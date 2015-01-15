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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 366367368369>
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:34

  flyman написав:
  fighterjet написав:
  flyman написав:
Щодо Анталії, то не ясно, чим гірше Бердянськ чи Генічеськ, як на мене різниця не велика. Що робити в не сезон тема не розкрита. Хоча сезон в Анталії довше, і що?


Порівнювати Анталію із Генічеськом взагалі неможна, бо в Анталії населення більше мільона осіб поза сезоном (у сезон більше двох), ціни менші в рази, сезон довше у рази.

Анталія краще Київа за якістю та вартістю життя, не кажучі вже про Генічеськ :)

для пенса можливо ліпше, Франт вище описав розваги які чекають

  Frant написав:
  flyman написав:Що робити в не сезон тема не розкрита.

Як це "що робити" ???
Ходити на берег моря, гуляти з собакою, відвідувати краєзнавчий музей. :wink:
Тут відомий пан докладно все розписав, за три роки на форумі.
  flyman написав:Хоча сезон в Анталії довше, і що?

Можна ходити до моря не 100, а 150 днів на рік. І постити фото на форум. З собакою і без))))
Тобі ж подобається море, вітер, чайки, смак солоного вітру???

смак аромітів сортіру... в який ти там області?

оцей смак флаю по вкусу...

зі. хоча що хочу сказати... наразі дозволили ходити без масок на вулиці нам...
Так що скажу - якесь повітря не смачне, от реально... якось немає бажання дихати на повну (((
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:37

  flyman написав:а що, почуття віруючих якось зачепив?
від такого чую.

хіхі ))) ось і поговорили! Ти что обідєлся?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:39

  change_pm написав:
смак аромітів сортіру... в який ти там області?

оцей смак флаю по вкусу...

зі. хоча що хочу сказати... наразі дозволили ходити без масок на вулиці нам...
Так що скажу - якесь повітря не смачне, от реально... якось немає бажання дихати на повну (((

Який ти дивний, на дачі туалет за хлівом, хлів за хатою, а в квартирі від кухні до сортира 2м а через стіну 20 см., тепер подумай добре, де більше "воняє".

Нюхай дубайщину, насолоджуйся. Тільки пісок не ковтай. В масці хоч на зуби менше попадає. Ти просто вже забув його смак.
Хіхі.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 лис, 2021 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:40

  flyman написав:
  akurt написав:
  fighterjet написав:Порівнювати Анталію із Генічеськом взагалі неможна, бо в Анталії населення більше мільона осіб поза сезоном (у сезон більше двох), ціни менші в рази, сезон довше у рази.


Невеличке уточнення:
За офіційними даними населення міста "Antalya" перевищує 2 400 000 осіб - це не туристи, а офіційно зареєстровані мешканцІ, які проживають постійно.
Плоша міста Анталія - в 1,4 рази більша за площу Києва.
Тільки в одному університеті Анталії - Akdeniz university ("Середземноморський університет") - навчається 74 000 студентів.
Туристів приймає не тільки місто Анталія, а й курорти провінції Анталія - всього з початку року вже прийнято більше 9 000 000 туристів.
На другому місці серед туристів - українці, на третьому - громадяни Німеччини.

метро є? чи там тільки з ШРТ трамвай?
В Києві, як не дивно є КПІ, НаУКМА, НАУ, КНУ і ще купа вишів.
Ти так і не відповів, яка робота буде в Анталії, крім аніматора в сезон, або нелегального ріелтора.

Чесно, не знаю нащо тобі метро в Анталії. В Стамбулі є )))

У мене всі магазини від 1 до 5 хвилин пехом...
Роботати можна з дому...
В аеропотр на таксі 20 хвилин...

На море 20 хвилин пехом...

Як на мене - нормас 8)

Навіщо тутай метро чи ШРТ?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:41

  flyman написав:Ти так і не відповів, яка робота буде в Анталії, крім аніматора в сезон, або нелегального ріелтора.


Дивне запитання від людини, яка є без роботи з листопада 2019 року.
То я Вам повинен шукати роботу?
Собі я знайшов - в мене робота є.
Моя фірма продає в місяць в середньому 50 квaртир в Анталії, з них 20-25 відсотків - нашим форумчанам.
Вам же я розказую ральні приклади: хлопці, з якими я спілкуюся тут, працюють ВІДДАЛЕНО за вашим фахом - в розмові називають цифри в 2000 доларів.
Звісно, можна отримувати більше і в Україні - мої українські приятелі отримують від 4 000 до 8 000 доларів на місяць.
Так то ж треба голову на плечах мати та не писати по 28 дурниць на день на форумі з 7-30 до 23-30 ЩОДНЯ.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:44

  change_pm написав:У мене всі магазини від 1 до 5 хвилин пехом...
Роботати можна з дому...
В аеропотр на таксі 20 хвилин...
На море 20 хвилин пехом...
Як на мене - нормас 8)
Навіщо тутай метро чи ШРТ?


Вони цього не розуміють...
В мене на відстані в 170-370 метрів - зараз порахую - 5 (п"ять) супермаркетів різної мережі.
До моря пішки 20-25 хвилин.
До зупинки автобусів - 4 чи 5 маршрутів - один з них - експрес - 150 м (ніколи не користуюся автобусами - я весь час за кермом).
До аеропорту - 25 км. На таксі не їжджу - приїду на авто - поставлю авто на парковку за 20 лір - 55 гривень за добу - відвозять на перон та забирають з перону (треба подзвонити, що прилетів).
Ну хочуть ШРТ... так нехай... Хто ж проти... Цікаве мірило цінностй життя: ШРТ...
І мірило те придумала людина, яка живе там, де немає ніякого ШРТ...
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:52

  akurt написав:Моя фірма продає в місяць в середньому 50 квaртир в Анталії, з них 20-25 відсотків - нашим форумчанам.

Не пройшло й 3 роки, як п.Акурт визнав, що він працює ріелтором.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:52

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

а тим часом USD TRY 9.95010
гарно пішла ліра, як івно по трубам,
тут пишуть, що це добре, можна затаритися за доляри більшою кількістю дешевого йогурта та дорадою.
І ВВП Туречиинни стимулюється девалом. Не те що вна неньці.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 лис, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:54

Тема "ДЕ КРАЩЕ ЖИТИ" НЕЙМОВІРНО цікава.
Гадаю, що краще, ніж два пани вище, ніхто не розкриє цю тему.
При таих знаннях та досягненнях - та ще НЕ на ЛБФ - просто диво...
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Моя фірма продає в місяць в середньому 50 квaртир в Анталії

Ой, що зараз почнеться))
Зараз можна буде перерахувати всіх безробітних волоцюг, які почнуть тут лити свою жовч...
1...2...3...
Почали...:D
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