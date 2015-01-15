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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 365366367368>
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 08:46

Клоун, сиди в Техасе и не хрюкай...
А то сошлем в привычную тебе Беларусь... Или на родину - в Махачкалу...
И НЕ ВВОДИ ЛЮДЕЙ в заблуждение - у них нет Грин карты и потому они НЕ МОГЛИ до 9 ноября 2021 летать в США транзитом через Европу.
Умник техасский... Читай по буквам:
"Президент США Джо Байден с 26 января ввел новый запрет на поездки для большинства обладателей виз, которые последние 14 дней находились в Шенгенской зоне, Великобритании или Ирландии.
Это также накладывает ограничения на перелеты в США с пересадкой в аэропортах Европы. Для поездки в Америку неграждане должны использовать альтернативные способы. Например, из Украины в США можно вылететь только с пересадкой в Стамбуле."
https://www.avianews.com/world/2021/01/ ... ia_europe/
Учись давать форумчанам точную проверенную информацию. Трудно это. Но пробуй.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:09

  Понаехал написав:нам откровенно врут.

звикайте))) це фірмовий стиль пана в червоних труселях по коліно та його клонів.
Всю інформацію від цієї бригади - слід уважно фільтрувати і перепровіряти.
Інакше буде вай-вай))) Від 200 000 євро - залишиться 112 000 євро.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:12

А мне нравится: "бригада".
Дякую за таке визначення!
Ну а Вам, пане Франте, так і продовжувати помилятися у всіх без виключення питаннях.
"Наш путь во мраке"...
P.S. Навіть про мої труси помилилися - одягнув після ранішнього душа чорного кольору, червоного кольору в мене взагалі трусів немає.
Ви в нас справжня окраса Фінансового форуму України...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:22

  change_pm написав:
  flyman написав:любімчик успіха: інфляція 46% в Туреччині, 9:30

Курче! Не позорся, флай! Ти CPI від PPI відрізняєш?

Так ось 46% то PPI, тепер знайди, який PPI в Україні за той самий період...

Далі зроби таке...

Віртуально міняєш долари внаненьці / Турції з початку 2021 року і витрачаєш їх при тих рівнях інфляції / PPI -

тепер питання: і де тобі краще витрачати грощі?

Чьо па дєлу скажеш?

єслі па дєлу, то минулого року затарився взуттям/шмотками і цього року на них 0 (Нуль ) витрат,
по продуктам то подорожало "Малятко" більше як на 25%, про що писав,
яйкі дорожче 30 грн десяток не купую, тобто з яйкамим поки що не бачу інфлєца,
накрутив закруток (останню минулої суботи), трохи насушив грибів та яблук, тепер буде під"їдати запаси, також ще в запасах кава та олія по акційних цінах.
Так що інфлєц поки що оходить стороною.

Поки що придержуюся думки, що вна неньці ліпше чим деінде, так як можна досить непогано жити при скромних витратах. При чому ще інвестувати в кавалірки в столиці європейської держави. Щоб там не писали в темі КРЖН, але ціни на нерухомість досить доступні, не такі як в Лондинах та Парижах чи Римах з Берлінами.

Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:24

  flyman написав:Щоб там не писали в темі КРЖН, але ціни на нерухомість досить доступні, не такі як в Лондинах та Парижах чи Римах з Берлінами

Є ще доступне житло в Турецьких Єпенях.
30 000 євро - і пан стає щасливим власником цокольної квартири в 5-й лінії від моря.
Можливо, є сенс інвештувати????
Долярчики будуть плакати і заздрити.
  flyman написав:Що робити в не сезон тема не розкрита.

Як це "що робити" ???
Ходити на берег моря, гуляти з собакою, відвідувати краєзнавчий музей. :wink:
Тут відомий пан докладно все розписав, за три роки на форумі.
  flyman написав:Хоча сезон в Анталії довше, і що?

Можна ходити до моря не 100, а 150 днів на рік. І постити фото на форум. З собакою і без))))
Тобі ж подобається море, вітер, чайки, смак солоного вітру???
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:31

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Щоб там не писали в темі КРЖН, але ціни на нерухомість досить доступні, не такі як в Лондинах та Парижах чи Римах з Берлінами.

В Сомаліленді дешевше ніж на КРЖН, ідь туди. Там береш купляєш АК-47 за 50 дол. і маєш будь-яку нерухомість.
І якось зашкварно порівнювати столицю 3-го світу (Київ) з розвиненими столицями Європи.
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/
Наші сусіди по розвитку Нью-Делі та Бангалор.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:32

  flyman написав:
Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?


Порівнювати Анталію із Генічеськом взагалі неможна, бо в Анталії населення більше мільона осіб поза сезоном (у сезон більше двох), ціни менші в рази, сезон довше у рази.

Анталія краще Київа за якістю та вартістю життя, не кажучі вже про Генічеськ :)
fighterjet
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:38

  fighterjet написав:
  flyman написав:
Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?


Порівнювати Анталію із Генічеськом взагалі неможна, бо в Анталії населення більше мільона осіб поза сезоном (у сезон більше двох), ціни менші в рази, сезон довше у рази.

Анталія краще Київа за якістю та вартістю життя, не кажучі вже про Генічеськ :)

Офігєть! Оце так форумчанин! Мій ріспект Вам!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:39

  change_pm написав:

і що, людина розказує про себе, що "життя - це подорож", не розумію, що в тебе проти Італії, це "хвороба акурта" якась, що крім мусульманської Туреччинни життя ніде нема
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:42

  change_pm написав:Курче! Не позорся, флай! Ти CPI від PPI відрізняєш?

Так ось 46% то PPI, тепер знайди, який PPI в Україні за той самий період...

Далі зроби таке...

Віртуально міняєш долари внаненьці / Турції з початку 2021 року і витрачаєш їх при тих рівнях інфляції / PPI -

тепер питання: і де тобі краще витрачати грощі?

Чьо па дєлу скажеш?

  flyman написав:єслі па дєлу, то минулого року затарився взуттям/шмотками і цього року на них 0 (Нуль ) витрат,
по продуктам то подорожало "Малятко" більше як на 25%, про що писав,
яйкі дорожче 30 грн десяток не купую, тобто з яйкамим поки що не бачу інфлєца,
накрутив закруток (останню минулої суботи), трохи насушив грибів та яблук, тепер буде під"їдати запаси, також ще в запасах кава та олія по акційних цінах.
Так що інфлєц поки що оходить стороною.

Поки що придержуюся думки, що вна неньці ліпше чим деінде, так як можна досить непогано жити при скромних витратах. При чому ще інвестувати в кавалірки в столиці європейської держави. Щоб там не писали в темі КРЖН, але ціни на нерухомість досить доступні, не такі як в Лондинах та Парижах чи Римах з Берлінами.

Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?

Давай так - мухи окремо, котлети також )))

напиши, будь-ласка, який PPI в Україні?

не треба маніпулювати фактами продовольчої інфляції, а також тим, що ти запасся і нічого не купляєш наразі!

Коли вийдеш на "ринок" на закупи, боюсь підеш в секонд за взуттям, бо ціни неприємно здивують...
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