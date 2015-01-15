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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 356357358359
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 18:47

  akurt написав:Позабавила реально новая ветка форума...
Питання безпеки в контексті нерухомості
Ребята, где это вы так живете?
Ужас же просто.
Я на пляже бросаю в открытую два смартфона.
Сегодня в Севисном центре Хонда оставил Макбук включеным на столе холла + два смартфона и пошел в цех советоваться с бригадиром рабочих...
Во дворе стоят два велосипеда... Без замков...
Много раз по неосторожности бросал полностью открытые окна в авто и возле дома, и на Набережной...
ДА УЖ...
Ребята, где это вы так живете?

Были бы у тебя деньги или драгоценности,а так только номерной МакБук,в Германии чиненый, Самсунг и айфон старые, кому они надо?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:12

Так прикольно: два інХвЄсторИ в закордонну нерухомість, які зроду не були за кордоном, відразу відгукнулися...
ІнхВєстАри...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:36

  akurt написав:Так прикольно: два інХвЄсторИ в закордонну нерухомість, які зроду не були за кордоном, відразу відгукнулися...
ІнхВєстАри...

А почем в турции лимоны в пересчете на гривну?
vitaliian
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  #<1 ... 356357358359
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