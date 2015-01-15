RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 15:37

  juristkostya написав:Та ну... Вот я в прошлом октябре возил семейство по северу Италии + кусочек ЛБФ - пара тыс евро улетела. В этом по семейным обстоятельствам не смог (хотя проблем в этом сезоне никаких) а так бы ещё пара тысяч ушла. Есть куда потратить с удовольствием, карантин давно уже не преграда.


Не расшифруете ли, что такое "ЛБФ" - я не догадываюсь.
Северная Италия - отлично! Я приезжал на авто с Украины или прилетал обычно в Милан (там три аэропорта) брал авто напрокат и путешествовал долго и много... От границы с Австрией - на юг - Тоскана - но до Рима не доехал...
Решил, что после Флоренции меня уже ничем не удивишь...
Отлично:
  juristkostya написав:Есть куда потратить с удовольствием, карантин давно уже не преграда.

Хотят все не так и просто... Главная новость дня: с понедельника в США можно транзитом через Европу. Ранее только через Стамбул можно было...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 лис, 2021 15:44, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6330
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2421 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:26

  akurt написав:Главная новость дня: с понедельника в США можно транзитом через Европу. Ранее только через Стамбул можно было

Незаперечна перевага у тих, хто купив собі житло не в турецьких Єпенях, а в Стамбулі.
Прилетів, переночував - полетів в США. І там в Майамі на пляжі можна пити дайкірі і гуляти на лижах))) з собакою)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 08 лис, 2021 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22406
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 2339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:03

Якщо купляти нерухомість в Туреччині - краще в Стамбулі чи в Анкарі. А не в Єпенях.
____________
Я пропоную всім бути чемними і толерантними. По можливості - чесними. І не показувати свою жадобу до грошей.
Тому що жадібність і скнарість - погані риси характеру.
Недарма знамениті письменники вивели літературні образи таких антигероїв, як Гобсек, Плюшкін, Дуремар і т.п.

Востаннє редагувалось Frant в Пон 08 лис, 2021 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22406
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 2339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:03

имхо турецкие правила по зебре просто супер.
а то у нас как, едет 20 машин, через зебру идет один человек все тормозят, где логика... плюс народ на расслабоне, по сторонам не смотрит идет по зебре пялясь в телефон... а в турции все начеку, никто не лезет под колеса. проще пешеходу подождать минуту чем куче машин тормозить. и экологичнее
DmitryK
 
Повідомлень: 847
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:23

  akurt написав:
Не расшифруете ли, что такое "ЛБФ" - я не догадываюсь.

лазурный берег Франции
juristkostya
 
Повідомлень: 3818
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:24

  akurt написав:но до Рима не доехал...
Решил, что после Флоренции меня уже ничем не удивишь...

Правильное решение. Рим тот ещё гадюшник.
juristkostya
 
Повідомлень: 3818
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 00:14

  juristkostya написав:
  akurt написав:но до Рима не доехал...
Решил, что после Флоренции меня уже ничем не удивишь...

Правильное решение. Рим тот ещё гадюшник.


Гейропа благодаря приюту обезьянок скоро вся будет как серпентарий.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7818
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 361362363364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 832, 833, 834
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8330 1141531
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 00:57
ol_zy
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104857
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.