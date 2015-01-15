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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 356357358359
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:05

  akurt написав:НАУКА ІНВЕСТИЦІЙ АДЕКВАТНИХ ЛЮДЕЙ
Частина четверта.

Частина перша тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Частина друга тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Частина третя тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном

Літо 2018. Не холодне. Звичайне.
Наша людина сидила в своїй новенькій квартирі 2+1 в Анталії (взяв на етапі майже готових стін - поки розпродував в Україні все нахом"ячене дорбро - і квартиру, і автівку - вже комплекс с плавальним басейном, підземним паркінгом та саунами добудували - вселився вже в маже готове, але робітники Забудовника по коридорах ще щесь закінчуали робити) та читає дочці казочку:
"Не зівай Хомко - на те й ярмарок!"

Коли дзвінок рієлторки:
- Пане Іване, Ви ж питали про квартиру 3+1 в комплесі Tenis resort - так продавець погодився на Вашу пропозицію в ххх ххх турецьких лір. Знизив ціну на хх ххх турецьких лір, як ви і пропонували.

Наш хлопчина - хлопчина 30 років - бере калькулятор - відкриває сайт investing та дивиться на курс ліра/долар.
О! Як у казці донечці читав: "І сказала бабуся Агата: був курс 4 ліри за долар, а став тимчасово 7 лір за долар, але НЕ надовго!"
Наша людина скористалася простою зрозумілою річчю - стрибок курсу долара. Миттєво - не жартую - натягнув джинси - на голову - бейсболку - за 3 години встиг оформити купівлю-продаж квартири 3+1 (ЦЕ ЧОТИРИКІМНАТНА!!!!!) ось тут:

А тепер арифметика: з урахуванням стрибка ліра/долар узяв квартиру за - точність з "перших рук" - 45 000 доларів США. Запам"ятайте цю цифру.
Рієлторка заробила 2000 лір - тоді приблизно 400 доларів - на ньому та 2000 лір на Продавцеві.

Вчора з ним говорив: за квартиру дають 80 000 доларів.
Запам"ятайте цю цифру і тоді зрозумієте, чого бісяться деякі красені вище.
В них проста мета: всі повинні сидіти по шию в тому кублі помилок в нерухомогсті, в якому сиділи, сидять так будуть сидіти.

хай продає і тікає з тими 80 000 долярами,
а то потім буде писати в мемуарах "а міг мати 80 К долярів", але послухав акурта
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:46

Пане Флаймане, маєте рацію, Ви дуже розумна людина.
Він зробить майже так, але з деякою модифікацією:
- він першу новеньку квартиру 2+1 купив в 2017 році - колись мені казав точну цифру - щось, здається, 45 000 євро.
- другу квартиру купив в липні 2018 - за 45 000 доларів - але вже 3+1.

На сьогодні в його першому комплексі такі самі квартири виставили на продаж по 1 100 000 лір - то десь 120 000 доларів.
То він цю 2+1 квартиру продасть після Нового року - пам"ятаєаете - "Не зівай, Хомко, не те й ярмарок!"
Отримавши 120 000 доларів з вкладених 45 000 євро, можна поглажувати себе по животику..

Та й жити на міжнародному курорті: Туреччина вже скоро вийде на доковідний рівень. Вчора було повідомлення Міністерства туризму Туреччини: вже прийнято 15 000 000 іноземних туристів, прибутки від туризму оцінюються - вчора була публікація - в 12 міл"ярдів доларів США...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:20

  akurt написав:Вчора було повідомлення Міністерства туризму Туреччини: вже прийнято 15 000 000 іноземних туристів, прибутки від туризму оцінюються - вчора була публікація - в 12 міл"ярдів доларів США

Чому ж ліра падає????? Чому ціни на все в Туреччині зростають????
  Мизантрóп написав:Зображення
З днем українського залізничника, мої любі. Нехай у вашому житті все буде як на залізниці: завжди везе, везе й везе

Його треба поздоровити з днем турецького залізничника)))
Frant
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