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Літо 2018. Не холодне. Звичайне. Наша людина сидила в своїй новенькій квартирі 2+1 в Анталії (взяв на етапі майже готових стін - поки розпродував в Україні все нахом"ячене дорбро - і квартиру, і автівку - вже комплекс с плавальним басейном, підземним паркінгом та саунами добудували - вселився вже в маже готове, але робітники Забудовника по коридорах ще щесь закінчуали робити) та читає дочці казочку: "Не зівай Хомко - на те й ярмарок!"
Коли дзвінок рієлторки: - Пане Іване, Ви ж питали про квартиру 3+1 в комплесі Tenis resort - так продавець погодився на Вашу пропозицію в ххх ххх турецьких лір. Знизив ціну на хх ххх турецьких лір, як ви і пропонували.
Наш хлопчина - хлопчина 30 років - бере калькулятор - відкриває сайт investing та дивиться на курс ліра/долар. О! Як у казці донечці читав: "І сказала бабуся Агата: був курс 4 ліри за долар, а став тимчасово 7 лір за долар, але НЕ надовго!" Наша людина скористалася простою зрозумілою річчю - стрибок курсу долара. Миттєво - не жартую - натягнув джинси - на голову - бейсболку - за 3 години встиг оформити купівлю-продаж квартири 3+1 (ЦЕ ЧОТИРИКІМНАТНА!!!!!) ось тут:
А тепер арифметика: з урахуванням стрибка ліра/долар узяв квартиру за - точність з "перших рук" - 45 000 доларів США. Запам"ятайте цю цифру. Рієлторка заробила 2000 лір - тоді приблизно 400 доларів - на ньому та 2000 лір на Продавцеві.
Вчора з ним говорив: за квартиру дають 80 000 доларів. Запам"ятайте цю цифру і тоді зрозумієте, чого бісяться деякі красені вище. В них проста мета: всі повинні сидіти по шию в тому кублі помилок в нерухомогсті, в якому сиділи, сидять так будуть сидіти.
хай продає і тікає з тими 80 000 долярами, а то потім буде писати в мемуарах "а міг мати 80 К долярів", але послухав акурта
Пане Флаймане, маєте рацію, Ви дуже розумна людина. Він зробить майже так, але з деякою модифікацією: - він першу новеньку квартиру 2+1 купив в 2017 році - колись мені казав точну цифру - щось, здається, 45 000 євро. - другу квартиру купив в липні 2018 - за 45 000 доларів - але вже 3+1.
На сьогодні в його першому комплексі такі самі квартири виставили на продаж по 1 100 000 лір - то десь 120 000 доларів. То він цю 2+1 квартиру продасть після Нового року - пам"ятаєаете - "Не зівай, Хомко, не те й ярмарок!" Отримавши 120 000 доларів з вкладених 45 000 євро, можна поглажувати себе по животику..
Та й жити на міжнародному курорті: Туреччина вже скоро вийде на доковідний рівень. Вчора було повідомлення Міністерства туризму Туреччини: вже прийнято 15 000 000 іноземних туристів, прибутки від туризму оцінюються - вчора була публікація - в 12 міл"ярдів доларів США...