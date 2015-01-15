Додано: Чет 11 лис, 2021 08:24

Весь час, завжди та у всьому помиляєтеся...

І звідки Ви такий недолугий?То шукаєте клонів'a, то ще щось... тепер не можете розрізнити'a та...Я ніколи ніяких "відосиків" НЕ дивлюсь (навіть коли їх викладує) та НЕ викладую...Навіть соромно за Вас, пане Франте...