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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:14

  flyman написав:про радість працювати з турками
https://ebanoe.it/2021/11/09/etiya-review/
чесні і порядні люди,
і собаки там добрі (с)


Можливо, то не справжні турки??? Справжні - лише в Анталії????

"Рібята акуєвають, але працюють. Вгадайте, хто не працює? Турецька банда рішає зачілити самостійно на природі в той самий час, коли наше товариство впахує.
Інфа злилась, бо ці дегани при працювниках вирішили обговорити деталі турецькою, відповідно.
Даною мені владою хочу звернутись: серед нас є люди, які шарять курво декілька мов. І вашу теж. Це якими треба бути довпойопами, щоб так спалитись.

Третій і останній інсайд про відношення до наших дівчат
Відношення типове для турецької морди. Ні айтішка, ні зміна поглядів на роль жінки/чоловіка в роботі нікуя не катірується довпойопами."
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:27

За крок до перевороту думок!©

  flyman написав:Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+
там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.
Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.
Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.
Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.

Коротше, де с.рав, там і вмивася :mrgreen:
А коли лягав спати, то кімната була наповнена ароматами... НЕ кави :mrgreen:

Коротше, народ:
ДумайТЕ і НЕ повторюйТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:24

хіхі...



ну, что, начинаем гаварить па руски :?: :mrgreen:
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  #<1 ... 363364365366
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