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Можливо, то не справжні турки??? Справжні - лише в Анталії????
"Рібята акуєвають, але працюють. Вгадайте, хто не працює? Турецька банда рішає зачілити самостійно на природі в той самий час, коли наше товариство впахує. Інфа злилась, бо ці дегани при працювниках вирішили обговорити деталі турецькою, відповідно. Даною мені владою хочу звернутись: серед нас є люди, які шарять курво декілька мов. І вашу теж. Це якими треба бути довпойопами, щоб так спалитись.
Третій і останній інсайд про відношення до наших дівчат Відношення типове для турецької морди. Ні айтішка, ні зміна поглядів на роль жінки/чоловіка в роботі нікуя не катірується довпойопами."
flyman написав:Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+ там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа. Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці. Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф. Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.
Коротше, де с.рав, там і вмивася А коли лягав спати, то кімната була наповнена ароматами... НЕ кави