Додано: Чет 11 лис, 2021 09:45

flyman написав: Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що? Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ,Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?

Чудові слова:Особливо якщо врахуввати, що ні в Генічеську, ні в Бердянську, ні в Анталії Ви ніколи не були. Супер!!!Уточнення: в Генічеську ніхто в морі не плаває - плавають не в Генічеську, а на Арабатьській стрілці, яка частково зараз перегорожена ДЗОТами, рвами та колючим дротом.Гарне питання:Варіанти відповідей:- Працювати віддалено за вашою спеціальністю. Серед моїх приятелів, з якими спілкуюся щоденно - двоє - мешкають в Анталії - працюють віддалено та отримують від роботодавця щомісчно 2000 доларів. Третій з моїх приятелів переїжджає з родиною після Нового року.- насолоджуватися "несезоном": вода в Середземному морі +24. Сонячно сухо тепло приємно.- працювати НЕ за Вашою спеціальністю. Розкрию секрет - раджу взяти в руки калькулятор - один з форумчан взяв в оренду квартиру 2+1 за 3 500 лір на місяць. На сьогодні це 350 доларів.В квартирі мешкає його мама, жінка та двое діточок. Вчора зустрічалися о 18-00 - він забирав дітей з курсів малювання. Діти вчаться в спортивних групах та на курсах малювання.- мандрувати: я в неділю пройшов частиною Лікійської стежини - 15,6 км, зробив 25 600 кроків...- вчора ввечері підійшов до авто з українськими номерами серії- одесити.Хлопцеві за кермом 35 років - САМЕ в цей день в нього день народження.Приїхали "бригадою" відмітити - не повірити - теж мандруючи в горах.Проїхали через пором Орлівка-Isaccea - потім транзит Румунія - Болгарія - Стамбул- Анталія.Як бачите, у всіх є справи.