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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лис, 2021 18:47
akurt написав:
Позабавила реально новая ветка форума...Питання безпеки в контексті нерухомості
Ребята, где это вы так живете?
Ужас же просто.
Я на пляже бросаю в открытую два смартфона.
Сегодня в Севисном центре Хонда оставил Макбук включеным на столе холла + два смартфона и пошел в цех советоваться с бригадиром рабочих...
Во дворе стоят два велосипеда... Без замков...
Много раз по неосторожности бросал полностью открытые окна в авто и возле дома, и на Набережной...
ДА УЖ...Ребята, где это вы так живете?
Были бы у тебя деньги или драгоценности,а так только номерной МакБук,в Германии чиненый, Самсунг и айфон старые, кому они надо?
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Додано: Чет 04 лис, 2021 19:12
Так прикольно: два інХвЄсторИ в закордонну нерухомість, які зроду не були за кордоном, відразу відгукнулися...
ІнхВєстАри...
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Додано: Чет 04 лис, 2021 19:36
akurt написав:
Так прикольно: два інХвЄсторИ в закордонну нерухомість, які зроду не були за кордоном, відразу відгукнулися...
ІнхВєстАри...
А почем в турции лимоны в пересчете на гривну?
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