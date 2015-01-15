Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Хто рано встає, той і побачив, який там с...ник у Флая в селі
зі. чесно кажучи, я людина проста, але заробляючи хоча б 2 куе в місяць, я б собі зробив "зручності" у хаті...
ну, щоб у сніг і дощ не мочити нохи і не морозити "хазяйство"...
ззі. тому таки виникають питання чи там є 2 куе, чи просто кур"єр Глово зачаївся...
Тут така річ, що другий рік поспіль особливої різниці нема скільки заробляєш, $200 кур"єр Глово, чи $2К менеджер DSL, так як тратити особливо нема змісту (ковід->карантин-> романтіка, $100...$125 в місяць є достатньо, і ... ліпше турбуватися за здоров"я ... похудав на дачі за півроку на 10кг+, а тебе хвилює якийсь сральнік. Ось почитай, якщо не віриш, що на їду можна витрачати 2К грн. в місяць і бути хеппі, чи навпаки, бути щасливим і витрачати 2К на їжу, так правильніше: https://forum.finance.ua/topic170676.html?p=5158283#p5158283
Навіть не знаю, що сказати...
Життя не має сенсу... якось так...
Схуд на 10 кг? Хз. лікарі кажуть коли швидко худнеш, то є ризик кансеру... Сподіваюсь в тебе - це результат здорового голодування!
зі. мене с...ник не хвилює... я поясню... маю також нерухомість в селі, але вдобства там у хаті - капіче?
Тобто, ти такий собі живещ в місті - вдобства в теплі і комфорті, приїхав в сіло - там також хорошо, тепло, комфортно, ще й чисте повітря...
Відчуваєш себе білою людиною, піроженку хочеться...
В твоєму випадку... в місті конфорт і тепло, приїхав у сіло = а там бабах по башці, не забувай, раб Божий, звідки ти з"явився і куди підеш...
Якщо б ти був "бомжом" - ОК, розумію... а так не розумію...
Frant написав:Пролетарський письменник Максим Горький був розумною людиною - 7 років жив в Італії. На острові Капрі. Типу, він лікувався від туберкульозу. На всій величезній території Московитської імперії - клімат був не придатний для великого письменника)))
"Горький перебрался на небольшой остров Капри. Уже через несколько дней он писал Леониду Андрееву: «Капри — кусок крошечный, но вкусный. Вообще здесь сразу, в один день, столько видишь красивого, что пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь делать…»"
Можливо, Італія краща за Туреччину? Для ПМЖ Що скажуть адепт пінгвінів в червоних труселях та його зброєносець????
Презик и Аваков подтвержают, что в Италии тепло и вино неплохое с оливками.
Хаха... я не скажу за усю адесу, але я полюбляю кнопати - скарга
але на твоє посилання я не кнопав...
До речі, ось же ж твій закордоний досвід Цікаво, скільки б тобі таке саме наразі коштувало?
flyman написав:Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+ там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа. Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці. Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф. Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.
450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.
Хаха... я не скажу за усю адесу, але я полюбляю кнопати - скарга
але на твоє посилання я не кнопав...
До речі, ось же ж твій закордоний досвід Цікаво, скільки б тобі таке саме наразі коштувало?
flyman написав:Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+ там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа. Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці. Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф. Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.
450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.
Флаймен - молодець. Він і Україні, і в Польщі - проводить соціальні експерименти. Мінімалізм і економія на всьому. Сподіваюсь, він до пенсії - зекономить грошей і купить острів Капрі. Звісно, якщо працевлаштується)))
Хаха... я не скажу за усю адесу, але я полюбляю кнопати - скарга
але на твоє посилання я не кнопав...
До речі, ось же ж твій закордоний досвід Цікаво, скільки б тобі таке саме наразі коштувало?
flyman написав:Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+ там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа. Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці. Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф. Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.
450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.
Флаймен - молодець. Він і Україні, і в Польщі - проводить соціальні експерименти. Мінімалізм і економія на всьому. Сподіваюсь, він до пенсії - зекономить грошей і купить острів Капрі. Звісно, якщо працевлаштується)))
А навіщо це мінімалісту-виживальщіку?
Він зара доробить свої кавалірки + підвал = сдасть в оренду і чухне на Піліпіни )))