Чудові слова: як на мене різниця не велика. Особливо якщо врахуввати, що ні в Генічеську, ні в Бердянську, ні в Анталії Ви ніколи не були. Супер!!!
Уточнення: в Генічеську ніхто в морі не плаває - плавають не в Генічеську, а на Арабатьській стрілці, яка частково зараз перегорожена ДЗОТами, рвами та колючим дротом.
Гарне питання: що робити в несезон.
Варіанти відповідей:
- Працювати віддалено за вашою спеціальністю. Серед моїх приятелів, з якими спілкуюся щоденно - двоє - мешкають в Анталії - працюють віддалено та отримують від роботодавця щомісчно 2000 доларів. Третій з моїх приятелів переїжджає з родиною після Нового року. Теж вашої спеціальності.
- насолоджуватися "несезоном": вода в Середземному морі +24. Сонячно сухо тепло приємно.
- працювати НЕ за Вашою спеціальністю. Розкрию секрет - раджу взяти в руки калькулятор - один з форумчан взяв в оренду квартиру 2+1 за 3 500 лір на місяць. На сьогодні це 350 доларів.
В квартирі мешкає його мама, жінка та двое діточок. Вчора зустрічалися о 18-00 - він забирав дітей з курсів малювання. Діти вчаться в спортивних групах та на курсах малювання.
- мандрувати: я в неділю пройшов частиною Лікійської стежини - 15,6 км, зробив 25 600 кроків...
- вчора ввечері підійшов до авто з українськими номерами серії ВН - одесити.
Хлопцеві за кермом 35 років - САМЕ в цей день в нього день народження.
Приїхали "бригадою" відмітити - не повірити - теж мандруючи в горах.
Проїхали через пором Орлівка-Isaccea - потім транзит Румунія - Болгарія - Стамбул- Анталія.
Як бачите, у всіх є справи.
Головне: ПРАЦЮВАТИ, а не базікати.