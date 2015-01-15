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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 08 лис, 2021 15:37
juristkostya написав:
Та ну... Вот я в прошлом октябре возил семейство по северу Италии + кусочек ЛБФ - пара тыс евро улетела. В этом по семейным обстоятельствам не смог (хотя проблем в этом сезоне никаких) а так бы ещё пара тысяч ушла. Есть куда потратить с удовольствием, карантин давно уже не преграда.
Не расшифруете ли, что такое "ЛБФ" - я не догадываюсь.
Северная Италия - отлично! Я приезжал на авто с Украины или прилетал обычно в Милан (там три аэропорта) брал авто напрокат и путешествовал долго и много... От границы с Австрией - на юг - Тоскана - но до Рима не доехал...
Решил, что после Флоренции меня уже ничем не удивишь...
Отлично:
juristkostya написав:
Есть куда потратить с удовольствием, карантин давно уже не преграда.
Хотят все не так и просто... Главная новость дня: с понедельника в США можно транзитом через Европу. Ранее только через Стамбул можно было...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 08 лис, 2021 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 16:26
akurt написав:
Главная новость дня: с понедельника в США можно транзитом через Европу. Ранее только через Стамбул можно было
Незаперечна перевага у тих, хто купив собі житло не в турецьких Єпенях, а в Стамбулі.
Прилетів, переночував - полетів в США. І там в Майамі на пляжі можна пити дайкірі і гуляти на лижах))) з собакою)))
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 08 лис, 2021 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 17:03
Якщо купляти нерухомість в Туреччині - краще в Стамбулі чи в Анкарі. А не в Єпенях.
____________
Я пропоную всім бути чемними і толерантними. По можливості - чесними. І не показувати свою жадобу до грошей.
Тому що жадібність і скнарість - погані риси характеру.
Недарма знамениті письменники вивели літературні образи таких антигероїв, як Гобсек, Плюшкін, Дуремар і т.п.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 08 лис, 2021 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 18:03
имхо турецкие правила по зебре просто супер.
а то у нас как, едет 20 машин, через зебру идет один человек все тормозят, где логика... плюс народ на расслабоне, по сторонам не смотрит идет по зебре пялясь в телефон... а в турции все начеку, никто не лезет под колеса. проще пешеходу подождать минуту чем куче машин тормозить. и экологичнее
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Додано: Пон 08 лис, 2021 18:23
akurt написав:
Не расшифруете ли, что такое "ЛБФ" - я не догадываюсь.
лазурный берег Франции
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Додано: Пон 08 лис, 2021 18:24
akurt написав:
но до Рима не доехал...
Решил, что после Флоренции меня уже ничем не удивишь...
Правильное решение. Рим тот ещё гадюшник.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 00:14
juristkostya написав: akurt написав:
но до Рима не доехал...
Решил, что после Флоренции меня уже ничем не удивишь...
Правильное решение. Рим тот ещё гадюшник.
Гейропа благодаря приюту обезьянок скоро вся будет как серпентарий.
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