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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 362363364365
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:10

нічого собі!!!

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 17:51

  change_pm написав:

Виглядає в середині як шатл Святошин-Буча за 15 грн.

Зображення

Ти що, в же на дешеві електрички пересів, алігарх дубайський?

P.S.
Заціни "ремоте охвіс":
Це я в майбутньому із Філіпін, там ще десь філіпіночка має буди за кадром:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:19

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Хто рано встає, той і побачив, який там с...ник у Флая в селі :mrgreen:

зі. чесно кажучи, я людина проста, але заробляючи хоча б 2 куе в місяць, я б собі зробив "зручності" у хаті...

ну, щоб у сніг і дощ не мочити нохи і не морозити "хазяйство"...

ззі. тому таки виникають питання чи там є 2 куе, чи просто кур"єр Глово зачаївся...

Тут така річ, що другий рік поспіль особливої різниці нема скільки заробляєш, $200 кур"єр Глово, чи $2К менеджер DSL, так як тратити особливо нема змісту (ковід->карантин-> романтіка, $100...$125 в місяць є достатньо, і ... ліпше турбуватися за здоров"я ... похудав на дачі за півроку на 10кг+, а тебе хвилює якийсь сральнік.
Ось почитай, якщо не віриш, що на їду можна витрачати 2К грн. в місяць і бути хеппі, чи навпаки, бути щасливим і витрачати 2К на їжу, так правильніше:
https://forum.finance.ua/topic170676.html?p=5158283#p5158283

Навіть не знаю, що сказати...

Життя не має сенсу... якось так...

Схуд на 10 кг? Хз. лікарі кажуть коли швидко худнеш, то є ризик кансеру...
Сподіваюсь в тебе - це результат здорового голодування!

зі. мене с...ник не хвилює... я поясню... маю також нерухомість в селі, але вдобства там у хаті - капіче?

Тобто, ти такий собі живещ в місті - вдобства в теплі і комфорті, приїхав в сіло - там також хорошо, тепло, комфортно, ще й чисте повітря...

Відчуваєш себе білою людиною, піроженку хочеться...

В твоєму випадку... в місті конфорт і тепло, приїхав у сіло = а там бабах по башці, не забувай, раб Божий, звідки ти з"явився і куди підеш...

Якщо б ти був "бомжом" - ОК, розумію... а так не розумію...

Але це тільки моя точку зору, можливо неправильна :mrgreen:

я вже навіть кидав посилання на фінанс.уа, але з легкої руки акурта потерли:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5158283#p5158283
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:02

  Frant написав:Пролетарський письменник Максим Горький був розумною людиною - 7 років жив в Італії.
На острові Капрі. Типу, він лікувався від туберкульозу. На всій величезній території Московитської імперії - клімат був не придатний для великого письменника))) :mrgreen:

"Горький перебрался на небольшой остров Капри. Уже через несколько дней он писал Леониду Андрееву: «Капри — кусок крошечный, но вкусный. Вообще здесь сразу, в один день, столько видишь красивого, что пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь делать…»"

Можливо, Італія краща за Туреччину? Для ПМЖ
Що скажуть адепт пінгвінів в червоних труселях та його зброєносець????


Презик и Аваков подтвержают, что в Италии тепло и вино неплохое с оливками.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 06:44

  flyman написав:
  change_pm написав:
Ти що, в же на дешеві електрички пересів, алігарх дубайський?

P.S.
Заціни "ремоте охвіс":
Це я в майбутньому із Філіпін, там ще десь філіпіночка має буди за кадром

Так я ніколи на Бентлі і не розсікав )))) користуюсь метром і убіром / карімом...

Не хче заморочуватисть водінням і таке усе...

Я думаю, що ти на піліпіни не поїдеш... далеко, дорого, і треба бустери постійно колоти ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 06:49

  flyman написав:я вже навіть кидав посилання на фінанс.уа, але з легкої руки акурта потерли:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5158283#p5158283

Хаха... я не скажу за усю адесу, але я полюбляю кнопати - скарга :mrgreen:

але на твоє посилання я не кнопав...

До речі, ось же ж твій закордоний досвід Цікаво, скільки б тобі таке саме наразі коштувало?
  flyman написав:Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+
там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.
Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.
Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.
Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.

450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 07:17

  change_pm написав:
  flyman написав:я вже навіть кидав посилання на фінанс.уа, але з легкої руки акурта потерли:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5158283#p5158283

Хаха... я не скажу за усю адесу, але я полюбляю кнопати - скарга :mrgreen:

але на твоє посилання я не кнопав...

До речі, ось же ж твій закордоний досвід Цікаво, скільки б тобі таке саме наразі коштувало?
  flyman написав:Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+
там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.
Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.
Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.
Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.

450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.

Флаймен - молодець.
Він і Україні, і в Польщі - проводить соціальні експерименти.
Мінімалізм і економія на всьому.
Сподіваюсь, він до пенсії - зекономить грошей і купить острів Капрі. Звісно, якщо працевлаштується)))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 07:44

  Frant написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:я вже навіть кидав посилання на фінанс.уа, але з легкої руки акурта потерли:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5158283#p5158283

Хаха... я не скажу за усю адесу, але я полюбляю кнопати - скарга :mrgreen:

але на твоє посилання я не кнопав...

До речі, ось же ж твій закордоний досвід Цікаво, скільки б тобі таке саме наразі коштувало?
  flyman написав:Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+
там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.
Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.
Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.
Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.

450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.

Флаймен - молодець.
Він і Україні, і в Польщі - проводить соціальні експерименти.
Мінімалізм і економія на всьому.
Сподіваюсь, він до пенсії - зекономить грошей і купить острів Капрі. Звісно, якщо працевлаштується)))

А навіщо це мінімалісту-виживальщіку?

Він зара доробить свої кавалірки + підвал = сдасть в оренду і чухне на Піліпіни )))

Буде постити фотоси, а ми заздрити )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:14

  change_pm написав:Буде постити фотоси, а ми заздрити

Щодо фото з пляжів та з кафешок - тут п.Акурт та його клони-зброєносці - неперевершені :mrgreen: . Заздрисники №1.
Frant
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