любімчик успіха: інфляція 46% в Туреччині, 9:30
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
любімчик успіха: інфляція 46% в Туреччині, 9:30
Додано: Чет 11 лис, 2021 06:09
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Смотрю видео - "начинаем гаварить па руски" удалили...
ладно-шоколадно, а я почну, усым назло ))))
Додано: Чет 11 лис, 2021 06:10
ганите их метлой )))
кажу про биданамистов...
Додано: Чет 11 лис, 2021 06:13
піндосоінфлец...
Всі бачили піндосоінфлец в 6%???
Кажуть вумні люде, що якщо користуватисть методиками 80х, інфлец 14%...
Ось такі справи!!! Що ж зробить Жорик і Бідонік?
Додано: Чет 11 лис, 2021 06:34
пачіму не італія?...
Додано: Чет 11 лис, 2021 07:10
Курче! Не позорся, флай! Ти CPI від PPI відрізняєш?
Так ось 46% то PPI, тепер знайди, який PPI в Україні за той самий період...
Далі зроби таке...
Віртуально міняєш долари внаненьці / Турції з початку 2021 року і витрачаєш їх при тих рівнях інфляції / PPI -
тепер питання: і де тобі краще витрачати грощі?
Чьо па дєлу скажеш?
Додано: Чет 11 лис, 2021 07:15
Словесний понос від клона Акурта.
В стилі Долярчика.
Тупі відосики.
А що, за це не банять?
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