусом имеет длину 136 метров и ширину 22,5 метра. На яхте есть 12-метровый бассейн, общей вместимостью 22 человека, а также экипаж из 54 человек. На яхте 36 кают, 11 из которых - для VIP-гостей. На яхте также есть две вертолетные площадки.
Ну вот, пока форумчанам дурят голову и активно дезинформируют людишки типа форумчанина (удалено, не к ночи будь сказано), форумчанина (удалено, не к ночи будь сказано) и форумчанина (удалено, не к ночи будь сказано), умные люди - Вы же не сомневаетесь, что есть умные люди - инвестируют в Турцию.
roberto dark написав:А що у Європі із купівлею "дачі на морі" по "халявним" цінам? Така ж сама біда як і в Анталії. Кажуть люди, щоб не бути лохом, краще спостерігати море із апартаментів в аренду. https://youtu.be/FBMxgOvLJsA
Так а навіщо та жінка звернулася до своїх (з бувшого СНД) рієлторів? В тій же Польщі українці набагато більше кидають українців, ніж поляки.
Бо ж дурні вони та не розумні. Особливо ті, що звертаються до різних СУМНІВНИХ осіб, які НАДАЮТЬ "фінансові та юридичні" послуги ( до сих пір сміюся з посту акурта, треба ж таке про себе "зморозити") , українським влошенцям в Турецькі бутафорні бетонометри . До речі навіть новенький форумчанин Vasilii з львівської гілки, каже що СЕРЕД ЧОРНИХ В АНТАЛІЇ ЖИТИ НЕ ХОЧЕ.
А що там з ІНФЛЯЦІЄЮ в країні ДЕШЕВИХ ЙОГУРТІВ та ВИСОКИХ депозитів в лірах нашого бідолажного пенсіонера з Анталії:?: Турецкий статистический институт TurkStat, в стране уверены, что в октябре индекс роста потребительских цен превысит 20%. А в сентябре инфляция выросла до 19,58 процента, превысив политическую ставку и достигнув самого высокого уровня с марта 2019 года. Причем дорожает абсолютно всё https://www.tourprom.ru/news/52778/
Хоть раз в жизни чел угадал... В этот раз - о ком речь идёт. «Боясь Бога, человек должен быть всегда хитер». (Талмуд. Traite Berachoth, folio 17, a) Перехитрил наш израильский друг сам себя... А нам всем - наука. Никогда не делайте ошибок в недвижимости. "Крыша" может поехать. Так прикольно бесится...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лис, 2021 09:21, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:А що там з ІНФЛЯЦІЄЮ в країні ДЕШЕВИХ ЙОГУРТІВ та ВИСОКИХ депозитів в лірах нашого бідолажного пенсіонера з Анталії:?: Турецкий статистический институт TurkStat, в стране уверены, что в октябре индекс роста потребительских цен превысит 20%. А в сентябре инфляция выросла до 19,58 процента, превысив политическую ставку и достигнув самого высокого уровня с марта 2019 года. Причем дорожает абсолютно всё
Перспективи у турецької курортної нерухомості - невеселі. Краще нерухомість в Стамбулі. Проте туди хід укро-турецьким ріелторам закритий - своїх рилів повно.