Додано: Чет 11 лис, 2021 09:22

change_pm написав: flyman написав: любімчик успіха: інфляція 46% в Туреччині, 9:30

любімчик успіха:, 9:30

Курче! Не позорся, флай! Ти CPI від PPI відрізняєш?



Так ось 46% то PPI, тепер знайди, який PPI в Україні за той самий період...



Далі зроби таке...



Віртуально міняєш долари внаненьці / Турції з початку 2021 року і витрачаєш їх при тих рівнях інфляції / PPI -



тепер питання: і де тобі краще витрачати грощі?



Чьо па дєлу скажеш? Курче! Не позорся, флай! Ти CPI від PPI відрізняєш?Так ось 46% то PPI, тепер знайди, який PPI в Україні за той самий період...Далі зроби таке...Віртуально міняєш долари внаненьці / Турції з початку 2021 року і витрачаєш їх при тих рівнях інфляції / PPI -тепер питання: і де тобі краще витрачати грощі?Чьо па дєлу скажеш?

єслі па дєлу, то минулого року затарився взуттям/шмотками і цього року на них 0 (Нуль ) витрат,по продуктам то подорожало "Малятко" більше як на 25%, про що писав,яйкі дорожче 30 грн десяток не купую, тобто з яйкамим поки що не бачу інфлєца,накрутив закруток (останню минулої суботи), трохи насушив грибів та яблук, тепер буде під"їдати запаси, також ще в запасах кава та олія по акційних цінах.Так що інфлєц поки що оходить стороною.Поки що придержуюся думки, що вна неньці ліпше чим деінде, так як можна досить непогано жити при скромних витратах. При чому ще інвестувати в кавалірки в столиці європейської держави. Щоб там не писали в темі КРЖН, але ціни на нерухомість досить доступні, не такі як в Лондинах та Парижах чи Римах з Берлінами.Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?