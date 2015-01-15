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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 365366367368369>
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:38

  fighterjet написав:
  flyman написав:
Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?


Порівнювати Анталію із Генічеськом взагалі неможна, бо в Анталії населення більше мільона осіб поза сезоном (у сезон більше двох), ціни менші в рази, сезон довше у рази.

Анталія краще Київа за якістю та вартістю життя, не кажучі вже про Генічеськ :)

Офігєть! Оце так форумчанин! Мій ріспект Вам!
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:39

  change_pm написав:

і що, людина розказує про себе, що "життя - це подорож", не розумію, що в тебе проти Італії, це "хвороба акурта" якась, що крім мусульманської Туреччинни життя ніде нема
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:42

  change_pm написав:Курче! Не позорся, флай! Ти CPI від PPI відрізняєш?

Так ось 46% то PPI, тепер знайди, який PPI в Україні за той самий період...

Далі зроби таке...

Віртуально міняєш долари внаненьці / Турції з початку 2021 року і витрачаєш їх при тих рівнях інфляції / PPI -

тепер питання: і де тобі краще витрачати грощі?

Чьо па дєлу скажеш?

  flyman написав:єслі па дєлу, то минулого року затарився взуттям/шмотками і цього року на них 0 (Нуль ) витрат,
по продуктам то подорожало "Малятко" більше як на 25%, про що писав,
яйкі дорожче 30 грн десяток не купую, тобто з яйкамим поки що не бачу інфлєца,
накрутив закруток (останню минулої суботи), трохи насушив грибів та яблук, тепер буде під"їдати запаси, також ще в запасах кава та олія по акційних цінах.
Так що інфлєц поки що оходить стороною.

Поки що придержуюся думки, що вна неньці ліпше чим деінде, так як можна досить непогано жити при скромних витратах. При чому ще інвестувати в кавалірки в столиці європейської держави. Щоб там не писали в темі КРЖН, але ціни на нерухомість досить доступні, не такі як в Лондинах та Парижах чи Римах з Берлінами.

Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?

Давай так - мухи окремо, котлети також )))

напиши, будь-ласка, який PPI в Україні?

не треба маніпулювати фактами продовольчої інфляції, а також тим, що ти запасся і нічого не купляєш наразі!

Коли вийдеш на "ринок" на закупи, боюсь підеш в секонд за взуттям, бо ціни неприємно здивують...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:45

  flyman написав:Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?


Чудові слова: як на мене різниця не велика. Особливо якщо врахуввати, що ні в Генічеську, ні в Бердянську, ні в Анталії Ви ніколи не були. Супер!!!
Уточнення: в Генічеську ніхто в морі не плаває - плавають не в Генічеську, а на Арабатьській стрілці, яка частково зараз перегорожена ДЗОТами, рвами та колючим дротом.

Гарне питання: що робити в несезон.
Варіанти відповідей:
- Працювати віддалено за вашою спеціальністю. Серед моїх приятелів, з якими спілкуюся щоденно - двоє - мешкають в Анталії - працюють віддалено та отримують від роботодавця щомісчно 2000 доларів. Третій з моїх приятелів переїжджає з родиною після Нового року. Теж вашої спеціальності.
- насолоджуватися "несезоном": вода в Середземному морі +24. Сонячно сухо тепло приємно.
- працювати НЕ за Вашою спеціальністю. Розкрию секрет - раджу взяти в руки калькулятор - один з форумчан взяв в оренду квартиру 2+1 за 3 500 лір на місяць. На сьогодні це 350 доларів.
В квартирі мешкає його мама, жінка та двое діточок. Вчора зустрічалися о 18-00 - він забирав дітей з курсів малювання. Діти вчаться в спортивних групах та на курсах малювання.
- мандрувати: я в неділю пройшов частиною Лікійської стежини - 15,6 км, зробив 25 600 кроків...
- вчора ввечері підійшов до авто з українськими номерами серії ВН - одесити.
Хлопцеві за кермом 35 років - САМЕ в цей день в нього день народження.
Приїхали "бригадою" відмітити - не повірити - теж мандруючи в горах.
Проїхали через пором Орлівка-Isaccea - потім транзит Румунія - Болгарія - Стамбул- Анталія.
Як бачите, у всіх є справи.
Головне: ПРАЦЮВАТИ, а не базікати.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:52

  fighterjet написав:Порівнювати Анталію із Генічеськом взагалі неможна, бо в Анталії населення більше мільона осіб поза сезоном (у сезон більше двох), ціни менші в рази, сезон довше у рази.


Невеличке уточнення:
За офіційними даними населення міста "Antalya" перевищує 2 400 000 осіб - це не туристи, а офіційно зареєстровані мешканцІ, які проживають постійно.
Плоша міста Анталія - в 1,4 рази більша за площу Києва.
Тільки в одному університеті Анталії - Akdeniz university ("Середземноморський університет") - навчається 74 000 студентів.
Туристів приймає не тільки місто Анталія, а й курорти провінції Анталія - всього з початку року вже прийнято більше 9 000 000 туристів.
На другому місці серед туристів - українці, на третьому - громадяни Німеччини.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:25

  BIGor написав:
  flyman написав:Щоб там не писали в темі КРЖН, але ціни на нерухомість досить доступні, не такі як в Лондинах та Парижах чи Римах з Берлінами.

В Сомаліленді дешевше ніж на КРЖН, ідь туди. Там береш купляєш АК-47 за 50 дол. і маєш будь-яку нерухомість.
І якось зашкварно порівнювати столицю 3-го світу (Київ) з розвиненими столицями Європи.
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/
Наші сусіди по розвитку Нью-Делі та Бангалор.

По співвідношенню ціна-якість, в Києві буде ліпше, можливо, найліпше.
Там вище відео від чейнж_пм про Мілан/Італію, детально розжовано.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:26

  fighterjet написав:
  flyman написав:
Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?


Порівнювати Анталію із Генічеськом взагалі неможна, бо в Анталії населення більше мільона осіб поза сезоном (у сезон більше двох), ціни менші в рази, сезон довше у рази.

Анталія краще Київа за якістю та вартістю життя, не кажучі вже про Генічеськ :)

для пенса можливо ліпше, Франт вище описав розваги які чекають

  Frant написав:
  flyman написав:Що робити в не сезон тема не розкрита.

Як це "що робити" ???
Ходити на берег моря, гуляти з собакою, відвідувати краєзнавчий музей. :wink:
Тут відомий пан докладно все розписав, за три роки на форумі.
  flyman написав:Хоча сезон в Анталії довше, і що?

Можна ходити до моря не 100, а 150 днів на рік. І постити фото на форум. З собакою і без))))
Тобі ж подобається море, вітер, чайки, смак солоного вітру???
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:30

  flyman написав:
  change_pm написав:

і що, людина розказує про себе, що "життя - це подорож", не розумію, що в тебе проти Італії, це "хвороба акурта" якась, що крім мусульманської Туреччинни життя ніде нема

у тебе з цим якісь проблеми? шайтан! :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:30

  akurt написав:
  fighterjet написав:Порівнювати Анталію із Генічеськом взагалі неможна, бо в Анталії населення більше мільона осіб поза сезоном (у сезон більше двох), ціни менші в рази, сезон довше у рази.


Невеличке уточнення:
За офіційними даними населення міста "Antalya" перевищує 2 400 000 осіб - це не туристи, а офіційно зареєстровані мешканцІ, які проживають постійно.
Плоша міста Анталія - в 1,4 рази більша за площу Києва.
Тільки в одному університеті Анталії - Akdeniz university ("Середземноморський університет") - навчається 74 000 студентів.
Туристів приймає не тільки місто Анталія, а й курорти провінції Анталія - всього з початку року вже прийнято більше 9 000 000 туристів.
На другому місці серед туристів - українці, на третьому - громадяни Німеччини.

метро є? чи там тільки з ШРТ трамвай?
В Києві, як не дивно є КПІ, НаУКМА, НАУ, КНУ і ще купа вишів.
Ти так і не відповів, яка робота буде в Анталії, крім аніматора в сезон, або нелегального ріелтора.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:31

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:

і що, людина розказує про себе, що "життя - це подорож", не розумію, що в тебе проти Італії, це "хвороба акурта" якась, що крім мусульманської Туреччинни життя ніде нема

у тебе з цим якісь проблеми? шайтан! :roll:

а що, почуття віруючих якось зачепив?
від такого чую.
flyman
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