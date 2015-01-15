Додано: Чет 04 лис, 2021 09:54

Частина четверта.Частина перша тут:Частина друга тут:Частина третя тут:Літо 2018. Не холодне. Звичайне.Наша людина сидила в своїй новенькій квартирі 2+1 в Анталії (взяв на етапі майже готових стін - поки розпродував в Україні все нахом"ячене дорбро - і квартиру, і автівку - вже комплекс с плавальним басейном, підземним паркінгом та саунами добудували - вселився вже в маже готове, але робітники Забудовника по коридорах ще щесь закінчуали робити) та читає дочці казочку:Коли дзвінок рієлторки:- Пане Іване, Ви ж питали про квартиру 3+1 в комплесі Tenis resort - так продавець погодився на Вашу пропозицію в ххх ххх турецьких лір. Знизив ціну на хх ххх турецьких лір, як ви і пропонували.Наш хлопчина - хлопчина 30 років - бере калькулятор - відкриває сайт investing та дивиться на курс ліра/долар.О! Як у казці донечці читав: "І сказала бабуся Агата: був курс 4 ліри за долар, а став тимчасово 7 лір за долар, але НЕ надовго!"Наша людина скористалася простою зрозумілою річчю - стрибок курсу долара. Миттєво - не жартую - натягнув джинси - на голову - бейсболку - за 3 години встиг оформити купівлю-продаж квартири 3+1 (ЦЕ ЧОТИРИКІМНАТНА!!!!!) ось тут:А тепер арифметика: з урахуванням стрибка ліра/долар узяв квартиру за - точність з "перших рук" -доларів США. Запам"ятайте цю цифру.Рієлторка заробила 2000 лір - тоді приблизно 400 доларів - на ньому та 2000 лір на Продавцеві.Вчора з ним говорив: за квартиру даютьХоче продати одну з двох квартир... За першу дають 1 100 000 лір (!!!) - просто реально нечувана раніше ціна - близько 120 000 доларів США. Брав - точно не питав - здається, за 45 000 євро.Запам"ятайте цю цифру - 80 000 доларів США - і тоді зрозумієте, чого бісяться деякі красені вище.В них проста мета: всі повинні сидіти по шию в тому кублі помилок в нерухомості, в якому сиділи, сидять та будуть сидіти.