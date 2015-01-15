любімчик успіха: інфляція 46% в Туреччині, 9:30
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
любімчик успіха: інфляція 46% в Туреччині, 9:30
Додано: Сер 10 лис, 2021 22:33
Чому у доповідачів з "успішних" відосиків - такі дегенеративні обличчя?
Хлоп не говорить від себе, а читає текст з екрана, перед собою. Інтелектуал(((
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Чекаємо фото з Філіпін)))
Щоб дядько в червоних трусах - задавився від заздрощів)))
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