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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 361362363364>
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 09:09

Investing in Manchester

Manchester consistently tops the charts for property growth in the UK. It’s one of the most rapidly expanding economies with an increasing number of regeneration schemes, booming student population, high proportion of young professionals and nearly 24,000 active businesses, all working together to generate optimum buy to let investment conditions.


High demand for rental property has arisen as the population surge continues against a lack of available accommodation, allowing developers to offer high rental returns on properties just like Bridgewater Wharf. This ground-breaking apartment scheme also boasts the best prices on the Manchester market which are set to experience major capital growth. According to recent statistics by Cushman & Wakefield, Manchester should expect a monumental rise in property prices of 57% by the end of 2028.

Офігіть!!! Це студія буде коштувати більше 200К хфунтів... Йомайо...
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 12:59

  Успіх написав:Панове, а де ваші фото на фоні, наприклад, єгипетських пірамід, чи під пальмою на Гаваях?
Викладіть їх, не стидайтесь! :wink:

Чи вам всім соромно викладати СВОЇ фото на фоні обшарпаних панельок, чи контейнерів зі сміттям? :mrgreen:
буцайте свой городской совет, и будет нормальная среда обитания. Да, пальм и пирамид не появится, но чисто по бытовому комфорту у нас можно сделать не хуже, чем в условной Италии. Харьков это наглядно демонстрирует.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:08

С Ликийской тропы - там щось не добре коїцця

  roberto dark написав:Где там наш "Тур Хуйердал" затерялся? С Ликийской тропы ещё до сих пор не вернулся? Может палку потерял и без неё ему добраться сложновато? Я уже реально переживаю, а вы друзья?


https://glavcom.ua/country/society/grupa-ukrajinskih-turistiv-tri-tizhni-ne-mozhe-vijihati-z-turechchini-shcho-vidomo-797025.html


Українські туристи, які в середині жовтня прилетіли до Анталії та вирушили в похід Лікійською стежкою, досі залишаються у Туреччині через розслідування, яке ведуть через загибель одного з учасників групи.

...

Група українських туристів із Рівного, Києва та Запоріжжя полетіла до Туреччини 15 жовтня. Там вони вирушили в похід Лікійською стежкою – маршрутом для пішохідного туризму на півдні Туреччини. Та, за словами учасників групи, 17 жовтня один із членів групи скоїв самогубство.

...



і щоб два рази не вставати

https://glavcom.ua/world/observe/u-turechchini-na-pishohidnomu-perehodi-na-smert-zbili-ukrajincya-792525.html

Біля Аланії в Туреччині автомобіль на пішохідному переході збив українців. Про це повідомляє ТСН.

«62-річного Ігоря Пашинського і 55-річну Світлану Люлько збила машина на пішохідному переході, коли вони пізно ввечері поверталися з магазину до готелю», – сказано в повідомленні.

Чоловік від отриманих травм помер на місці, а жінку, яка постраждала, госпіталізували, вона в реанімації.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:22

  akurt написав:
  DmitryK написав:давно на ветку не заходил, чего-то вспомнил, как пан акурт рассказывал о мощи турецкой экономики, менял доллары, ложил депозит в лирах в прошлом году, и радовался как классно на сибас процент капает. Сейчас, наверное, и на полсибаса не хватит ...


Да-да, помню, как Вы все плакались о череде своих неудач. По уровню агрессивности даже не припомню, с кем можно еще сравнить... Было, было...
Это бывает... Мы уже заметили, что на ветку о недвижимости за рубежом заходят - лучше сказать сползаются - и пишут всякие глупости неудачники по жизни или люди, получившие глубокие психо-финансовые травмы от неудачных инвестиций.
Это бывает.
Приятно, что Вы обо мне волнуетесь. Приятно. Наверное, Вашими заботами: у меня - перекрещусь - все ОК. Спасибо.
расскажите форумчанам о своем видении в области инвестиций.
Обещаю почитать с интересом.
Такой специалист, как Вы, не может написать что-то глупое или бесполезное.

вот что за человек, вместо того чтоб признать ошибку с влошениями в лиру, начинает брызгать слюной. еще и спутал меня с кем-то. я в турции живу 2-3 месяца в году и даже поддерживал некоторые тезисы пана акурта о выгодности жизни там... пока они не переходили грань маразма
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 22:54

  flyman написав:і щоб два рази не вставати

https://glavcom.ua/world/observe/u-turechchini-na-pishohidnomu-perehodi-na-smert-zbili-ukrajincya-792525.html

Біля Аланії в Туреччині автомобіль на пішохідному переході збив українців. Про це повідомляє ТСН.

«62-річного Ігоря Пашинського і 55-річну Світлану Люлько збила машина на пішохідному переході, коли вони пізно ввечері поверталися з магазину до готелю», – сказано в повідомленні.

Чоловік від отриманих травм помер на місці, а жінку, яка постраждала, госпіталізували, вона в реанімації.

Кто б мог подумать, что там есть дорожное движение и случаются дтп. Спасибо, что открыли нам глаза
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 23:07

  juristkostya написав:
  flyman написав:і щоб два рази не вставати

https://glavcom.ua/world/observe/u-turechchini-na-pishohidnomu-perehodi-na-smert-zbili-ukrajincya-792525.html

Біля Аланії в Туреччині автомобіль на пішохідному переході збив українців. Про це повідомляє ТСН.

«62-річного Ігоря Пашинського і 55-річну Світлану Люлько збила машина на пішохідному переході, коли вони пізно ввечері поверталися з магазину до готелю», – сказано в повідомленні.

Чоловік від отриманих травм помер на місці, а жінку, яка постраждала, госпіталізували, вона в реанімації.

Кто б мог подумать, что там есть дорожное движение и случаются дтп. Спасибо, что открыли нам глаза

В Турции какие-то другие правила, на зебре пешеходов не пропускают. Это очень большой минус Турции. Из последнего случая - был в Фетхие - перейти любую центральную улицу - еще тот квест.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 07:56

Так-с, добру справу зробив, на неформат поскаржився сі )))

хіхі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 07:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Пам"ятаю тутай один інвештор шукав собі дім в Дагестані...

Анукой подивимось что саме нам прапанує: https://www.avito.ru/dagestan/doma_dachi_kottedzhi/

Дорога? Дешево? Хто що собі придививсі?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 07:58

  change_pm написав:LET'S GO BRANDON! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Кожень день починаємо цими словами :!:
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:45

сьогодні особливий день ))))

Хто рано встає, той і побачив, який там с...ник у Флая в селі :mrgreen:

зі. чесно кажучи, я людина проста, але заробляючи хоча б 2 куе в місяць, я б собі зробив "зручності" у хаті...

ну, щоб у сніг і дощ не мочити нохи і не морозити "хазяйство"...

ззі. тому таки виникають питання чи там є 2 куе, чи просто кур"єр Глово зачаївся...
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