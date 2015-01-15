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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:45

  flyman написав:Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?


Чудові слова: як на мене різниця не велика. Особливо якщо врахуввати, що ні в Генічеську, ні в Бердянську, ні в Анталії Ви ніколи не були. Супер!!!
Уточнення: в Генічеську ніхто в морі не плаває - плавають не в Генічеську, а на Арабатьській стрілці, яка частково зараз перегорожена ДЗОТами, рвами та колючим дротом.

Гарне питання: що робити в несезон.
Варіанти відповідей:
- Працювати віддалено за вашою спеціальністю. Серед моїх приятелів, з якими спілкуюся щоденно - двоє - мешкають в Анталії - працюють віддалено та отримують від роботодавця щомісчно 2000 доларів. Третій з моїх приятелів переїжджає з родиною після Нового року. Теж вашої спеціальності.
- насолоджуватися "несезоном": вода в Середземному морі +24. Сонячно сухо тепло приємно.
- працювати НЕ за Вашою спеціальністю. Розкрию секрет - раджу взяти в руки калькулятор - один з форумчан взяв в оренду квартиру 2+1 за 3 500 лір на місяць. На сьогодні це 350 доларів.
В квартирі мешкає його мама, жінка та двое діточок. Вчора зустрічалися о 18-00 - він забирав дітей з курсів малювання. Діти вчаться в спортивних групах та на курсах малювання.
- мандрувати: я в неділю пройшов частиною Лікійської стежини - 15,6 км, зробив 25 600 кроків...
- вчора ввечері підійшов до авто з українськими номерами серії ВН - одесити.
Хлопцеві за кермом 35 років - САМЕ в цей день в нього день народження.
Приїхали "бригадою" відмітити - не повірити - теж мандруючи в горах.
Проїхали через пором Орлівка-Isaccea - потім транзит Румунія - Болгарія - Стамбул- Анталія.
Як бачите, у всіх є справи.
Головне: ПРАЦЮВАТИ, а не базікати.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:52

  fighterjet написав:Порівнювати Анталію із Генічеськом взагалі неможна, бо в Анталії населення більше мільона осіб поза сезоном (у сезон більше двох), ціни менші в рази, сезон довше у рази.


За офіційними даними населення Анталії перевищує 2 400 000 осіб - це не туристи, а офіційно зареєстрновані мешканцІ, які проживають постійно.
Плоша міста Анталя - в 1,4 рази більша за площу Києва.
Турсистів приймає не тільки місто Анталія, а й курорти провінції Анталія - всього з початку року вже прийнято більше 9 000 000 туристів.
На другому місці серез туристів - українці, на третьому - громадяни Німеччини.
akurt
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