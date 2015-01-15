Додано: Сер 03 лис, 2021 20:14

Ничего личного - просто факты об инвестициях



Как известно, перед визитом в Глазго на международный форум один из богатейших людей мира Билл Гейтс провел 10 дней на курортах Средиземноморского побережья Турции, где отпраздновал свое 66-летие. Миллиардер пребывал на одной из самых богатых яхт в мире, его сопровождало судно охраны. Что интересно, сходил на берег в обычной футболке, джинсах и чуть ли не стоптанных кроссовках. Гости Турции с удовольствием делали фото миллиардера в кроссовках.

Для приема гостей во время прзднования дня рождения была задействована еще одна яхта, на которую всех гостей доставляли вертолетами.

Стало известно о подробностях ужина Билла Гейтса с самыми богатыми бизнесменами Турции.

Речь идет о желании Билла Гейтса инвестировать в экономику Турецкой республики.

Было озвучено его желание - цитирую - "купить 3 миллиона квадратных метров земли в провинциях Мугла и Айдын".

Для справки: обе провинции - на побережье Средиземного моря и соседствуют с провинцией Анталия.

Озвученная цель покупки земельных участков - развитие сельского хозяйства и производство продуктов питания.

Продуктов. Питания.



P.S. На дне рождения Билла Гейтса присутствовал Джефф Безос (Amazon).

Неизвестно, что именно сказал на своем дне рождения Билл Гейтс Джеффу Безосу, но Джефф Безос решил "бросить якорь" в Турции.

Мега-яхта со стальным бронекорпусом имеет длину 136 метров и ширину 22,5 метра. На яхте есть 12-метровый бассейн, общей вместимостью 22 человека, а также экипаж из 54 человек. На яхте 36 кают, 11 из которых - для VIP-гостей. На яхте также есть две вертолетные площадки.



Ну вот, пока форумчанам дурят голову и активно дезинформируют людишки типа форумчанина (удалено, не к ночи будь сказано), форумчанина (удалено, не к ночи будь сказано) и форумчанина (удалено, не к ночи будь сказано), умные люди - Вы же не сомневаетесь, что есть умные люди - инвестируют в Турцию.