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Manchester consistently tops the charts for property growth in the UK. It’s one of the most rapidly expanding economies with an increasing number of regeneration schemes, booming student population, high proportion of young professionals and nearly 24,000 active businesses, all working together to generate optimum buy to let investment conditions.
High demand for rental property has arisen as the population surge continues against a lack of available accommodation, allowing developers to offer high rental returns on properties just like Bridgewater Wharf. This ground-breaking apartment scheme also boasts the best prices on the Manchester market which are set to experience major capital growth. According to recent statistics by Cushman & Wakefield, Manchester should expect a monumental rise in property prices of 57% by the end of 2028.
Офігіть!!! Це студія буде коштувати більше 200К хфунтів... Йомайо...
Успіх написав:Панове, а де ваші фото на фоні, наприклад, єгипетських пірамід, чи під пальмою на Гаваях? Викладіть їх, не стидайтесь!
Чи вам всім соромно викладати СВОЇ фото на фоні обшарпаних панельок, чи контейнерів зі сміттям?
буцайте свой городской совет, и будет нормальная среда обитания. Да, пальм и пирамид не появится, но чисто по бытовому комфорту у нас можно сделать не хуже, чем в условной Италии. Харьков это наглядно демонстрирует.
Українські туристи, які в середині жовтня прилетіли до Анталії та вирушили в похід Лікійською стежкою, досі залишаються у Туреччині через розслідування, яке ведуть через загибель одного з учасників групи.
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Група українських туристів із Рівного, Києва та Запоріжжя полетіла до Туреччини 15 жовтня. Там вони вирушили в похід Лікійською стежкою – маршрутом для пішохідного туризму на півдні Туреччини. Та, за словами учасників групи, 17 жовтня один із членів групи скоїв самогубство.
DmitryK написав:давно на ветку не заходил, чего-то вспомнил, как пан акурт рассказывал о мощи турецкой экономики, менял доллары, ложил депозит в лирах в прошлом году, и радовался как классно на сибас процент капает. Сейчас, наверное, и на полсибаса не хватит ...
Да-да, помню, как Вы все плакались о череде своих неудач. По уровню агрессивности даже не припомню, с кем можно еще сравнить... Было, было... Это бывает... Мы уже заметили, что на ветку о недвижимости за рубежом заходят - лучше сказать сползаются - и пишут всякие глупости неудачники по жизни или люди, получившие глубокие психо-финансовые травмы от неудачных инвестиций. Это бывает. Приятно, что Вы обо мне волнуетесь. Приятно. Наверное, Вашими заботами: у меня - перекрещусь - все ОК. Спасибо. расскажите форумчанам о своем видении в области инвестиций. Обещаю почитать с интересом. Такой специалист, как Вы, не может написать что-то глупое или бесполезное.
вот что за человек, вместо того чтоб признать ошибку с влошениями в лиру, начинает брызгать слюной. еще и спутал меня с кем-то. я в турции живу 2-3 месяца в году и даже поддерживал некоторые тезисы пана акурта о выгодности жизни там... пока они не переходили грань маразма