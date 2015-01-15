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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

любімчик успіха: інфляція 46% в Туреччині, 9:30
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 06:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Смотрю видео - "начинаем гаварить па руски" удалили... :mrgreen:

ладно-шоколадно, а я почну, усым назло ))))
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 06:10

ганите их метлой )))



кажу про биданамистов...
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 06:13

піндосоінфлец...

Всі бачили піндосоінфлец в 6%???

Кажуть вумні люде, що якщо користуватисть методиками 80х, інфлец 14%...

Ось такі справи!!! Що ж зробить Жорик і Бідонік?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 06:34

пачіму не італія?...

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 07:10

  flyman написав:любімчик успіха: інфляція 46% в Туреччині, 9:30

Курче! Не позорся, флай! Ти CPI від PPI відрізняєш?

Так ось 46% то PPI, тепер знайди, який PPI в Україні за той самий період...

Далі зроби таке...

Віртуально міняєш долари внаненьці / Турції з початку 2021 року і витрачаєш їх при тих рівнях інфляції / PPI -

тепер питання: і де тобі краще витрачати грощі?

Чьо па дєлу скажеш?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 07:15

Словесний понос від клона Акурта.
В стилі Долярчика.
Тупі відосики.

А що, за це не банять?
Frant
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