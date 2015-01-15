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Дісно нехай хоч фото подивляться... Я бачив такі житлові комплекси в Дубаї та в Шарджі. Страшенна пустеля, скали якісь голі та гострі, і раптом за поворотом - оазіс ось саме з такими будинками. В нас такі мають тільки колишні митники та податківці.
Я вже 100500 разів флаю кажу, поїдь на заробітки туди, подивись, як людє живуть...
зі. чесно кажучи я собі не уявляю людину, яка знімає таку вилу за 160-200К дірхамів...
у мене таких поруч немає...
і що воно мені дасть? тим більше тут такі обнадійливі перспективи:
Дісно нехай хоч фото подивляться... Я бачив такі житлові комплекси в Дубаї та в Шарджі. Страшенна пустеля, скали якісь голі та гострі, і раптом за поворотом - оазіс ось саме з такими будинками. В нас такі мають тільки колишні митники та податківці.
Как известно, перед визитом в Глазго на международный форум один из богатейших людей мира Билл Гейтс провел 10 дней на курортах Средиземноморского побережья Турции, где отпраздновал свое 66-летие. Миллиардер пребывал на одной из самых богатых яхт в мире, его сопровождало судно охраны. Что интересно, сходил на берег в обычной футболке, джинсах и чуть ли не стоптанных кроссовках. Гости Турции с удовольствием делали фото миллиардера в кроссовках. Для приема гостей во время прзднования дня рождения была задействована еще одна яхта, на которую всех гостей доставляли вертолетами. Стало известно о подробностях ужина Билла Гейтса с самыми богатыми бизнесменами Турции. Речь идет о желании Билла Гейтса инвестировать в экономику Турецкой республики. Было озвучено его желание - цитирую - "купить 3 миллиона квадратных метров земли в провинциях Мугла и Айдын". Для справки: обе провинции - на побережье Средиземного моря и соседствуют с провинцией Анталия. Озвученная цель покупки земельных участков - развитие сельского хозяйства и производство продуктов питания. Продуктов. Питания.
P.S. На дне рождения Билла Гейтса присутствовал Джефф Безос (Amazon). Неизвестно, что именно сказал на своем дне рождения Билл Гейтс Джеффу Безосу, но Джефф Безос решил "бросить якорь" в Турции. Мега-яхта со стальным бронекорпусом имеет длину 136 метров и ширину 22,5 метра. На яхте есть 12-метровый бассейн, общей вместимостью 22 человека, а также экипаж из 54 человек. На яхте 36 кают, 11 из которых - для VIP-гостей. На яхте также есть две вертолетные площадки.
Ну вот, пока форумчанам дурят голову и активно дезинформируют людишки типа форумчанина (удалено, не к ночи будь сказано), форумчанина (удалено, не к ночи будь сказано) и форумчанина (удалено, не к ночи будь сказано), умные люди - Вы же не сомневаетесь, что есть умные люди - инвестируют в Турцию.
Панове інвестори! Ви точно десь та якось та щось інвестуєте? Місця/міста точно хороші? У міру того, як світ бореться з кліматичною кризою та посухою, світові ціни на продовольство продовжують зростати. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй, світові ціни на продукти харчування перебувають на піку за останнє десятиліття. Хоча ціни на олію побили рекорди, зростання цін на зерно та молочні продукти продовжилося. Світові запаси пшениці також знижуються.
Приятель працює на балкері - це таке судно - в порту "Южный" знову затарилися українською пшеницею - за рейс балкер бере 70 000 (!!!) тонн пшениці. Основні покупці: Туреччина, Ізраїль та Саудівська Аравія.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лис, 2021 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Літо 2018. Не холодне. Звичайне. Наша людина сидила в своїй новенькій квартирі 2+1 в Анталії (взяв на етапі майже готових стін - поки розпродував в Україні все нахом"ячене дорбро - і квартиру, і автівку - вже комплекс с плавальним басейном, підземним паркінгом та саунами добудували - вселився вже в маже готове, але робітники Забудовника по коридорах ще щесь закінчуали робити) та читає дочці казочку: "Не зівай Хомко - на те й ярмарок!"
Коли дзвінок рієлторки: - Пане Іване, Ви ж питали про квартиру 3+1 в комплесі Tenis resort - так продавець погодився на Вашу пропозицію в ххх ххх турецьких лір. Знизив ціну на хх ххх турецьких лір, як ви і пропонували.
Наш хлопчина - хлопчина 30 років - бере калькулятор - відкриває сайт investing та дивиться на курс ліра/долар. О! Як у казці донечці читав: "І сказала бабуся Агата: був курс 4 ліри за долар, а став тимчасово 7 лір за долар, але НЕ надовго!" Наша людина скористалася простою зрозумілою річчю - стрибок курсу долара. Миттєво - не жартую - натягнув джинси - на голову - бейсболку - за 3 години встиг оформити купівлю-продаж квартири 3+1 (ЦЕ ЧОТИРИКІМНАТНА!!!!!) ось тут:
А тепер арифметика: з урахуванням стрибка ліра/долар узяв квартиру за - точність з "перших рук" - 45 000 доларів США. Запам"ятайте цю цифру. Рієлторка заробила 2000 лір - тоді приблизно 400 доларів - на ньому та 2000 лір на Продавцеві.
Вчора з ним говорив: за квартиру дають 80 000 доларів. Хоче продати одну з двох квартир... За першу дають 1 100 000 лір (!!!) - просто реально нечувана раніше ціна - близько 120 000 доларів США. Брав - точно не питав - здається, за 45 000 євро. Запам"ятайте цю цифру - 80 000 доларів США - і тоді зрозумієте, чого бісяться деякі красені вище. В них проста мета: всі повинні сидіти по шию в тому кублі помилок в нерухомості, в якому сиділи, сидять та будуть сидіти.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лис, 2021 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Літо 2018. Не холодне. Звичайне. Наша людина сидила в своїй новенькій квартирі 2+1 в Анталії (взяв на етапі майже готових стін - поки розпродував в Україні все нахом"ячене дорбро - і квартиру, і автівку - вже комплекс с плавальним басейном, підземним паркінгом та саунами добудували - вселився вже в маже готове, але робітники Забудовника по коридорах ще щесь закінчуали робити) та читає дочці казочку: "Не зівай Хомко - на те й ярмарок!"
Коли дзвінок рієлторки: - Пане Іване, Ви ж питали про квартиру 3+1 в комплесі Tenis resort - так продавець погодився на Вашу пропозицію в ххх ххх турецьких лір. Знизив ціну на хх ххх турецьких лір, як ви і пропонували.
Наш хлопчина - хлопчина 30 років - бере калькулятор - відкриває сайт investing та дивиться на курс ліра/долар. О! Як у казці донечці читав: "І сказала бабуся Агата: був курс 4 ліри за долар, а став тимчасово 7 лір за долар, але НЕ надовго!" Наша людина скористалася простою зрозумілою річчю - стрибок курсу долара. Миттєво - не жартую - натягнув джинси - на голову - бейсболку - за 3 години встиг оформити купівлю-продаж квартири 3+1 (ЦЕ ЧОТИРИКІМНАТНА!!!!!) ось тут:
А тепер арифметика: з урахуванням стрибка ліра/долар узяв квартиру за - точність з "перших рук" - 45 000 доларів США. Запам"ятайте цю цифру. Рієлторка заробила 2000 лір - тоді приблизно 400 доларів - на ньому та 2000 лір на Продавцеві.
Вчора з ним говорив: за квартиру дають 80 000 доларів. Запам"ятайте цю цифру і тоді зрозумієте, чого бісяться деякі красені вище. В них проста мета: всі повинні сидіти по шию в тому кублі помилок в нерухомогсті, в якому сиділи, сидять так будуть сидіти.
хай продає і тікає з тими 80 000 долярами, а то потім буде писати в мемуарах "а міг мати 80 К долярів", але послухав акурта
Пане Флаймане, маєте рацію, Ви дуже розумна людина. Він зробить майже так, але з деякою модифікацією: - він першу новеньку квартиру 2+1 купив в 2017 році - колись мені казав точну цифру - щось, здається, 45 000 євро. - другу квартиру купив в липні 2018 - за 45 000 доларів - але вже 3+1.
На сьогодні в його першому комплексі такі самі квартири виставили на продаж по 1 100 000 лір - то десь 120 000 доларів. То він цю 2+1 квартиру продасть після Нового року - пам"ятаєаете - "Не зівай, Хомко, не те й ярмарок!" Отримавши 120 000 доларів з вкладених 45 000 євро, можна поглажувати себе по животику..
Та й жити на міжнародному курорті: Туреччина вже скоро вийде на доковідний рівень. Вчора було повідомлення Міністерства туризму Туреччини: вже прийнято 15 000 000 іноземних туристів, прибутки від туризму оцінюються - за 9 місяців 2021 в 14 031 122 000 доларів США... https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/t ... lgilihaber
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лис, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Позабавила реально новая ветка форума... Питання безпеки в контексті нерухомості Ребята, где это вы так живете? Ужас же просто. Я на пляже бросаю в открытую два смартфона. Сегодня в Севисном центре Хонда оставил Макбук включеным на столе холла + два смартфона и пошел в цех советоваться с бригадиром рабочих... Во дворе стоят два велосипеда... Без замков... Много раз по неосторожности бросал полностью открытые окна в авто и возле дома, и на Набережной... ДА УЖ... Ребята, где это вы так живете?